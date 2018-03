Stiri pe aceeasi tema

- Opt familii care aveau imobilele racordate ilegal la reteaua de energie electrica au fost depistate pe raza a doua localitati dambovitene. Efective din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judetean Dambovita impreuna cu reprezentanti ai companiei de furnizare a energiei electrice, au desfasurat o actiune…

- 24 de localitați din județ sunt afectate de inundații/ DJ503 ramane inschis circulației; apa a intrat in 20 de case și peste 300 de curți in Eveniment / In 24 de localitați din județul Teleorman s-au produs inundații locale, iar pe anumite sectoare de drum se circula cu dificultate sau circulația…

- O alunecare de teren a avut loc in comuna Drajna, pe o lungime de 40 m si o latime de 7 m, cu o diferenta de nivel intre 0,5 si 1,5 m.Potrivit autoritatilor, alunecarea de teren a afectat un drum pietruit care face accesul la 24 gospodarii 18 adulti si 12 copii .In acest moment accesul se face doar…

- Zeci de prahoveni vor primi ajutoare de urgența de la Ministerul Muncii și Justiției Sociale, valoarea totala a fondurilor alocate județului Prahova ridicandu-se la 75.000 de lei. Banii sunt destinați pentru acoperirea parțiala sau totala a unor cazuri speciale, ca urmare a unor alunecari de teren,…

- Sudul tarii, afectat de inundatii Inundatiile au facut pagube importante în zeci de localitati din sudul tarii, unde apa a intrat în mai multe gospodarii si câteva drumuri sunt impracticabile si la aceasta ora. De altfel, hidrologii au emis mai multe avertizari pentru depasirea…

- Inundatiile au afectat 13 localitati din Teleorman, cea mai grava situatie fiind in continuare la Draganesti Vlasca, unde cinci persoane au fost evacuate la rude, informeaza vineri, intr-un comunicat de presa, Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Teleorman. De asemenea, 15 case din judet…

- Din ultimele date ale pompierilor, in judetul Teleorman, apa a dus la evacuarea a 5 persoane din comuna Draganesti Vlasca, cea mai afectata, si inundarea a sute de hectare de padure, pasune, teren arabil. 13 localitati din judet sunt afectate de inundatii. Echipele mixte de salvatori intervin de miercuri,…

- Reteaua electrica europeana alimenteaza gratuit, prin schimburi naturale, consumatorii de energie din Kosovo de la jumatatea lunii ianuarie pana acum, lucru care a dus la scaderea frecventei curentului electric pe continent. Asociatia operatorilor retelelor din 25 de tari europene cere interventia factorului…

- Europenii care au intarziat la munca sau la scoala in ultimele saptamani nu trebuie sa dea vina numai pe vremea rea. Motivul real ar putea fi un decalaj fara precedent in reteaua de electricitate a continentului, care determina ceasurile digitale sa functioneze prea lent, relateaza The Guardian, citat…

- Opt persoane din Boldesti Scaieni, judetul Prahova, au fost evacuate, miercuri seara, dupa ce locuintele lor au fost afectate de o alunecare de teren care se intinde pe o suprafata de doi kilometri patrati provocata de topirea zapezii. Viceprimarul localitatii Boldesti Scaieni, Gheorghe Preda, a declarat…

- Sambata, 3 martie, voluntarii Asociației „Solidar” Vaslui – filiala Huși au imparțit “marțișoare” la 23 de familii necajite, cu mulți copii, din comuna Vetrișoaia. “Darurile noastre simbolice au avut drept conținut articole de imbracaminte pentru copii, parinți și bunici, incalțaminte, alimente la batrani…

- Autoritatile avertizeaza ca traficul pe bulevardul Falezei ar putea fi ingreunat de lucrari in perioada urmatoare. Primaria din Galati plateste 155.000 de lei unei firme specializate in astfel de monitorizari. Contractul are o valabilitate de trei ani.

- Militarii Detasamentului de Pompieri Campulung Moldovenesc, impreuna cu lucratorii Serviciilor Voluntare pentru Situatii de Urgenta ale comunelor Frumosu si Vatra Moldovitei, au intervenit luni cu patru autospeciale pentru localizarea si lichidarea unui incendiu izbucnit in satul Deia, din comuna ...

- Peste 700 de familii din comunele Cernatesti, Brabova si Gogosu erau luni dupa-amiaza fara energie electrica in urma avariilor la retelele de tensiune cauzate de ninsorile abundente si viscol, au...

- In cadrul unei actiuni comune pe linia prevenirii si combaterii racordarilor ilegale la reteaua de distributie a energiei electrice, au fost depistate trei persoane care sustrageau energie, prin folosirea unor instalatii improvizate.

- Echipajele SMURD au intervenit la 28 de cazuri pentru acordarea asistentei medicale de urgenta, la 4 dintre acestea s-a deplasat echipajul SMURD de terapie intensiva mobila. Un echipaj cu autoscara mecanica de la Detașamentul de Pompieri Campulung a intervenit in localitatea Valea Mare Pravaț, in sprijinul…

- Trupul fara viata al femeii a fost gasit de fiul ei care a spart usa vazand ca mama lui nu mai iese din baie. Potrivit ziarului rus ''Mash'', baiatul a gasit-o pe mama sa in cada fara suflare, cu telefonul pe piept in timp ce era conectat la reteaua electrica. Decesul, care a fost raportat…

- Un crater urias a inghitit miercuri seara mai multe masini intr-un cartier din Roma, conducand la evacuarea a 22 de familii care locuiau in cladirile din zona afectata, relateaza joi CNN. Incidentul a avut loc in cartierul Balduina din Roma in jurul orei 18:00, au anuntat pompierii care au fost chemati…

- Peste 7.200 de consumatori din mai multe localitați ale județului nu erau alimentați astazi dimineața la rețeaua de energie electrica in urma ninsorilor abundente de joi și vineri. Potrivit unui raport al Delgaz Grid, de la ora 10:00, 16 localitați din județ erau nealimentate in totalitate cu energie…

- La Vatra Dornei, centrala termica pe deșeuri din lemn nu poate funcționa din cauza multiplelor defecțiuni la rețeaua de alimentare cu energie electrica. Anunțul a fost facut de primarul Ilie Boncheș, prin intermediul unui comunicat. El subliniaza ca municipalitatea iși cere scuze pentru disconfortul…

- I. TOTAL VENITURI = 4244 mii lei A) VENITURI PROPRII = 2959 mii lei Impozit cladiri PF = 57 mii lei Impozit teren PF = 282 mii lei Taxa mijloace de transport PF = 179 mii lei Impozit cladiri PJ = 135 mii lei Impozit teren PJ = 93 mii lei Taxa mijloace de transport PJ = 79 mii lei Impozit teren extravilan…

- Sute de politisti si militari din Albania au fost trimisi, duminica, in mai multe regiuni ale acestei tari pentru a acorda sprijin localnicilor afectati de inundatii si pentru a diminua riscul de aparitie a unor eventuale situatii de urgenta, informeaza Xinhua. Ploile abundente au cauzat…

- Electrocentrale Constanta SA CET Palas a comunicat in data de 02.02.2018 ca inregistreaza o avarie pe reteaua care alimenteaza cu energie termica primara punctele termice nr. 57, 100, 102, 103, 104, 106, 115, 124. In consecinta, in lipsa energiei termice, s au oprit instalatiile noastre care asigura…

- Gunoaie la tot pasul, porci care se plimba nestingheriți, hoți de lemne, canalizari care dau pe-afara, lipsa trotuarelor, a parcurilor, a mijloacelor de transport în comun, ore întregi petrecute în trafic sunt doar câteva dintre problemele cu care se confrunta locuitorii comunei…

- Pentru imbunatatirea serviciilor prestate clientilor, I.C.S. "RED UNION FENOSA" S.A. anunta ca astazi vor avea loc intreruperi programate ale furnizarii energiei electrice in intervalele de timp indicate mai jos:

- Dureros pentru sute de familii din Bistrița-Nasaud și județele limitrofe, dar Centrul de Resurse și Referința in Autism Bistrița se afla foarte aproape de momentul dramatic de a-și inchide porțile. „Bugetul nostru, incepand cu acest an, este privat de sponsorizari de la firme, datorita modificarilor…

- Enel continua, sambata, sa opereze in condiții de stare de urgența pentru județele Constanța și Tulcea, iar numarul de echipe de intervenție a fost suplimentat, inclusiv cu personal din alte...

- Peste 77.000 de consumatori din judetele Constanta, Tulcea si Brasov, erau deconectati, in jurul orei 16:00, de la reteaua de energie electrica, din cauza vremii nefavorabile, insa varful a fost atins la ora 14:00, cu 125.000, a anuntat, joi, ministrul Energiei, Toma Petcu. "De dimineata…

- Aproximativ 1.300 de familii din 42 de localitati din Braila sunt fara energie electrica, din cauza vantului puternic care sufla de peste opt ore, judetul fiind sub avertizare de cod galben de precipitatii abundente si vant puternic, potrivit informatiilor furnizate de purtatorul de cuvant al ISU…

- Peste 2.500 de locuinte din opt comune ale judetului Arges sunt, joi dimineata, fara energie electrica, din cauza avariilor provocate de ninsorile cazute în cursul noptii precedente. Potrivit datelor centralizate de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Arges, au fost afectate de fenomenele…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca in judetul Vrancea, pe DN2, in localitatea Bizighesti, un camion a ramas blocat pe prima banda a acostamentului, din cauza unei defectiuni tehnice. Potrivit reprezentanților ISU Vrancea, conform datelor transmise…

- O retea de traficanti de migranti, banuita ca ar fi adus in Germania via Polonia numerosi sirieni, a fost destructurata miercuri si doua persoane au fost arestate, au anuntat politiile germana si poloneza, relateaza AFP si DPA. Reteaua incriminata era formata din polonezi de origine siriana,…

- Furtul unei biciclete i-a adus unui barbat din Giurgiu nu unul, ci doua dosare penale! De ce? Pentru ca, odata demascat, s-a dovedit ca hoțul in varsta de 42 de ani fura și curent electric. Locuința sa din comuna giurgiuveana Stanești – care in documentele furnizorului de curent aparea ca fiind deconectata…

- Doua locuinte din comuna doljeana Cetate sunt in pericol din cauza unei alunecari de teren. Oamenii sustin ca drumul national a fost distrus pe o portiune de 200 de metri anul trecut in primavara, iar de atunci au ajuns sa stea cu frica in san. Localnicii se tem ca in orice moment louintele pot fi distruse.

- Alunecarile de teren din aceasta saptamana, din California, s-au soldat cu cel putin 18 morti, au anuntat autoritatile locale, care au precizat ca sapte persoane sunt in continuare disparute, relateaza AFP, citat de News.ro . Cadavrul celei de-a 18-a victime, un barbat de 87 de ani, a fost gasit in…

- Consiliul Județean Cluj a eliberat doua certificate de urbanism care vizeaza lucrari de investiții in rețeaua de distribuție a energiei electrice destinata consumului general și iluminatului public in comunele Sanmartin și Țaga – sat Santejude Vale. Astfel, in ceea ce privește propunerea de extindere…

- Patruzeci de familii au fost evacuate dintr-o suburbie a orasului australian Melbourne din cauza unui incendiu de vegetatie care a izbucnit miercuri intr-o rezervatie naturala din apropiere, informeaza...

- Fiul primarului comunei Ludesti, impuscat mortal la o partida de vanatoare . In Ajunl Craciunului, tragedie in familia primarului comunei dambovitene Ludesti. Fiul primarului a fost impuscat mortal de catre paznicul de vanatoare , in timpul unei partide de vanatoare, autorizata pentru specia mistret,…

- Inundatiile si alunecarile de teren din Filipine inghit localitati intregi. Mai multe sate au ajuns sub ape dupa ce de cateva zile, sudul tarii este afectat de furtuna tropicala Tembin.Pana in prezent, peste 200 de oameni si-au pierdut viata in urma intemperiilor.

- Cel putin 26 de persoane si-au pierdut viata din cauza alunecarilor de teren provocate de furtuna tropicala Kai-Tak pe o insula din centrul Filipinelor, conform unui anunt facut duminica de autoritatile filipineze, transmite AFP. "In total 26 de persoane si-au pierdut viata in alunecarile de teren care…