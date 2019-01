Stiri pe aceeasi tema

- Andra și-a amintiti cum sarbatorea Craciunul in copilaria sa. Artista a povestit ca a fost o perioada foarta frumoasa a vieții sale, dar și o perioada in care s-a confruntat cu lipsuri materiale și era nevoita sa se mulțumeasca cu puțin… chiar și sub bradul impodobit. Andra, in varsta de 32 de ani,…

- Andra are concerte cam in fiecare weekend și, de fiecare data, desparțirea de Eva și David este una destul de grea. Cei doi copii știu deja ca mama lor este artista. Sunt obișnuiți sa o vada la televizor și au fost chiar și la concertele ei. Cu toate acestea, de fiecare data, desparțirea, chiar și pentru…

- Printul Charles a implinit 70 de ani, iar Casa Regala a facut publice doua portrete de familie, in care mostenitorul tronului britanic este alaturi de sotia sa, cei doi fii si familiile lor. Intr-una dintre imagini, membrii familiei regale se amuza copios.

- Andi Moisescu este un tata modern și relaxat care incearca sa țina mereu pasul cu generația tanara, implicit, sa fie in același ritm cu copiii sai care deja au crescut și in curand vor deveni adolescenți. Andi Moisescu, 46 de ani, este casatorit din 2004 ani cu Olivia Steer, 42 de ani, și au impreuna…

- Catalin Maruța și Andra formeaza unul dintre cele mai indragite și apreciate cupluri de la noi. Cei doi s-au cunoscut in 2005, iar in 2008 s-au casatorit, anul acesta sarbatorind 10 ani de mariaj. Intre timp au devenit parinții unui baiețel pe nume David, in varsta de 7 ani, și ai unei fetițe, Eva Maria…

- Lyneth Mann-Lewis l-a pierdut pe Jermaine in anul 1987, in timpul unei vizite in Toronto, Canada. Baiatul care avea atunci 22 de luni a fost rapit de tatal lui. Mama și fiul au fost reuniți dupa ce poliția din SUA l-au arestat pe Allan Mann, 66 de ani, atunci cand s-a descoperit ca barbatul are documente…

- Ducesa de Cambridge, Kate Middleton (36 de ani), a atras toate privirile la un dineu de stat organizat de Regina Elisabeta a II-a, gratie aparitiei ei extrem de elegante. Sotia printului William i-a adus un tribut regretatei printese Diana.