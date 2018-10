Stiri pe aceeasi tema

- Familia Andreei Balan se inmulțește din luna martie, vedeta este insarcinata și cat se poate de fericita. Andreea a dezvaluit in cadrul unui interviu pentru revista “Unica” ca, la inceputul lunii martie, ea și George Burcea vor deveni parinți pentru a doua oara.

- Mirela Vaida a vorbit pentru prima oara despre copilaria sa. Indragita prezentatoare TV a facut cateva dezvaluiri interesante despre acea perioada, dar și despre felul in care ea insași ași crește copiii. Mirela Vaida, in varsta de 36 de ani, se considera a fi fost un copil foarte curajos, dar li buclucaș: „Eram…

- Interviu, in exclusivitate, cu Mirela Vaida, care a facut dezvaluiri din trecutul ei, la Antena Stars. A povestit nazbatiile pe care le facea in adolescenta, dar si ce a invatat din greselile ei.

- Gabriela Cristea este una din prezentatoarele din Romania care se pot lauda si cu o cariera de succes, dar si cu o familie frumoasa, scrie wowbiz.ro. Dupa o casnicie esuata cu Marcel Toader, bruneta si-a gasit fericirea in bratele lui Tavi Clonda. Ea i-a daruit noului ei sos si o fetita in toamna…

- Andreea Balan și-a aratat dressing-ul in cadrul unui reportaj pentru o emisiune de televiziune. In cadrul unui reportaj pentru emisiunea Agenția VIP, de la Antena Stars, Andreea Balan și-a prezentat dressing-ul. vedeta a marturisit ca nu obișnuiește sa dea bani mulți pe haine și pantofi. „Daca atunci…

- Gabriela Cristea, indragita moderatoare a emisiunii “Te iubesc de nu te vezi”, difuzata in fiecare zi de luni pana sambata, de la ora 18:45, la Antena Stars, care și-a sarbatorit fiica de numai un anișor in weekend, povestește unul dintre cele mai emoționante momente din timpul petrecerii aniversare…

- Celia, pe numele sau real Cristina Ioana Socolan, și-a luat inima in dinți și a vorbit despre mariajul sau și despre sacrificiile facute pentru a fi alaturi de soțul sau. Celia, in varsta de 33 de ani, este casatorita din 2013 cu australianul Ardeli, impreuna cu care are un baiețel, pe nume Angelo,…

- "Sunt imbracata in mireasa, ma marit”, a spus Cosmina Pasarin cu zambetul pe buze in timp ce participa la un eveniment monden, unde a purtat o rochie de mireasa. „Teoretic nu trebui sa se incadreze intr-un tipar anume. Trebuie sa fie un om, uite, greu, sa fie un om care stie sa iubeasca, cred…