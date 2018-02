Stiri pe aceeasi tema

- Povestea de dragoste dintre Ana și Alex Velea a fost desprinsa parca din filmele siropoase de la Hollywood. S-au intalnit pur intamplator, la metrou, s-au placut, s-au casatorit și parea ca nimeni și nimic nu va sta in calea iubirii lor. Totul a luat insa sfarșit din cauza Antoniei și, la inceputul…

- Printre cele mai in voga vedete TV, Kourtney Kardashian are o fobie de tarantule, iar faptul ca a descoperit paianjenii chiar in locuinta s-a o face sa nu mai poata dormi, dupa cum marturiseste chiar ea.

- Senatorul Iulian Dumitrescu, liderul Grupului parlamentar PNL din Senat a cerut, printr-o scrisoare deschisa presedintelui Camerei Deputatilor Liviu Dragnea si presedintelui Senatului, Calin Popescu Tariceanu, sa elimine ordonanta care-i obliga pe angajatii part-time sa vina cu bani de acasa pentru…

- Aproape o suta de angajați din școlile vrancene risca sa aduca bani de acasa pentru a plati contribuțiile sociale pentru ianuarie deoarece nu lucreaza cu norma intreaga, iar salariul nu este suficient pentru a achita darile. De la 1 ianuarie 2018, odata cu transferul contribuțiilor sociale de la angajator…

- Cadrele didactice din Iasi vor declansa, saptamana viitoare, proteste, in cazul in care Guvernul nu va rezolva, pana pe 12 februarie, problema salariatilor din invatamant cu fractiuni de norma, a anuntat, astazi, presedintele Uniunii Sindicatelor Libere din Invatamantul Preuniversitar Iasi (USLIP),…

- Președintele CS Campina, Adrian Stoican, are doua contracte de munca, ambele cu norma intreaga, opt ore pe zi. Este profesor de educație fizica la Școala Gimnaziala din Filipeștii de Targ și, dupa cum știm cu toții, președinte al Clubului Sportiv Campina. Legea permite ca un angajat sa aiba mai multe…

- Baiețelul cantareței Andreea Banica a facut primii lui pași. Este fericire mare in familia artistei. Andreea Banica este casatorita cu Lucian Mitrea de foarte mulți ani. Din mariajul lor au rezultat doi copii, o fata care se numește Sofia și un baieșel care a primit numele de Noah Andrei. Fiul vedetei,…

- Ministerului Muncii- comunicat oficial privind sistemul de salarizare Ministerul Muncii afirma ca legea de salarizare a personalului platit din fonduri publice, care a început sa produca efecte din iulie 2017, era necesara pentru echilibrarea sistemului bugetar de salarizare, deoarece…

- Astazi este una din cele mai importante sarbatori la creștinii ortodocși. Intampinarea Domnului are loc in fiecare an pe 2 februarie. Ce sa nu faci de Intampinarea Domnului – Este ziua in care Fecioara Maria a mers la templul din Ierusalim la 40 de zile dupa Nasterea Domnului pentru curatirea ei. La…

- Marius Alexe, unul dintre componentii echipajului romanesc Atlantic4 care a participat cu succes la cursa Atlantic Challenge de 5000 km, a aratat ca au existat multe momente de cumpana in timpul traversarii care au fost depasite datorita unitatii de grup. ''A fost un foarte lung proces de…

- Guvernul pregatește un nou ajutor social pentru cei care au grija de persoane varstnice. Potrivit unui proiect de lege, se intenționeaza ca cei care au in grija persoane varstnice și sunt angajați, sa poata lucra cu jumatate de norma și sa primeasca salariul intreg, pentru norma completa. Prima jumatate…

- In decembrie 1963, doi adolescenți au avut o idee inedita pentru un proiect școlar: ei au vrut sa vada cat de mult poate un om sa ramana treaz. Experimentul lor a pus intr-o lumina noua tot ce se știa pana atunci despre creierul uman atunci cand este obosit. Pe 8 ianuarie 1964, Randy Gardner, un licean…

- Politistii lugojeni le-au oferit o surpriza de proportii celor care au petrecut noaptea de sambata spre duminica in cluburi sau pub-uri. Timp de trei ore oamenii legii au oprit orice masina care se afla in miscare pe strazile din oras. IPJ Timis a anuntat ca la Lugoj duminica dimineata intre orele 3…

- Doi tineri, de 18, respectiv 20 de ani, au fost retinuti si ulterior arestati, pentru comiterea infractiunii de talharie. Potrivit unui comunicat al IPJ Dolj, fapta a fost comisa in noaptea de 16 spre 17 ianuarie 2018, iar victima a ...

- Dupa epuizantele concerte de Sarbatori, artista si-a oferit un binemeritat concediu, alaturi de sot si de prieteni. Au lasat copiii acasa si au zburat spre tarile calde. Andreea Banica si sotul ei, Lucian Mitrea, se bucura zilele acestea de o vacanta cu prietenii in Maldive. „A fost o vacanța planificata,…

- Codrin Ștefanescu, secretarul general al PSD, a declarat, inainte de CEx-ul PSD din 15 ianuarie , ca astazi este obligatoriu ca partidul sa gaseasca soluția finala, iar decizia luata va fi asumata de majoritate. „In aceste zile nu am reușit sa gasim pana la ședința o soluție de compromis, sper sa o…

- 'Printre modificarile aduse de OUG nr. 95/6 decembrie 2017 se numara faptul ca nu vor beneficia de indemnizatie de somaj absolventii care, la data solicitarii dreptului, au fost admisi sau urmeaza cursurile unei forme de invatamant, organizate si/sau acreditate, dupa caz, in conditiile legii', se…

- Noaptea trecuta, un șofer care bause bine inainte de a se urca la volan, a fost la un pas sa darame un stalp de electricitate, pe DN15 A, in Galații Bistriței, și a lasat o zona intreaga fara curent electric.

- Minerii de la Cariera Jilț Nord a CE Oltenia care urmau sa intre, seara trecuta, in schimbul III au refuzat sa inceapa lucrul, acestora alaturandu-se, in fața sediului carierei, colegii lor care au ieșit din schimbul II. Minerii și-au aratat nemulțumirea in legatura cu creșterea salariala prognozata…

- Un individ este cautat de polițiștii din Barlad dupa ce in noaptea de luni spre marți, a spart doua autoturisme parcate in fața unei case. Intreaga scena a fost suprinsa de camerele de supraveghere.

- Noaptea trecuta, in jurul orei 01.00, politistii de ordine publica din cadrul Politiei Municipiului Alba Iulia au depistat un tanar de 26 de ani, din Zlatna, in timp ce conducea un tractor, pe Calea Motilor din Alba Iulia, fiind sub influenta bauturilor alcoolice. Valoarea indicata de aparatul etilotest…

- Un tanar de 20 de ani din Cugir a fost retinut de politie, dupa ce, in noaptea dintre ani, a furat doua autoturisme pe care le-a condus fara a poseda permis de conducere. Pe unul dintre autoturisme l-a avariat. Potrivit IPJ Alba, in 4 ianuarie, politistii de investigatii criminale din cadrul Politiei…

- Noaptea de sfarșit pentru anul 2017 și de inceput pentru 2018 a fost petrecuta cu calm de vasluieni, la nivelul județului neinregistrandu-se evenimente deosebite. Mulți localnici au petrecut in centrele orașelor. Neașteptat de mulți vasluieni au trecut in noul an in centrul municipiului reședința, pe…

- O explozie s-a produs in noaptea de Anul Nou, intr-o locuința (apartament dintr-o casa) de pe strada Avram Iancu, de la o soba pe gaze. Deflagrația s-a produs in jurul orelor 2.00. La fata locului au intervenit o autospeciala cu apa si spuma si un echipaj SMURD. Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului…

- Primele zile ale anului 2018 vin cu vreme neobișnuit de calda pentru data din calendar. Cerul va fi mai mult noros și sunt posibile ploi slabe. Astazi, vremea se va încalzi, iar temperaturile vor fi cu mult mai ridicate decât mediile climatologice specifice datei. Maximele se vor situa…

- Pe scena au urcat zeci de trupe, printre care Carla's Dreams, Holograf, Loredana, Delia. Sute de bucuresteni s-au bucurat de show-ul spectaculos cu momente de balet, artificii si efecte de lumina. Daca multi dintre romanii de varste medii au petrecut trecerea dintre ani in aer liber, tineri…

- In anii `80, vreme de patru ani consecutiv, in preajma Revelionului, romanii au fost ingroziti de o serie de crime de o atrocitate greu de imaginat, comise chiar in noaptea dintre ani. Criminalul, un taran analfabet din Buzau, a ramas in istorie drept „Ucigasul de Anul Nou”.

- Inspectoratul Național de Patrulare (INP) in noaptea de Revelion, intre orele 20:00 - 02:00, in centrul capitalei va fi sistata circulația transportului pe bd. Ștefan cel Mare și Sfant, de la str. M. Cebotari pana la str. V. Alecsandri.

- Directorul care s-a sinucis la cateva ore dupa sotia sa ar fi plecat de acasa mult timp in noaptea tragediei. Cel putin asta sustine cel mai bun prieten al victimelor. Profesorul Cristian Ploscaru, un apropiat al lui Bogdan Petru Maleon, a rupt tacerea si a vorbit despre ajunsurile si neajunsurile…

- Andreea Banica se saruta pasional cu o… maimuța, la Revelionul Starurilor 2018. Duminica, 31 decembrie, de la ora 22.15, la Revelionul Starurilor 2018, prezentat de Dan Negru, la Antena 1, zece maști, una mai spectaculoasa decat cealalta, vor aparea pe rand in fața vedetelor din platou și a telespectatorilor,…

- Andreea Banica se poate lauda ca are alaturi același barbat de nici mai mult nici mai puțin de 21 de ani. Andreea Banica, care anul acesta a devenit mamica pentru a doua oara , este una dintre cele mai cunoscute cantarețe de pe scena muzicala din Romania. Andreea Banica, care a fost și prezentatoarea…

- In urma emiterii OUG privind obligativitatea plații contribuțiilor pentru contracte part-time la nivelul salariului minim pe economie, 152.629 de contracte de munca part-time s-au transformat in contracte de munca full-time (cu norma intreaga), potrivit datelor REVISAL. Totodata, de la ANOFM…

- Andreea Banica a povestit ce i s-a intamplat atunci cand a pregatit bradul de Moș Nicolae. Andreea Banica, care a devenit mamica pentru a doua oara anul acesta , are o familie fericita alaturi de Lucian Mitrea, cu care este casatorita de foarte mulți ani, și de cei doi copii ai lor. Andreea Banica,…

- Andreea Banica iși aniverseaza azi baiețelul, de ziua lui de nume. Cu aceasta ocazie, vedeta a dezvaluit șoi ce a ales acesta de pe tavița, atunci cand i s-a taiat moțul. Andreea Banica, pe care un prezentator de televiziune a luat-o prin surprindere cand i-a marturisit ca voia sa se insoare cu ea ,…

- Fara caldura in prag de iarna. Este situatia disperata in care au ajuns 20 de familii dintr-un cartier constantean. Debransati de la RADET, oamenii au semnat contracte cu compania care furnizeaza gaze si si-au instalat centralele termice. Locatarii spun ca lucrarea s-a oprit din cauza birocratiei si…

- Chiar daca in urma cu mai mulți ani erau cei mai buni prieteni, relatia dintre Alex Velea si soțul Andreei Banica s-a deteriorat. De vina ar fi procesul prin care artistul isi cere banii pe un concert neplatit. "Imi pare rau ca am ajuns in situatia asta, pentru ca impreuna am impartit o paine…

- Andreea Banica nu rateaza nicio ocazie sa se mandreasca cu minunata familie pe care o are, iar fanii savureaza fiecare fotografie pe care aceasta o posteaza pe rețelele de socializare. Indragita artista și soțul sau, Lucian Mitrea, au taiat moțul fiului lor in weekendul ce a trecut și artista a postat…

- Andreea Banica si Lucian Mitrea sunt doi parinti impliniti. Noah Andrei a implinit de curand un an iar cele doua vedete si-au invitat apropiatii la un local unde i-au taiat motul celui mic. La petrecere au fost prezenti si nasii care au stat tot timpul langa cel mic. Potrivit Click.ro., Andreea…

- Andreea Banica si-a sarbatorit baiatul de 1 an Andreea Banica a avut motive de sarbatoare in weekend. Baietelul ei, Noah, a implinit 1 an, iat artista a organizat cu aceasta ocazie petrecerea traditionala a taierii motului. I-au fost alaturi inclusiv cei trei nasi: Sanda Mihai alaturi de Carmen si…

- Chiar daca in urma cu niste ani erau cei mai buni prieteni, relatia dintre Alex Velea si Andreea Banica s-a deteriorat odata cu instaurarea procesului prin care artistul isi cere banii pe un concert neplatit. Cantaretul se bucura de vesti bune, iar sotul blondei ii este acum dator.

- Andreea Banica s-a certat cu sotul ei, iar el a plecat de acasa! „Este foarte greu…”! Andreea Banica a povestit despre viata ei de familie, dar si despre disputele cu sotul ei. Ca in orice cuplu, problemele apar la tot pasul, iar uneori sunt mai greu de gestionat. Se pare ca in urma unui conflict dintre…

- Solistul trupei Carla's Dreams a divortat in secret de sotia cu care are un copil. Artistul si partenera lui au decis sa puna capat mariajului, la patru ani dupa ce acestia au mai avut o tentativa de separare.