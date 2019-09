Alexandru Cumpanașu a anunțat, miercuri, la emisiunea "Gandurile lui Cristoiu", ca a strans deja in jur 60.000-70.000 de semnaturi din cele 200.000 de semnaturi necesare pentru candidatura sa ca independent la alegerile prezidențiale, potrivit Mediafax.

"E un timp absolut record și foarte greu strans aceste semnaturi. E un haos pentru o cifra exacta, dar sunt in jur de 60.000- 70.000. Nu. Am și spus ca m-am autosuspendat din Coaliție. Pentru ca are posibilitatea sa aiba diverse simpatii", a declarat Alexandru Cumpanașu, la emisiunea "Gandurile lui Cristoiu".

