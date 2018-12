Stiri pe aceeasi tema

- DupE ce s-a fEcut mare zarvE in jurul subiectului, Flavia MihE"an a rupt chiar ea tEcerea "i a fEcut primele declara:ii oficiale despre sarcinE. ~Matinala este insErcinatE cu primul ei copil, pe care il va avea cu dansatorul Marius Moldovan.

- Mirela Vaida este insErcinatE pentru a treia oarE, iar acum a fEcut xi primele declaratii despre sarcinE. Cunoscuta prezentatoare TV este in cumea fericirii xi abia axteaptE sE il strangE in brate pe bEietelul pe care il poartE in pantece.

- Cine spune cE via:a bate filmul, are dreptate, iar Roxana Ciuhulescu este dovada vie! DupE un divor: dureros, vedeta zambe"te din nou fericitE alEturi de Silviu care i-a dEruit al doilea copil "i un parteneriat sufletesc pe via:E!

- Bianca Dragușanu a facut o declarație despre cantareața Anda Adam, fosta iubita a prezentatorului de televiziune Victor Slav. Despre Bianca Dragușanu și Victor Slav s-a spus in nenumarate randuri ca au fost rivale in amor, dat fiind ca ambele au trait povești de iubire cu prezentatorul de televiziune…

- Liviu Varciu s-a confesat la o emisiune de televiziune. artoistul a facut declarații despre femeile din viața sa și a marturisit ca s-a gandit ca poate are și el o vina pentru ca relațiile nu au rezistat. „Eu nu știu cum au stat fetele alea cu mine. Am stat acum și m-am gandit … am și eu o varsta, am…

- Anda Adam nu se ferește sa ofere publicului informații delicate din viața personala. Invitata la emisiunea ”Acces Direct”, cantareața a spus raspicat: ”Vreau sa mai fac un copil”! Anda Adam s-a casatorit acum trei ani, in luna iunie a anului 2015, cu Sorin Andrei Nicolescu. Acesta este cu cinci ani…