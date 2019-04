Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Apararii din Marea Britanie a deschis o investigatie dupa ce mai multi soldati au fost filmati folosind un afis cu liderul opozitiei, Jeremy Corbyn, drept tinta pentru antrenamentele de tragere cu arme de foc, scrie Politico.

- Ministerul Apararii britanic a anuntat miercuri lansarea unei anchete dupa aparitia pe retelele sociale a unei inregistrari video in care soldati aflati in misiune in Afganistan se antreneaza tragand in portretul liderului opozitiei laburiste, Jeremy Corbyn, potrivit France Presse. 'Stim ca o inregistrare…

- Deputații britanici vor vota miercuri daca Regatul Unit va parasi Uniunea Europeana fara un acord pe 29 martie, dupa ce deputații au respins marți pentru a doua oara acordul privind Brexitul. Un Brexit fara acord este un scenariu temut în special de mediul economic, astfel ca Guvernul britanic…

- Nota inmanata de Ministerul rus al Apararii atasatului militar al SUA la Moscova are un continut „ingrijorator“ si este o „amenintare directa“ pentru Romania, afirma fostul ministru de Externe Cristian Diaconescu intr-o interventie la Adevarul Live.

- Aeroportul Ciampino de la Roma a fost inchis, joi, in urma descoperirii a trei bombe care dateaza din timpului celui de al Doilea Razboi Mondial, au informat autoritațile, relateaza site-ul agenției Reuters, potrivit mediafax.Citește și: Italianul care practica medicina fara studii, adus la…

- "Priveam și eu la un post de televiziune declarațiile care pareau foarte ferme ale unui domn profesor, sociolog, analist care scotea din burta tot felul de informații despre mine. Pur și simplu m-a dezamagit. Putea sa ma sune și sa ma intrebe. Nu este nimic adevarat, nici ca m-am gandit, nici ca…

- Dupa ce prelungirea mandatului generalului Nicoae Ciuca la sefia Statului Major al Apararii (SMA) a fost suspendata de instanta, iar prin decret al presedintelui Klaus Iohannis, adjunctul acestuia, generalul Adrian Tonea, a fost trecut in rezerva, la comanda Armatei Romane a ramas generalul-maior…