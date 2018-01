Stiri pe aceeasi tema

- In emisiunea "Agentia Vip", Diana si Aurel de la "Insula Iubirii" si-au oficializat relatia. Diana si Aurel au sustinut ca initial nu s-au placut deloc, dar ca ulterior a ajuns sa le surada ideea de a forma un cuplu.

- Aurel și Alexandra de la “Insula Iubirii” au recunoscut totul. Cei doi au vorbit despre ce s-a intamplat atunci cand au decis sa faca parte din show. Dupa incheierea show-ului, aceștia s-au desparțit. „Chiar in fața cand sa semnam contractul, i-am spus ca nu vreau sa mai merg. I-am spus: ma duci acolo…

- Aurel, fostul concurent de la "Insula Iubirii", a fost invitat in platoul emisiunii "Agenția VIP", acolo unde a facut dezvaluiri incendiare despre relația cu Alexandra, desparțiri, ispita Maria și unde a facut schimb de tachinari cu aceasta, in direct.

- Un judecator de la Tribunalul Bucuresti a desființat acuzațiile procurorilor DIICOT in cererea acestora de se emite un mandat de arestare pe numele profesorului Mihai Lucan. Judecatoarea Monica Claudia Cipariu sustine in motivarea deciziei din 21 decembrie 2017 ca nu se verifica acuzatia procurorilor…

- Alexandra de la "Insula Iubirii" le-a dezvaluit tuturor daca are iubit, la scurt timp dupa ce oamenii au cuplat-o cu ispita Raul. De asemenea, oamenii au speculat ca s-ar fi impacat cu Aurel, cel cu care a mers in Thailanda.

- Clipe de groaza pentru o tanara din Oradea care a fost batuta pentru ca a refuzat avansurile pe care i le-au facut doi barbați. Femeia, in varsta de 25 de ani, a ajuns la spital plina de vanatai și ar putea fi operata. La inceputul noului an, Alexandra trebuia sa inceapa noul serviciu in Olanda, insa…

- Anabel Medina Garrigues a fost o candidata serioasa in 2017 pentru titlul de antrenorul anului in tenisul feminin. WTA a decis ca trofeul sa mearga la Darren Cahill, omul alaturi de care Simona Halep a ajuns pe prima pozitie la final de sezon. Spre deosebire de australian, care, cu trei sportivi…

- Alexandra este „omul invizibil” al statului. 24 de ani nu au fost suficienți sa arate ca exista și ca are nevoi. La cate uși a putut sa bata și cate eforturi a putut sa faca impreuna cu tatal ei și toate au fost in zadar.Povestea Alexandrei incepe in urma cu 24 de ani. S-a nascut in Germania…

- Se cunoaște deja ca Diana și ispita Andy au avut o relație, nu foarte lunga, insa oare acesteia i s-a facut dor? Fotografia pe care a postat-o Diana pe rețelele de socializare a starnit reacția internauților.

- Asa cum ne sugereaza si titlul, tema principala este chiar iubirea, dar nu doar cea dintre un barbat si o femeie, ci iubirea in toate formele ei: pentru mama, frate, lume, Dumnezeu, lucruri… Burnaz isi imagineaza un congres intergalactic unde vin diverse personaje, reprezentanti ai stelelor, ai planetelor,…

- Dee Dee de la ”Insula iubirii” pare sa fi trecut peste problemele de sanatate, dar si de cuplu. Tanara si-a schimbat look-ul total, insa a ramas la fel de plina de energie si la fel de nonconformista.

- Alexandra de la ”Insula iubirii” le-a transmis un mesaj halucinant barbatilor, dupa despartirea de Aurel. Tanara le-a dezvaluit viitorilor pretendenti ce conditii trebuie sa indeplineasca ca sa poata sa-i treaca pragul dormitorului.

- DNA obține o mare victorie, in instanța, impotriva unui fost ministru! Gabriel Sandu, cel care a fost titular la Ministerul Comunicațiilor, va ramane in pușcarie. Decizia a fost luata de judecatorii de la Tribunalul Ilfov, dupa ce DNA a facut contestație la sentința data pe 1 noiembrie de Judecatoria…

- Inundațiile și alunecarile de teren provocate de un ciclon tropical au provocat moartea a 25 de persoane pe insula indoneziana Java in aceasta saptamana, a anunțat sambata Agenția pentru gestionarea dezastrelor, citata de DPA, transmite Agerpres. Ciclonul Cempaka a provocat ...

- A venit randul Alexandrei Durdui, fata omului de afaceri argesean Durdui, sa se marite.Daca pana acum „in vizor“ au fost trecuti baietii oamenilor de afaceri argeseni, acum este randul sa trecem la fete. Desi are tot ce-si poate dori, iar situatia financiara ii asigura un viitor frumos,…

- Vulcanul Agung de pe insula turistica Bali aflata in centrul Indoneziei a erupt pentru a doua oara, sambata, expulzand in aer o coloana inalta de cenusa, dupa ce vulcanologii coborasera nivelul de alerta, a anuntat Agentia pentru gestionarea dezastrelor, relateaza Xinhua.

- Agentia de turism Mara International Tour va propune un nou circuit cu autocarul din Cluj – TURCIA – CAPPADOCIA – INSULA RODOS. Profitati acum de tariful special pentru inscriere pana la 31.01.2018: 489 euro/ persoana Un circuit care imbina vizitele cu marea, plaja si buna dispozitie. Alege acest circuit…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) informeaza ca pana la acest moment au fost transferati in contabilitate pentru efectuarea platii un numar de 450 fermieri care au solicitat sprijin cuplat (SCZ) in sectorul zootehnic, in cadrul Campaniei 201 ...

- Agenția de meteorologie Rosgidromet din Rusia a recunoscut, luni, ca o concetrație &"extrem de ridicata&" de ruteniu-106 a fost detectata la sfârșitul lunii septembrie în mai multe regiuni ale Rusiei, confirmând

- Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) a prelungit termenul limita pentru depunerea cererilor de finanțare, din fonduri europene, a unor proiecte de investiții vizand procesarea și marketingul produselor agricole. Ce interesați iși pot deschide o covrigarie, o brutarie, o mica fabrica…

- Christian Tour, unul din cei mai mari touroperatori din Romania, estimeaza pentru sezonul estival 2018 o crestere cu 50% a numarului de romani care vor alege sa-si petreaca vacanta de vara intr-o statiune din Turcia si un plus de 15% a celor care se vor indrepta spre Grecia. In plus, pentru ca Targul…

- Cel putin 348 de oameni au murit, iar cateva mii au fost raniti in zona de granita dintre Iran si Irak, in urma unui cutremur extrem de puternic, cu magnitudinea 7,3, anunta agentia Irna, agentia iraniana de presa.

- Agenția pentru Protecția Mediului Teleorman este o instituție publica și asigura realizarea activitaților de protecție a mediului la nivelul județului nostru. In luna octombrie a acestui an, Serviciul Monitorizare al APM Teleorman a monitorizat permanent calitatea aerului prin stațiile automate, care…

- Opozitia clujeana desfiinteaza "revolutia fiscala". "Masuri care nu sunt agreate de nimeni" Parlamentarii clujeni ai partidelor de opozitie au criticat vehement recentele modificari aduse legislatiei fiscale de catre Guvern prin ordonanta de urgenta. Deputatul clujean Adrian Oros, vicepresedinte…

- Diana de la ”Insula iubirii” s-a combinat cu Catalin, un ”baiat destept”, al carui nume apare intr-un dosar rasunator al FBI. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , a aflat detalii despre viata lui Catalin, dar si ce parere are fostul iubit al Dianei de la ”Insula iubirii”, Ben, despre actualul partener…

- Agenția pentru Studii Avansate in Domeniul Cercetarii (IARPA) din SUA a recunoscut algoritmul NtechLab (dezvoltatorul serviciului FindFace) ca fiind cel mai bun in domeniul tehnologiei de recunoaștere a fețelor. Acest lucru este menționat intr-un comunicat de presa al companiei, primit de redacția publicației…

- Postul Antena 1 a fost amendat de Consiliul National al Audiovizualului (CNA) pentru mai multe editii ale show-ului „Insula iubirii“ in care s-a folosit un limbaj vulgar si s-a prezentat un comportament obscen, la o ora accesibila minorilor.

- A povestit in fața a milioane de oameni cum a fost agresata de fostul ei iubit, iar acum, Loredana de la ”Insula iubirii” pare ca duce o viața de lux. Vacanțele și cumparturile scumpe sunt la ordinea zilei pentru ea.

- Un muncitor italian de 28 de ani a ciștigat la finalul unei competiții acerbe, prima ediție a Cupei Mondiale la tiramisu. Un concurs internațional dedicat celebrului desert italian, a fost desfașurat in localitatea Treviso, informeaza Agenția AFP. Inarmați cu telul pentru a bate mascarponele și cu…

- Potrivit ultimelor stiri in domeniul subventiilor pentru cresterea animalelor, pe 16 noiembrie vor incepe platile pe sprijinul cuplat in zootehnie/ Ministerul este preocupat permanent, prin Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura, pe de o parte, de aceste plati din Pilonul I, cat si de Pilonul…

- Gradinita din Toplet urmeaza a fi demolata anul viitor, dupa ce Primaria a primit finantare pentru construirea uneia noi. Pentru ca unitatea prezenta risc de prabusire, prescolarii au fost mutati in scoala, pana cand noua unitate va fi gata. Acest lucru va mai dura insa, caci Primaria nu…

- Agentia pentru Protectia Mediului Constanta anunta publicul interesat asupra depunerii de catre Ilie Panait a solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Modificare proiect autorizat cu AC nr. 1808 25.11.2016 laquo;Construire imobil D P 7 8e terasa circulabila, cu functiunea de hotel…

- Compania Facebook a admis, potrivit agentiei AP, ca mesaje postate de Agentia de Cercetare in domeniul Internetului (Internet Research Agency, IRA) au ajuns la aproximativ 126 de milioane de utilizatori. Mesajele au fost difuzate prin circa 80.000 de postari in perioada ianuarie 2015 - august 2017.…

- Femeile din Arabia Saudita li se va permite, pentru prima data, sa participe la evenimentele sportive. Deocamdata doar pe trei stadioane, atent selectate, si asta abia de la începutul anului viitor, a anuntat Autoritatea Generala pentru Sport, potrivit Mediafax. Stadioanele din…

- In ultima perioada, Alexandra, fosta iubita a lui Aurel, a trecut prin schimbari fizice usor de observat: si-a marit buzele si a inceput un program intens de fitness care a scapat-o deja de kilograme bune

- Razvan Simion a transmis un mesaj mai mult decat induioșator de ziua fiului sau, Tudor. Prezentatorul de televiziune Razvan Simion a fost casatorit cu Diana , impreuna cu care are doi copii foarte reușiți, Ianca și Tudor. Diana și Razvan Simion s-au mutat in București cu mulți ani in urma. Aveau puțin…

- Meldoniumul, substanța interzisa de la 1 ianuarie 2016 de Agenția mondiala antidoping (AMA/WADA), a determinat, in parte, creșterea cu peste 25% a numarului rezultatelor analizelor anormale (RAA), a anunțat joi AMA intr-un raport 2016 al controalelor efectuate. AMA releva o ''creștere…

- Agenția de Plați și Intervenție pentru Agricultura (APIA) informeaza ca pentru a beneficia de sprijinul cuplat in sectorul vegetal, in cadrul Campaniei 2017, fermierii au obligația ca, pana la data de 31 decembrie 2017, sa depuna documentele specifice fiecarui tip de cultura in termenele prevazute de…

- Madalin Voicu s-a desparțit de Carmen Olteanu. Cei doi se casatorisera in urma cu doi ani. ”M-am desparțit de Carmen. Copiii ii vad o data, de doua ori pe saptamana in funcție de program. Traiesc cu o femeie care ma iubește și care ma ințelege. In timp, ranile pe care le-am suferit tot in…

- Dupa multe luni in care nu s-a afișat cu nimeni, nu a mai aparut la TV și nici nu s-a mai inpacat cu Alexandra, Aurel a decis sa le-o arate tuturor pe noua lui cucerire. O fotografie cu el și o bruneta focoasa a ajuns pe internet și sute de like-uri au aparut imediat.

- Vineri seara, in 20 octombrie 2017, prin numarul unic de urgențe 112 a fost anunțat un incendiu de vegetație uscata pe raza loc. Salciua de Sus – zona Tomeasa. Pompierii militari de la Stația de pompieri Cimpeni au intervenit cu mijloace de intervenție, in cooperare cu Serviciul Voluntar pentru Situații…

- Aurel de la „Insula Iubirii” i-a pus pistolul la tampla unui barbat. Fostul iubit al Alexandrei se ține de glume, iar imaginea in care apare alaturi de prietenul sau a creat o adevarata isterie in mediul virtual. Aurel, fost concurent in cadrul emisiunii de la Antena 1, este mereu pus pe sotii si…

- A venit increzatoare la Insula Iubirii pentru a-si testa relatia, insa a plecat dezamagita. Alexandra trecut printr-unul dintre cele mai grele momente, dupa ce Aurel a ales sa dea uitari povestea lor de dragoste si a inselat-o cu ispita Maria, fara nicio remuscare.

- Atentie, fermieri Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura APIA va informeaza ca pentru a beneficia de sprijinul cuplat in sectorul vegetal in cadrul Campaniei 2017, aveti obligatia, ca pana la data de 31 decembrie 2017, sa depuneti documentele specifice fiecarui tip de cultura in termenele…

- O comisie parlamentara de ancheta privind „Managementul deșeurilor”, s-a deplasat ieri in județele Cluj și Bistrița-Nasaud. Cu aceasta ocazie au avut loc intalniri de lucru cu reprezentanții autoritaților locale (Prefectura, Primaria, Garda de Mediu, Agenția de Protecție a Mediului). Care au fost subiectele…

- Tibi „Makelele", cum il stie lumea (porecla pe care a primit-o pentru ca ar semana cu un fotbalist francez), acum in varsta de 31 de ani, contureaza portretul a mii de copii abandonati in spitale, crescuti in orfelinate, care ajung apoi, inevitabil, oamenii strazii, scrie libertatea.ro. Asa a fost…

- Pachetele de turism vor avea polița de asigurare care acopera repatrierea. 80 de romani sunt blocați in Thailanda și Egipt, dupa ce patronul Omnia Turism (George Negru) s-a sinucis, din cauza datoriilor de 1,6 milioane de lei, iar compania nu le-a platit cazarea. Libertatea v-a prezentat ieri, in exclusivitate,…

- Alexandra, fosta concurenta de la "Insula Iubirii", are probleme de sanatate? Tanara a postat pe rețelele de socializare fotografii de la sala de gimnastica la care merge, dar și un mesaj care i-ar putea ingrijora pe fani.

- Vicedirectorul CNA, Cristina Țarna și-a dat demisia, noteaza NOI.md cu referire la surse deschide.md. Motivul aparent pe care i se sprijina decizia a fost - potrivit unor surse apropiate ei - faptul ca Guvernarea vrea sa transforme Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale (ARBI) din instituție…