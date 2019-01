Stiri pe aceeasi tema

- Focuri de arma au fost semnalate vineri in jurul orei 14.00 (15.00, ora Romaniei) in apropierea Garii centrale din Koln. Un individ suspectat de implicare in presupusul schimb de focuri a fost retinut de politie. Sute de agenti de politie au fost mobilizati la locul incidentului, iar zona a fost securizata.…

- Autoritatile germane au declansat, vineri dupa-amiaza, o ampla operatiune de securitate in apropierea Garii centrale din Koln in urma unui incident armat, un suspect fiind retinut, informeaza site-ul publicatiei Express, citat de...

- Autoritatile germane au declansat, vineri dupa-amiaza, o ampla operatiune de securitate in apropierea Garii centrale din Koln in urma unui incident armat, un suspect fiind retinut, informeaza site-ul publicatiei Express.

- O persoana a murit si o alta a fost ranita intr-un incident armat produs in centrul Vienei, a anuntat vineri postul public austriac ORF pe Twitter, fara a-si preciza sursele, relateaza Reuters. Serviciul de prim ajutor din Viena a confirmat ca una dintre persoanele impuscate in capitala Austriei a murit.…

- Update: Atacatorul a fost identificat, potrivit presei franceze. Știrea inițiala Focuri de arma au fost auzite, marți seara, in centrul orașului Strasbourg, din Franța. Potrivit presei locale, cel...

- Un atac armat a avut loc, marți seara, in centrul orașului Strasbourg, din Franța. Potrivit presei locale, cel puțin o persoana a murit, iar alte zece au fost ranite. Centrul orașului a fost...

- Autoritatile germane au efectuat, vineri, o ampla operatiune de securitate in Gara centrala din orasul Hanovra, dupa ce un roman l-a atacat cu un cutit pe un german, care a fost ranit grav. Incidentul a avut loc vineri la pranz intr-o zona de restaurante, in Gara centrala din orasul Hanovra, situat…

- Autoritatile germane au efectuat, vineri, o ampla operatiune de securitate in Gara centrala din orasul Hanovra, dupa ce un roman l-a atacat cu un cutit pe un german, care a fost ranit grav, scrie Mediafax.