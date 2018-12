Stiri pe aceeasi tema

- In seara de vineri, 21 decembrie, cei mici s au putut bucura de o petrecere organizata cu ocazia Craciunului la sediul IPJ Constanta.Dupa ce au fost pictati pe fata si s au distrat cu baloane si animatori, copiii oamenilor legii au participat la veselia celei mai importante sarbatori din an si l au…

- In goana dupa cadouri, dupa aprovizionarea cu cele necesare unui festin culinar imbelșugat, uitam adesea, in zilele de sfarșit de an... The post Clipe de neuitat la sediul ziarului „Renașterea banațeana” (video) appeared first on Renasterea banateana .

- Fostul jucator rus Andrey Arshavin, 37 de ani, retras din activitate, a fost protagonistul unor imagini uluitoare surprinse recent pe strazile din Sankt Petersburg. Amețit de alcool, acesta a parasit clubul neconvențional spre orele dimineții, alaturi de doua fete, una dintre acestea fiind stewardesa.…

- IN AJUTOR… Patru familii cu multi copii si cinci batrani vaduvi din satul Harsova, comuna Delesti, au primit un cadou neasteptat zilele acestea. Mosul a venit la fiecare in parte, cu cate 3,5 m steri de lemne, pentru a-i ajuta sa treaca mai usor peste sezonul rece. Actiunea caritabila, facuta de un…

- Petrecere mare la Galleria Mall, in așteptarea lui Moș Craciun. Astfel, cei mici sunt așteptați, duminica, 16 decembrie, intre orele 16,00 și 18,00, sa se bucure in avans de cea mai indragita sarbatoare a tuturor copiilor. Responsabilii Galleria Mall, alaturi de echipa Events’INA promit ca duminica…

- Fapta unui saten din localitatea olteana Morunglav a oripilat internetul. Acesta a fost filmat in timp ce a omorat fara mila o iapa, care avea in pantece un manz, iar imaginile au fost facute publice Un barbat in varsta de ...

- Agenția de Dezvoltare Locala Oradea (ADLO) și firma Quartz Matrix din Iași, cu Inspectoratul Județean Școlar ca partener oficial, au lansat miercuri proiectul „ACCED – Copilul de azi, creatorul de maine”. In Sala Toscana de la Hotelul Ramada s-au intalnit cateva sute de oameni – cadre…

- Marile magazine din Iasi au deja rafturile pline de produse specifice Craciunului. Au aparut brazii artificiali, decoratiunile, instalatiile luminoase, dulciurile in forma de Mos Craciun. GALERIE FOTO Exista oferte pentru toate buzunarele. Atmosfera festiva atrage clienti