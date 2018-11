Stiri pe aceeasi tema

- Dupa 6 ani, oamenii au trimis un nou robot pe Marte. Botezat InSight, acesta a ajuns cu bine pe scoarța planetei roșii, iar momentul a fost primit cu mult entuziasm de echipa centrului de comanda NASA.

- Sonda spatiala InSight a amartizat cu succes, informeaza NASA, intr-o regiune plana a planetei Marte, dupa o calatorie in spatiu ce a durat peste sase luni si a totalizat 480 de milioane de...

- "Miercuri, in absenta mea, am pierdut sprijinul politic pentru functia de vicepresedinte al Senatului. Este un moment care ma obliga, in primul rand, sa va multumesc tuturor pentru colaborare si in al doilea rand sa va spun ca a fost o onoare pentru mine sa fac parte din conducerea acestei Camere,…

- In vreme ce NASA se pregateste de ultima etapa a zborului sondei InSight, asolizarea pe Marte, Elon Musk continua sa viseze ca va pune la un moment dat piciorul pe Planeta Rosie si a detaliat planul sau de „pensionare”, unul care se va incheia pe suprafata acesteia.

- Prima misiune pe Marte care va analiza interiorul planetei se pregateste de coborare. Sonda InSight, lansata in urma cu jumatate de an, va amartiza luni. Operațiunea care va intra in istoria omenirii va putea fi urmarita live, de la ora 21,00, ora Romaniei. Ultimele sase minute vor fi cele mai dificile.…

- Urmatorul vehicul care va ajunge pe suprafata lui Marte isi aduce propria echipa de comunicatie. InSight, un lander care este programat sa amartizeze pe 26 noiembrie, la ora 21:47, este acompaniat de o pereche de nave spatiale de dimensiunea...

- InSight, un dispozitiv spatial conceput de NASA pentru analizarea activitatii seismice si a structurii interne a lui Marte, va ajunge luni seara pe planeta rosie, pentru o misiune programata sa dureze doi ani, potrivit site-ului agentiei spatiale americane.

- Modulul spatial InSight, lansat de NASA, va patrunde in atmosfera planetei Marte luni la ora 11:47 GMT si se va plasa pe scoarta martiana intr-o regiune de ses, dupa o calatorie in spatiu ce a durat sase luni si jumatate si a totalizat 480 de milioane de kilometri, cu misiunea de a analiza structura…