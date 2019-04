VIDEO Alger: Confruntări între poliție și manifestanți în centrul Algerului Câteva sute de tineri se confrunta cu poliția în plin centru al Algerului, aruncând înapoi spre forțele de ordine grenadele lacrimogene lansate pentru a-i dispersa, la finalul celei de-a opta vineri de proteste saptamânale, care s-au bucurat de o puternica mobilizare, potrivit AFP.



În condițiile în care marea parte a manifestației din capitala s-a derulat în calm, dar într-o atmosfera mai tensionata decât de obicei, confruntari au izbucnit între manifestanți și un cordon de poliție.



La finalul zilei, poliția încerca

Sursa articol si foto: hotnews.ro

