- Irina Rimes, una dintre cele mai talentate artiste din Romania, a lansat cea de-a doua piesa de pe noul album, “Cosmos”. “Dans” este o coproducție Quantum Music și Global Records. Piesa urmeaza stilul inconfundabil al artistei. Așa cum și-a obișnuit publicul, Irina Rimes iși pune sufletul pe hartie…

- De doar 3 minute si 15 secunde a avut nevoie Pepe pentru a rascoli si a pune pe jar tot: emotii, pasiune, iubire, sentimente si de ce nu, amintiri, sperante, vise. “Imi pasa” este piesa momentului astazi fiind deja in Topul celor mai ascultate melodii de la noi pe YOUTUBE la numai trei zile de cand…

- Ester Peony a caștigat Eurovision Romania 2019, cu piesa "On a Sunday", ea fiind aleasa in urma Selectiei Nationale, ce a avut loc duminica, la Sala Polivalenta. Ester Peony cu piesa „On a Sunday” (6...

- Iris se intoarce. Una dintre cele mai populare și mai apreciate trupe de muzica rock din Romania vine la Bistro Blues Caffe vineri, 22 februarie, ora 20:00. Fondata in 1976, formula actuala a trupei ii reuneste pe: Nelu Dumitrescu (tobe), Costi Sandu (voce), Andrei Balasa (chitara),…

- Turdeanul Rareș Borlea, cunoscut sub numele de scena Raoul, a lansat in aceasta seara videoclipul unei noi piese: ”Așa e viața”. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Inna a lansat o noua piesa de pe albumul "YO", aceasta purtand titlul "Sin Ti". Piesa a fost compusa de Inna și produsa de David Ciente, alaturi de care cunoscuta artista a mai lucrat in trecut pentru piesele "Gimme Gimme", "Ruleta" și "Nirvana". Conform unui comunicat, "Sin Ti" este o piesa sincera…

- Cand credeai ca nimic nu te mai poate surprinde la Cobra Tate, fratele lui Tristan Tate, iata ca celebrul milionar a mai dat o lovitura de zile mari! Mai exact, Cobra Tate, pe numele sau real Andrew Tate, s-a lansat pe piața muzicala cu o melodie care nu suna rau deloc.

- Grupul de rock irlandez The Cranberries a lansat melodia „All Over Now“, inregistrata cu vocea cantaretei Dolores O’Riordan, la fix un an de la moartea artistei. Drept omagiu, aceasta piesa va fi urmata de ultimul album al trupei.