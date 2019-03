​VIDEO Algeria: o mulțime imensă defilează în centrul Algerului O mulțime impresionanta manifesteaza în centrul Algerului pentru a patra vinere consecutiv și prima dupa ce președintele Abdelaziz Bouteflika a amânat alegerile prezidențiale, prelungind sine die mandatul sau, care urma sa se încheie în 28 aprilie.



Numarul exact al manifestanților este dificil de stabilit, nici autoritațile și nici protestatarii necomunicând cifre.



Mobilizarea pare similara celei de vinerea trecuta, considerata excepționala de catre presa și analiștii algerieni.



Barbați, femei și copii au început sa manifesteze la începutul…

Sursa articol: hotnews.ro

