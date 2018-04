Stiri pe aceeasi tema

- Alexandru Mitrița, cel mai activ om al Craiovei din remiza cu CFR, 0-0, s-a declarat mulțumit de punctul obținut de echipa sa in meciul cu liderul Ligii 1. "Suntem bucuroși cu acest punct, nu trebuia sa pierdem. CFR a facut un meci bun defensiv. Din pacate, atat am putut in aceasta seara. Speram ca…

- "Venirea mea aici era clara, trebuie sa se faca deja acum doi ani, la finalul contractului cu PSG. Ma simt bine, sunt in plina forma. Sunt ca Benjamin Button, nu sunt batran si voi muri tanar. Am venit in Anglia in carje si am cucerit-o in trei luni", a spus Ibrahimovici. Ibrahimovici ar putea debuta…

- Suedezul Zlatan Ibrahimovici și-a indeplinit recent dorința și a facut pasul catre MLS (liga nord-americana de fotbal). In aceasta seara, „Ibra” ar putea debuta pentru LA Galaxy chiar in derby-ul cu Los Angeles FC.

- Ne-am facut de ras in fața suedezilor. Selecționerul Janne Andersson s-a declarat surprins de faptul ca a trebuit sa faca antrenamentul oficial pe alt teren decat cel pe care se va disputa partida contra Romaniei. Totusi, selectionerul nordicilor a fost multumit ca gazonul terenului de antrenament a…

- Radio Romania prezinta nominalizarile celei de-a XVI-a editii a Premiilor Muzicale Radio Romania, eveniment ce va avea loc luni, 16 aprilie, incepand cu ora 19:00, la Sala Radio. Ca in fiecare an, radioul public va premia, in cadrul unui concert-spectacol la Sala Radio, performantele deosebite in muzica…

- BCM U Pitesti - Timba Timisoara 95 - 78 (45 - 36)Formatia BCM U Pitesti a incheiat cu o victorie seria jocurilor din sezonul regulat. Argesenii au trecut cu scorul de 95 - 78 de cei de la Timba Timisoara. Disputa ce a avut loc vineri seara a fost una controlata de argeseni, acestia fiind tot…

- Clubul Juventus Torino si Major League Soccer au anuntat, joi, ca echipa italiana va disputa la 1 august All Star Game, impotriva unei selectionate a celor mai buni jucatori din MLS.Meciul va avea loc la Atlanta, anunța News.ro. MLS a organizat primele editii ale All Star Game, incepand…

- OPPO este un producator important de smartphone-uri in China, insa compania nu activeaza pe prea multe piete la nivel mondial. In acelasi timp OnePlus, compania „sora”, nu activeaza foarte mult in China, insa are o prezenta foarte vasta in restul lumii. Avand in vedere ca ambele companii se afla sub…

- Huawei P20 este urmatorul smartphone important din 2018, iar toate privirile sunt indreptate catre producatorul chinez, in incercarea de a afla cat mai multe informatii inainte de lansarea oficiala. Deja au fost scurse informatii pe internet referitoare la pretul telefonului in variantele standard,…

- Brașovul deschide și in acest an Campionatul Național de Raliuri Dunlop cu etapa Tess Rally. Programata pentru weekendul 23-25 martie 2018, la Brașov, prima etapa a Campionatului Național de Raliuri Dunlop se bucura de un foarte mare interes din partea concurenților. Lista de inscrieri a Tess Rally…

- Debutul play-off-ului a debutat cu scandalul uriaș de la Giurgiu, inflamat de eșecul Astrei la Craiova, 0-1. In urma cu cateva zile, Gazeta Sporturilor a prezentat in exclusivitate informația ca Ioan Niculae, patronul Astrei, s-a enervat dupa infrangerea de la Craiova, 0-1, și le-a anulat jucatorilor…

- ”Am plâns! Chiar daca nu l-am cunoscut, recunosc, am plâns. Când am vazut spectatorii de la Genoa care au izbucnit în lacrimi, am început sa plâng si eu. L-am rugat pe presedintele echipei sa trimita un mesaj de condoleante Fiorentinei, iar astazi am cerut…

- Programul de sustinere a raselor de porci autohtone Mangalita si Bazna a atras pana in prezent 5.094 de crescatori si 188 de furnizori de purcei, in timp ce solicitarile procesatorilor au depasit 5.000 de capete, potrivit datelor centralizate de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR).…

- Ford a anuntat astazi la Geneva debutul public european al modelelor Ford Mustang Bullitt - programat pentru productia in versiunea pentru Europa in luna iunie, Ford Edge - cel mai avansat SUV creat vreodata de Ford, si KA+ Active, primul crossover inspirat de lumea SUV-urilor care-si face loc in familia…

- Mircea Radu a revenit la Antena 1, cu emisiunea „Ie, Romanie“. Postul Intact a fost pe locul trei in audiente, pe toate targeturile, dupa Pro TV si Kanal D. Emisiunea continua si in aceasta seara, de la ora 21.15.

- Volkswagen a publicat primele imagini oficiale cu interiorul noii generații Touareg. SUV-ul constructorului german va integra o planșa de bord digitala alcatuita din doua ecrane (12 și 15 inch). Debutul oficial are loc in 23 martie.

- Ne place sau nu, mai toate produsele smartphone de anul acesta vin cu „breton” decupat la partea de sus a ecranului, iar varful de gama OnePlus 6 nu este o exceptie. Chiar daca OnePlus 5T are doar cateva luni de cand a fost lansat, producatorul OnePlus este hotarat sa tina pasul cu noile tendinte si…

- Jocul s-a disputat luni seara, în Sala Polivalenta din Cluj-Napoca, iar cei peste 5.000 de spectatori prezenți au avut ocazia sa vada la lucru o selecționata a Italiei dezlanțuita din primul și pâna în ultimul minut. Tricolorii au fost umiliti de liderul grupei dupa ce obtinusera…

- Galaxy S9 si S9+. Dupa luni de zvonuri, care au dezvaluit aproape toate detaliile despre cele doua noi smartphone-uri high-end, Samsung a lansat astazi oficial, la debutul MWC 2018, modelele Galaxy S9 si Galaxy S9+.

- Congresul Mondial al Telefoniei Mobile (Mobile World Congress), un eveniment organizat de Asociatia mondiala a operatorilor (GSMA), si-a deschis luni portile, la Barcelona, pentru patru zile consacrate ultimelor inovatii in sectorul telefoniei mobile La acest congres, care a debutat luni cu…

- Galaxy S9 si S9+. Dupa luni de zvonuri, care au dezvaluit aproape toate detaliile despre cele doua noi smartphone-uri high-end, Samsung a lansat astazi oficial, la debutul MWC 2018, modelele Galaxy S9 si Galaxy S9+. Acestea vor fi disponibile in mai multe versiuni de culoare: midnight black, titanium…

- Galaxy S9 si S9+. Dupa luni de zvonuri, care au dezvaluit aproape toate detaliile despre cele doua noi smartphone-uri high-end, Samsung va lansa astazi oficial, la debutul MWC 2018, modelele Galaxy S9 si Galaxy S9+. Incepand cu ora 18:00 (a Romaniei), Go4it va transmite evenimentul in format LIVE TEXT.…

- Florin Mergea a avut probleme in a-si gasi un partener de dublu cu care sa faca o echipa puternica. Dupa ce incercarile cu Adrian Barbu, Nenad Zimonjici si Marius Copil au esuat, Mergea, locul 73, dar fost numarul 7 mondial, a obtinut, marti, prima victorie in circuitul ATP, in 2018, in pereche cu…

- Lungmetrajul „Lemonade”, produs de Cristian Mungiu, va fi prezentat astazi, 19 februarie, de la ora 22:30, in cadrul sectiunii Panorama a Festivalului International de Film de la Berlin. Filmul, care are la baza intamplari reale, prezinta contrastul dintre doua feluri diferite de a vedea lumea si imposibilitatea…

- Samsung incepuse in urma cu doar cateva zile sa livreze o versiune finala de Android 8.0 Oreo catre utilizatorii de Galaxy S9, insa compania a oprit lansarea fara sa ofere alte detalii. Cei care au reusit sa instaleze noul software vor putea in continuare sa il foloseasca, cu riscul de a intampina probleme,…

- Premiera celui de-al treilea sezon „Ferma vedetelor“ a tinut in fata micilor ecrane peste 1,8 milioane de romani si a pus din nou Pro TV pe primul loc in topul audientelor, chiar daca la o distanta mica de Kanal D.

- BMW a prezentat noua generație X4. SUV-ul coupe pregatit de nemți are acum un look modificat, un interior revizuit, tehnologii moderne și șapte motorizari. Debutul internațional va avea loc in cadrul Salonului Auto de la Geneva.

- Un elev de la o scoala generala din Texas a fost disciplinat dupa ce angajat, pe internet si folosindu-se de smartphone-ul personal, o stripteuza pentru un show in institutia de invatamant. Femeia a ajuns la adresa unde trebuia sa tine „spectacolul”, programat pentru ora 11:00 dimineata, si a avut…

- Cu atatea telefoane deștepte parca am și uitat ca mai exista tablete. Ei bine, Huawei vrea sa ne reaminteasca acest lucru cu viitorul. Incet incet se confirma zvonuri despre Galaxy S9 iar o platforma de chat s-a apucat de comerț.

- Devis Mangia, antrenorul celor de la CS U Craiova, e mulțumit de prestația jucatorilor sai din egalul, 2-2, contra lui Dinamo și acuza fanii care au aruncat petarde in teren. ...despre jocul de astazi: "Am facut un meci foarte bun. Au fost una, doua greșeli. Nu am inchis jocul cand am avut. Am riscat…

- In ciuda faptului ca nu a facut niciun anunt oficial, Huawei a inceput sa trimita invitati catre presa si parteneri pentru un eveniment care va avea loc la sfarsitul lunii martie in Paris. Acesta ar putea fi centrat in jurul lansarii noii game de smartphone-uri de top din seria P, care de obicei erau…

- Transferul lui Aubameyang de la Borussia Dortmund la Arsenal Londra face ca aceasta iarna sa fie cea mai scumpa din istoria Premier League. Arsenal a semnat cu Aubameyang pentru o suma record in istoria clubului, nedezvaluita insa oficial. Conform presei engleze, ar fi vorba de 64 de milioane de…

- Astfel, reprezentantii sindicatului Ambu-San s-au trezit exclusi de la supravegherea probei de marți, ca supraveghetori, acceptata fiind doar Federatia Ambulanta, condusa de controversatul ambulantier Gheorghe Chis. Acesta ar avea interesul ca acest concurs sa fie castigat de dr. Daniela…

- Constantin Cobalean, tinarul campion și antrenor la lupte libere din Calarași, va participa și in acest an la ”Eurovision 2018”. Piesa pe care o va interpreta se numește ”Numai tu”. [caption id="attachment_35546" align="alignleft" width="300"] Constantin Cobilean[/caption] Atat versurile, cat și muzica…

- Evenimentul va fi legat de cel mai mare targ de tehnologii mobile, Mobile World Congress, si va avea loc pe 25 februarie, la Barcelona, incepand cu ora 19.00, ora Romaniei. Invitatia de presa contine si un mic teaser – „Camera. Reimaginata". Cei de la Samsung vor sa sugereze ca va fi vorba de o imbunatatire…

- Debutul concursului pentru ocuparea functiei de manager la serviciile judetene de ambulanta din tara are semne de intrebare. Pe plan national, sunt cinci dosare respinse si urmeaza a se solutiona contestatiile. Din Bihor, toti cei cinci candidati au fost acceptati la primul „hop”, cel de selectie…

- Potrivit ultimelor zvonuri, Samsung ar putea demara productia primului smartphone cu ecran pliabil in preajma lunii noiembrie, lansarea oficiala urmand sa fie programata pentru inceputul anului viitor.

- Numarul total de cazuri de rujeola raportate in Romania de la debutul epidemiei si pana vineri a ajuns la 10.423, 116 fiind inregistrate in ultima saptamana, potrivit Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT) din cadrul Institutului de Sanatate Publica (INSP).

- Nationala masculina de handbal a obtinut a doua victorie in turneul de calificare pentru Campionatul Mondial din 2019 de la Bolzano (Italia), dupa ce a invins Insulele Feroe cu 28-20. Romania a facut insa doua antrenamente in primele doua zile, pentru ca adevarata finala a turneului se disputa sambata,…

- Fundasul roman Deian Boldor (22 ani), care a evoluat anul trecut in Major League Soccer, la Montreal Impact, va juca din nou la Hellas Verona, dupa cum relateaza portalul TuttoMercatoWeb. Fostul international de tineret a evoluat in sezonul 2016-2017 la Verona, in Serie B, marcand un gol…

- Ioana Ignat incepe in forta si anul 2018 cu un show live care va fi memorabil pe 11 ianuarie la Hard Rock Cafe Bucuresti, unde a pregatit publicului si o surpriza muzicala: urmatorul single in avanpremiera. La fel s-a intamplat si in 2017, anul artistei, anul cu zeci de milioane de vizualizari pe YouTube…

- Hyundai si-a prezentat noile concepte axate pe conectarea tehnologiei viitorului (propulsia cu hidrogen) cu solutiile de mobilitate autonoma, la Targul International de Electronice (CES) 2018, care se desfasoara in Las Vegas, in perioada 9 – 12 ianuarie 2018.

- Samsung Electronics a prezentat, la CES 2018, un televizor modular urias, cu diagonala ecranului de 370 de centimetri. Probabil compania l-a numit „The Wall” deoarece este atat de mare. Televizorul foloseste o tehnologie numita MicroLED, care beneficiaza de multe dintre avantajele oferite de OLED. Fiecare…

- Este greu de explicat ce s-a intamplat cu echipa noastra in debutul meciului de la Sibiu. Oradenii au fost realmente surclasati in primele minute, fiind incapabili sa inscrie timp de cinci (!) minute, iar gazdele s-au detasat la un incredibil 17-0! Contraperformanta de neimaginat pentru o echipa…