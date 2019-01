Stiri pe aceeasi tema

- Murat Ozdemir, un bucatar care a participat la emisiunea „MasterChef Turcia”, a postat pe rețelele de socializare un filmuleț care a oripilat internauții. Barbatul s-a filmat in timp ce iși strangea de gat papagalul. Dupa ce l-a strans de gat, bucatarul apare adresandu-i injurii papagalului si cerandu-i…

- Mama lui Florin Salam, Maria Stoian, a luat decizia sa se mute din București și s-a intors in satul din care a plecat. Femeia nu a mai rezistat dupa moartea soțului ei, iar acum locuiește intr-o vila cocheta dintr-un sat aflat in județul Calarași. Manelistul nu este nascut in București, ci a venit in…

- Pe contul personal de socializare membrul Școlii Populare de Arte Targu Jiu, violonistul Marcel Ciucurescu, a transmis live sacrificarea porcului, care dupa ce va fi pregatit intr-un mod tradițional va ajunge pe masa de Craciun a celebrului manelist Florin Salam. Nepoata instrumentistului Marcel Ciucurescu…

- La o zi dupa ce s-a aflat ca Florin Salam va parasi Romania pentru a trai in America, a fost dezvaluit adevaraul motiv pentru care manelistul a luat aceasta decizie drastica! El vrea sa iși indeplineasca unul dintre cele mai mari visuri: Roxana Dobre sa devina soția lui. O sursa apropiata cuplului a…

- Florin Salam a luat o decizie radicala, dupa ce toamna asta el a fost implicat intr-un nou scandal cu interlopi. Celebrul manelist va parasi țara și va incerca sa se detașeze de toate experiențele neplacute traite anul acesta: atat cele din cariera, cat și cele din viața privata. Citește și: Roxana…

- La ce riscuri o expune Florin Salam pe mama copiilor sai? Cat de periculoase sunt anturajele artistului? Ce traieste Roxana Dobre de cand s-a casatorit cu el si cum rezista in fata amenintarilor? Dupa ce a fost agresat in strainatate, Florin Salam spune ca se retrage din muzica și ca nu vrea altceva…