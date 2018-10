Video amuzant: Un câine, într-o familie de urși din Taiga Un cațeluș husky (rasa de câine crescut de oameni în special pentru vânatoare de urși), s-a împrietenit cu o întreaga familie de ursuleți. Prietenia s-a dovedit a fi atât de sincera încât, în cele din urma, câinele a mers cu urșii în padure. La început localnicii au crezut ca animalele de prada au ucis câinele. Însa, din imaginile video putem vedea ca husky a devenit membru deplin al familiei de urși. Citeste articolul mai departe pe sputnik.md…

Sursa articol: sputnik.md

Stiri pe aceeasi tema

- Nicolai Karacențov este o legenda a teatrului și cinematografiei rusești, unul dintre cei mai talentați actori ai contemporaneitații. Rolurile sale fac parte din „Fondul de aur” al cinematografiei sovietice și ruse. Pentru mulți dintre cei care s-au nascut în URSS, personajele…

- Nimo sare dintr-o masina si se grabeste sa ajunga la locul de munca din cadrul unei agentii de publicitate din Bangkok. Insa Nimo nu este un angajat obisnuit, ci un caine din rasa Husky care isi insoteste zilnic proprietara la birou. Sursa foto: Soe Zeya Tun / REUTERS Moda de a veni cu cainele la…

- Ilka Kis de 26 de ani, din Targu Secuiesc, este prima femeie care a reușit sa apese butonul roșu (buzzerul) la Ninja Warrir Romania. Pasionata de crossfit, Ilka este una dintre cele mai bune romance in acest sport, iar calitațile dezvoltate astfel au ajutat-o și la Ninja Warrior. Tanara care este profesoara…

- Potrivit reprezentantilor Serviciului Judetean de Ambulanta Constanta, cadrele medicale au fost solicitate sa intervina duminica, in localitatea Oltina, dupa ce o femeie in varsta de 86 de ani a fost muscata de un caine. La fata locului a fost trimis elicopterul SMURD. Echipajul medical ajuns in zona…

- Prietenia dintre animale nu are limita, dupa cum se poate vedea și în clipul de mai jos. Bae, un câine din rasa Husky, a dormit destul și ar avea chef de joca, dar prietenul lui, un porc domestic de 150 de km, ar mai sta puțin tolanit :)) Imaginile…

- Cainele lui Cristian Orzu, polițistul din Iași mort in accident, iși așteapta stapanul in continuare ca sa vina la serviciu, la aproape o saptamana de la nenorocire. Ciobanescul german a scapat miraculos, insa agentul și-a pierdut viața, dupa ce mașina de poliție, condusa de stapanul sau, s-a ciocnit…

- Irina Rimes, artista și antrenor Vocea Romaniei a stat de vorba cu Unica.ro, despre cum a decurs ziua ședinței foto pentru coperta ediției de septembrie a revistei. „Tot shootingul a fost amuzant!“, exclama Irina. Artista ne-a declarat: „Abia aștept sa vad coperta, pentru ca nu am apucat inca. Am vazut-o…

- Medicii legiști au fost șocați cand au aflat motivul morții unei femei din Ploieșți, care a fost gasita fara suflare de un hoț care se pregatea s-o jefuiasca. Langa ea se afla și cadavrul cainelui pe care il crescuse de mic. In cazul Nicoletei Constantinescu, femeia din Ploiesti gasita moarta, in…