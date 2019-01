Stiri pe aceeasi tema

- Andra este dur crticata de Luminița Dobrescu, una dintre artistele de renume ale Romaniei și prima artista din țara noastra care a caștigat trofeul Cerbul de Aur. Luminița Hortenzia Dobrescu, astazi in varsta de 72 de ani, este o interpreta de muzica ușoara din Romania, prima caștigatoare de origine…

- Deși ai putea crede ca Andra e iubita de toata lumea, iata ca lucrurile nu stau chiar așa. Artista a fost atacata chiar de o colega de breasla, care s-a suparat pentru ca Andra ar fi preluat o piesa, fara a știi cine ii este autorul.

- Societatea Romana de Televiziune a trimis o noua notificare, in urma informațiilor aparute in Libertatea privind cheltuielile din institutie. „Va solicitam dezvaluirea surselor in baza carora ați facut publice informații confidențiale referitoare la activitatea in SRTV, deoarece prin continutul articolelor…

- Realizatorul Ionuț Cristache, despre care Libertatea a dezvaluit ca salariul sau de la TVR se ridica la 25.000 de lei pe luna, este invitat, sambata, la emisiunea Laviniei Șandru, de la același post de televiziune. Aceasta din urma este platita cu 2.000 de euro pentru fiecare interviu de 30 de minute.…

- Societatea Romana de Televiziune a trimis o notificare publica prin care anunta o ancheta interna, dar si o plangere penala in urma informatiilor aparute in Libertatea privind salariile din institutie. Sunt amenintati angajatii cu dosare penale pentru infractiuni de serviciu. Televiziunea publica mai…

- Twitter Inc. a anuntat miercuri, 28 noiembrie, ca a suspendat un cont pentru ca detinatorul folosea numele președintelui rus Vladimir Putin pe platforma de social media. Purtatorul de cuvant al Twitter, Ian Plunkett, a precizat ca respectivul cont suspendat nu era unul afiliat lui Putin. „Suspendam…