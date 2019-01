Stiri pe aceeasi tema

- Un adolescent de 17 ani, elev la Liceul din Ciumbrud, a ajuns ieri la spital, cu leziuni in zona feței, dupa ce a fost atacat pe strada și lovit puternic cu pumnul de un alt minor, in varsta de 16 ani. In urma incidentului, in prima faza, IPJ Alba a deschis un dosar de cercetare pentru tuburarea ordinii…

- Un incendiu a izbucnit la instalația electrica a unui autoturism, pe strada Humulești din Alba Iulia, potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Alba. Pentru stingerea acestuia au intervenit pompierii din Alba Iulia cu o autospeciala: „Detașamentul de pompieri Alba-Iulia intervine cu…

- Accidentul s-a petrecut pe DN17 in localitatea Cuzdrioara. Din primele informatii, un pieton care s-a angajat in traversarea neregulamentara a drumului a fost accidentat de o masina, condusa de un barbat in varsta de 30 de ani. Medicii sositi de urgenta la fata locului l-au gasit pe barbat…

- Un tata și-a injunghiat propriul fiu in plina strada. S-a intamplat in mijlocul orașului Chișinau, capitala Republicii Moldova. In Sectorul de Centru al Chișinaului, un tata și fiul sau au stat la un pahar, a anunțat publika.md . La un moment dat, intre cei doi a intervenit un conflict. Tatal n-a stat…

- Incidentul a avut loc marti, 30 octombrie, in jurul orei 20.00, pe o strada din Huedin. Victima a ajuns in spital cu leziuni grave, iar agresorul a fost depistat de politisti si retinut pentru 24 de ore.

- Spitalul Județean de Urgența din Alba Iulia a raportat Direcției de Sanatate Publica (DSP) Alba ca opt persoane au ajuns la Unitatea de Primiri Urgențe dupa ce au participat la o nunta, la Caminul Cultural din comuna Șugag, acuzand probleme digestive. O singura persoana a ramas internata. La eveniment…