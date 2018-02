Stiri pe aceeasi tema

- Mihai Traistariu s-a aratat dezamagit de doua dintre colegele sale de breasla, cantarețele Luminița Anghel și Paula Seling. Mihai Traistariu s-a inscris și anul acesta la competiția Eurovision . Artistul a participat și la Eurovision 2017, atunci cand din juriu au facut parte, printre alți specialiști,…

- Cantareața Andreea Balan a oferit amanunte despre viața și cariera sa și despre cat de greu i-a fost sa se reinventeze din punct de vedere profesional. Andreea Balan, care este casatorita cu actorul George Burcea , este prezenta pe scena muzicala din Romania inca de pe vremea cand era doar o copila…

- Frumoasa Andreea Balan a relatat in emisiunea „Star Chef” de pe Antena Stars despre momentele grele prin care a trecut de-a lungul vietii, de cand a plecat singura sa-si croiasca un drum minunat in cariera, dar si despre momentul in care l-a intalnit pe George, sotul acesteia.

- Nicole Cherry a povestit despre cele mai dificile momente din viața ei cand nu voia sa dezamageasca pe nimeni, in special pe parinții ei. Vedeta a marturisit ca a plans mult in acea perioada și a avut coșmaruri. Nicole Cherry a devenit faimoasa la o varsta frageda, iar acest lucru a forțat-o sa se gandeasca…

- Incredibil, dar adevarat! Inainte de a ajunge unul dintre cei mai cunoscuti artisti de la noi, Mihalis a fost ghid turistic in Grecia. Artistul a dezvaluit acest lucru intr-un interviu incendiar acordat in cadrul emisiunii „Star Chef”, difuzata, astazi, de la 0ra 17:30, la Antena Stars.

- Nepoatele Elenei Merișoreanu au dat-o de gol pe artista. Fetele au venit impreuna cu bunica lor in platoul emisiunii de la Antena Stars, unde au scos la iveala amanunte mai puțin știute despre inetrpreta. Extrem de istețe, fetele au raspuns la cateva intrebari, unele dintre ele legate de bunica lor.…

- Actorul Victor Rebenciug a depanat amintiri din copilarie cu Marcel Iureș, intr-un interviu pentru Pro Cinema. Rebenciug a povestit despre cutremurul din '40 și despre micile surse de divertisment de la acea vreme.

- A fost frumoasa de mica, insa lucrul acesta devenea, mai de graba, o povara pentru Angelina Jolie. Vedeta nu a avut o copilarie copilarie ușoara. La școala, era harțuita pentru buzelele proeminente, hainele modeste, dar și pentru brațe și dinți. Nu ințelegem de ce copiii erau rautacioși cu celebra actrița,…

- Liviu Varciu s-a schimbat total dupa ce a devenit tata pentru a doua oara. Acesta recunoaște ca ii place sa stea mai mult timp acasa și a renunțat la viața de noapte.Iubita lui Liviu Varciu a nascut anul trecut, pe 26 septembrie, o fetița perfect sanatoasa. Artistul traiește cea mai frumoasa perioada…

- Pe cine a sunat Ionela Prodan cu puțin timp inainte sa fie internata de urgența. Razvan Botezatu adeclarat in cadrul emisiunii pe care o prezinta la Antena Stars ca s-a speriat foarte tare atunci cand mama impresarei Anamaria i-a mulțumit ca a invitat-o in emisiune de mai multe ori. „Inainte sa se interneze,…

- Ozana Barabancea, scandal in timpul uni pelerinaj. Jurata de la „Te cunosc de undeva!” a trait șocul vieții ai, atunci cand șoferul care conducea mașina grupului a inceput sa țipe la artista. „I-am spus „shut up” s-a napustit pe mine, tipa, eram nas in nas, asteptam sa dea in mine. M-au rugat ceilalti…

- Andrei Laslau, unul dintre cei mai populari nutriționiști din Romania, trece dincolo de aparențe impreuna cu Florentina Fantanaru și spune lucrurilor pe nume, sambata, de la ora 13.00, la Antena Stars.

- Manifestarile organizate cu ocazia Zilei Culturii Naționale la Carei s-au incheiat luni seara in Sala Cavalerilor a Castelului Karolyi, cu un spectacol emoționant de muzica corala, poezii și cantece prezentate de elevi, cursanți ai cercurilor de muzica ușoara, cor, dans și teatru din cadrul Centrului…

- Cum este de fapt relația dintre Catinca Roman și fiica ei. Vedeta a vorbit in cadrul emisiunii de la Antena Stars despre momentul in care a devenit mama. Catinca Roman și fiica ei au o relație foarte buna și cu timpul au devenit prietene. Sora Oameni Roman are incredere in Calina ca va face cele mai…

- Dezvaluire incredibila facuta de Catinca Roman! Invitata in cadrul emisiunii “Star Chef”, difuzata astazi, de la ora 17:30, la Antena Stars, fiica vitrega a lui Petre Roman a marturisit cum l-a pus la punct pe unul dintre fostii sai iubiti, chiar de fata cu colegii de munca ai acestuia.

- Cantareața Oana Radu nu a avut deloc o copilarie fericita. A fost parasita de tatal ei cand avea numai trei saptamani. Oana Radu, care iși intreține singura familia , a fost invitata la emisiunea „Star Chef”, de la Antena Stars, unde a oferit detalii despre copilaria sa. Ea a marturisit ca a fost parasita…

- Oana Radu, invitata in cadrul emisiunii Star Chef, vorbește despre viața ei. Artista spune ca a fost crescuta doar de mama și de bunici pentru ca tatal ei a parasit-o cand avea trei saptamani.

- Disperați sa nu ii prinda iarna sub cerul liber, cațiva indivizi fara adapost și-au improvizat o locuința chiar in centrul Capitalei. Mai exact, la cațiva metri de bulevardul Unirii, in spatele Bibliotecii Naționale a Romaniei. Din lemne, cartoane și covoare vechi au reușit sa-și faca o locuința, ascunsa…

- In prezent decid soarta țarii, insa cu zeci de ani in urma, așteptau cu emoții cadouri sub brad. Fie ca erau aduse de Moș Craciun sau Moș Gerila, cum era numit atunci bunicul cu barba alba, aleșii poporului iși amintesc cu nostalgie de acele vremuri.

- Fuego a marturisit care este motvul pentru care ii este imposibil sa țina cura de slabit. Nu se poate abține sub nicio forma de la dulciuri. Fuego, pe numele sau real Paul Surugiu, are o placere vinovata, și anume aceea de a consuma dulciuri. Fuego, care impodobește singur bradul in ciuda diverselor…

- Anul Nou 2018 • Cele mai frumoase texte cu mesaje de anul nou 2018 pentru: rude, prieteni, colegi, profesori, copii, parinți și bunici | albaiuliainfo.ro Noul an sa iti aduca alinare si caldura in inima precum razele blande ale soarelui care iti dezmiarda obrazul iarna. La multi ani! Fie ca in noul…

- Mihai Traistariu este un artist foarte admirat si pentru asta primeste zilnic sute de mesaje, dar ceea ce a ajuns la el zilele trecute intrece orice limita. Dupa ce a citit cuvintele domnisoarelor, s-a amuzat copios si a postat totul pe retelele de socializare.

- MESAJE DE ANUL NOU 2018 pentru prieteni „Cu speranta ca anul nou va fi mai bun decat batranul 2018, iti trimit o mie de urari de bine insotite de imbratisari si iti urez un An Nou Fericit!”„La multi ani cu sanatate. Domnul sa va dea de toate. Poate un strop de fericire, poate unul de iubire,…

- Motivul pentru care Delia a asistat la nașterea nepoatei sale.Mama ei, Gina Matache, a facut primele declarații dupa ce a devenit bunica. Delia a stat in permanența alaturi de sora ei și a asistat la operația de cezariana, filmand intregul moment, spre surprinderea mamei sale. Ioana Matache a nascut…

- Nicolai Tand petrece Craciunul in Maramureș, fiindca-i maramureșean la vorba și in suflet și simte nevoia sa lase aglomerația și iureșul Capitalei de cate ori are ocazia și sa fuga acasa, la Rozavlea. Și acum, de Craciun, e in locurile natale, unde se bucura in tihna de viața molcoma de la sat și de…

- Adriana Antoni a povestit in emisiunea „Star Matinal” de pe Antena Stars cum era aceasta in copilarie, dar si cum se purta mama ei cu ea, de fiecare data cand alegea sa mearga departe de casa ca sa se exploreze.

- "Prima serbare la scoala nu se uita niciodata! Mai ales daca prinzi renul lui Mos Craciun! Sa speram ca sania va mai zbura!", a scris Andra pe Facebook. Postarea a avut 25.000 de likeu-uri si aproape 300 de distribuiri. Andra formeaza o familie cu prezentatorul de televiziune Catalin Maruțași…

- Fetele coordonate de profesorul Vasile Negura au cules laudele specialiștilor, dar și de la cei din culisele show-ului. Alaturi de corala au fost și vasluienii, care au trimis zeci de mesaje de incurajare. Corala Palatului copiilor Vaslui a obținut locul 10 la Gala Premiilor Excelsior, dupa ce s-a clasat…

- Andreea Balan și-a facut lista de dorințe pentru anul viitor. Artista se este o femeie o soție și o mama fericita. Are un soț așa cum și-a dorit și așteapta cu nerabdare sarbatorile de iarna. Andreea Balan se pregatește de vacanța. Artista și soțul ei, George Burcea vor pleca in Miami. De Craciun,…

- Interpreta de muzica populara Maria Constantin a afirmat raspicat ca iși mai dorește copii. Maria Constantin este in divorț cu cel de-al doilea soț al sau, omul de afaceri Marcel Toader . Cantareața de muzica populara Maria Constantin a mai fost casatorita o data cu solistul Ciprian Tapota , impreuna…

- Delia are un apartament in care beneficiaza de tot confortul și care este aranjat exact așa cum și-a dorit artista. Delia, care a fost desemnata „Best Pop Artist” la Gala Elle 2017 , este una dintre cantarețele din Romania care se bucura de cel mai mare succes la public. A scos hit dupa hit, iar fanii…

- Codin Maticiuc a facut o afirmație surprinzatoare despre ce intenționeaza sa faca in anul care vine. Codin Maticiuc, care are o relație cu Flavia Mihașan , asistenta lui Dani Oțil și a lui Razvan Simion de la emisiunea matinala pe care aceștia o prezinta la Antena 1, a acordat un interviu pentru Antena…

- Radu Valcan a facut marturisiri despre familia sa, de care este extrem de atașat. Radu Valcan, care este casatorita cu Adela Popescu , este cunoscut publicului telespectator din țara noastra din postura de prezentator de televiziune. Radu Valcan și Adela Popescu au impreuna un baiețel, Alexandru . Prezentatorul…

- Cornel Galeș a mers la biserica și a dat de pomana la implinirea a noua luni de la moartea celei care i-a fost partenera de viața, Ileana Ciuculete. Cantareața de muzica populara Ileana Ciuculete a incetat din viața in data de 14 martie 2017 . Ileana Ciuculete, al carui nume real era cu totul altul…

- Andra a facut marturisiri in cadrul uni interviu pentru un post de televiziune. Andra, care a avut o intreaga echipa de stiliști care au pregatit-o pentru Gala Elle 2017 , este una dintre cele mai apreciate și mai indragite artiste de pe scena muzicala din Romania. In ceea ce privește viața personala,…

- Fetița Danielei Gyorfi a oferit detalii neștiute despre celebra ei mama, dezvaluind lucruri mai puțin știute despre aceasta. Daniela Gyori, care formeaza un cuplu de foarte mulți ani cu George Tal , este mama unei fetițe pe nume Maria , care nu este doar frumoasa, ci și foarte deșteapta. Fiica Danielei…

- Oana Roman a dezvaluit de cand nu s-a mai vazut cu tatal sau, fostul premier al Romaniei, Petre Roman. Oana Roman, care recent a anunțat ca petre Roman iși lanseaza un volum de memorii , a povestit in cadrul unei emisiuni de televiziune de la Antena Stars ca nu reușește sa se vada prea des cu acesta.…

- Cantarețul de muzica populara Valentin Sanfira a oferit detalii din trecutul sau. Artistul a fost foarte sarac. Valentin Sanfira, care prezinta o emisiune culinara impreuna cu Horia Virlan la Prima TV , este unul dintre cei mai de succes soliști de muzica populara. Valentin Sanfira, care este frecvent…

- Roxana Dobre este femeia care ii este alaturi, de cațiva ani, lui Florin Salam. Aceasta a dezvaluit care este relația dintre ei și a marturisit ca iși dorește neaparat sa-i faca și un baiat manelistului. Roxana Dobre și Florin Salam, care au trecut și prin momente mai puțin placute , formeaza un cuplu…

- Catalin Botezatu, dezamagit de ziua lui. Designerul a sarbatorit cei 51 de ani alaturi de apropiați și marturisește ca a primit mii de mesaje din partea celor care il cunosc. Insa, acesta recunoaște ca telefonul pe care l-a așteptat cel mai mult, nu l-a primit. De ziua lui, Catalin Botezatu a așteptat…

- "Am ajuns la maturitatea la care pot spune: vreau pe cineva care macar sa ma minta frumos. Fetele nu mai stiu nici sa minta frumos. Este o generatie de loosere. Generatia 27-28, sunt toate niste…. Nu vreau sa fiu rau. Au niste exemple proaste in viata. Umbla dupa barbati cu bani. Barbatii au ajuns…

- Invitata la „Star Chef”, emisiune difuzata astazi, incepand cu ora 17.30, la Antena Stars, indragita asrtista Minodora a martusirit care a fost cea mai importanta zi din viata ei, cand totul s-a schimbat radical.

- Cristina Spatar a facut o dezvaluire cu totul neașteptata, explicand ca a fost victima unor escrocherii. Cristina Spatar, care a fost casatorita cu omul de afaceri Alin Ionescu și care are doi copii impreuna cu acesta , este o cunoscuta cantareața din țara noastra. Cristina Spatar, care a afirmat ca…

- Casatorita de o viata cu Viorel Croitoru, Elena Merisoreanu a facut o dezvaluire incendiara! Invitata de Maria Simion si de Nicolai Tand in cadrul emisiunii „Star Chef”, difuzata, astazi, incepand cu ora 17:30, la Antena Stars, artista a marturisit ca a fost tradata de sotul sau. „Am 44 de ani de casatorie…

- Denisa de la Bambi, detalii despre nunta. Artista și sora ei au fost invitate in cadrul emisiunii de la Antena Stars unde au vorbit despre cel mai important eveniment din viața lor. Spre deosebire de Raluca Tanase, care vrea o nunta cu cel puțin 300 de invitați, sora ei Denisa ar vrea sa organizeze…