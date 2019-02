Stiri pe aceeasi tema

- Maria Ilioiu, una dintre cele mai apetisante ispite ale "Insulei iubirii", a prezintat, in exclusivitate pentru "Agentia VIP", cuibusorul ei de nebunii! Vedeta are un intreg etaj transformat in dressing, care intrece oricand un magazin de haine!

- Cine nu vrea sa traiasca visul american macar o data in viata? Una dintre artistele de la noi a fost o norocoasa si a ajuns tocmai in Las Vegas. Mira, caci despre ea este vorba, a profitat la maximum de vacanta. S-a plimbat, a vizitat diverse obiective turistice si a jucat la casino, bineinteles.

- Odata ce a incheiat concertele din 2018, Mira și-a facut bagajul și a plecat pentru a doua oara in Los Angeles, unde petrece o luna intreaga. Artista imbina utilul cu placutul: participa la sesiuni in...

- Românii vor avea pașapoarte noi, imposibil de falsificat! Oficialii Ministerului de Interne se lauda ca actele de calatorie, deja introduse în circulație, sunt printre cele mai sigure din lume.

- Codul galben de ninsoare a pus probleme la Chiajna, la meciul dintre Concordia și Poli Iași, incheiat cu scor de tenis, 3-6. Suprafața sintetica s-a acoperit imediat de zapada, așa ca oficialii gazdelor au trebuit sa gaseasca o soluție eficienta in pauza. Au agațat de o mașina o perie, cu care in 15…