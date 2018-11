Stiri pe aceeasi tema

- Zi trista pentru Mirela Vaida si pentru toti cei care au iubit-o si au apreciat-o pe Stela Popescu! Astazi s-a implinit 1 an de la moartea indragitei actrite, iar cunoscuta prezentatoare tv a postat un mesaj plin de durere pe retelele de socializare.

- Astazi se implinește un an de la moartea Stelei Popescu. Actrița a fost gasita decedata, la domiciliul sau. Cauza morții a fost un accident vascular cerebral, care s-a consumat in mare parte in vazul publicului, pe o scena. Stela Popescu avea 81 de ani, iar cea mai mare parte a vieții petrecut-o pe…

- TRAGEDIE in teatrul romanesc! Uluitor ce se intampla la mormantul STELEI POPESCU! Arșinel e in stare de ȘOC! Nimeni nu se aștepta la asta Alexandru Arșinel (79 de ani) a declarat ca pregatește in detaliu evenimente de comemorare a regretatei actrițe Stela Popescu, la aproape un an de la moartea ei.…

- Luna viitoare, pe 23 noiembrie, se implineste deja un an de cand Stela Popescu s-a stins din viata, la 81 de ani, in urma unui atac cerebral vascular. Bunul ei prieten si coleg de scena, Alexandru Arsinel, este coplesit deja de nostalgie, de tristete, dar isi aduna toate puterile ca sa se ocupe cum…

- In urma cu un an, vestea morții Stelei Popescu a cazut ca un traznet peste cei care o cunoșteau. Cel mai afectat insa, de dispariția acesteia, a fost Alexandru Arșinel, care nu poate trece inca peste pierderea suferita. Alexandru Arsinel a povestit cum a cunoscut-o pe Stela Popescu si ce i-ar spune…

- Alexandru Arșinel, inlocuit la Teatrul de Revista Constantin Tanase. In actualul sezon, actorul nu figureaza in cele doua spectacole ce sunt programate pentru luna septembrie. De altfel, pe afișele teatrului pe care il conduce, acesta aparand doar ca director. De la moartea actriței Stela Popescu,…

- ”Nu exista nicio legatura intre exercitarea atribuțiilor de serviciu ale funcției de ministru al afacerilor interne, pe care o dețineam in 2015 și accidentul rutier in care și-a pierdut viața polițistul motociclist” este mesajul postat de Gabriel Oprea. El a adaugat ca ”Așa cum am susținut…

- Moartea belgianului Bruno de Cooman, 61 de ani, vicepreședintele Grupului NLMK a starnit un val de nelamuriri legate de acest nefericit eveniment. Cooman lucra de mai mulți ani pentru gigantul rus NLMK.