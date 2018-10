Stiri pe aceeasi tema

- Petre Apostol Ieri, jucatoarea prahoveana de tenis Ana Bogdan (locul 78 in clasamentul WTA) a evoluat in primul tur al turneului WTA de la Hong Kong, China, intrecere de categorie International, dotata cu premii totale in valoare de 750.000 de dolari. Sportiva din Sinaia s-a confruntat in runda inaugurala…

- Jucatoarele romane de tenis Ana Bogdan si Monica Niculescu au obtinut victorii, sambata, in prima runda a calificarilor pentru tabloul principal de simplu al turneului de la Montreal (WTA Premier), dotat cu premii totale de 2.820.000 dolari americani. Bogdan (25 ani, 87 WTA) a profitat de abandonul…

- Presedintele Federatiei Romane de Tenis, George Cosac, a declarat, sambata, la Arenele BNR, ca este sigur ca si anul acesta turneul BRD Bucharest Open, care se va desfasura in perioada 16-22 iulie, va fi castigat de o romanca. ''Avem cinci fete care au intrat direct pe tabloul…