- Astazi au loc alegeri parlamentare in Estonia. Principalii concurenti sunt Partidul de Centru al actualului premier Juri Ratas, Partidul Reformei condus de fostul europarlamentar Kaja Kallas, precum si Partidul Popular Conservator din Estonia, o formatiune de extrema-dreapta, care

- Productivitatea muncii in Rusia ramane la un nivel care in țarile dezvoltate a fost atins cu 30-40 de ani in urma și ramane in urma fața de SUA de aproximativ trei ori, a declarat șeful Curții de Conturi a Rusiei, Alexei Kudrin, in sesiunea plenara a Forumului Internațional al Muncii din Sankt Petersburg.

- Presedintele Klaus Iohannis s-a declarat ingrijorat cu privire la evolutiile din regiunea Marii Negre, in contextul in care Rusia "ameninta in continuare stabilitatea" regiunii, subliniind ca este nevoie de "o abordare coerenta pe intregul Flanc Estic"."Avem nevoie sa asiguram o abordare coerenta…

- Banca Danske se retrage din Rusia si din tarile baltice din cauza acuzatiilor de implicare in spalarea banilor. Estonia a solicitat bancii daneze sa-si inchida sucursala locala si sa plateasca depozitele clienților in termen de opt luni.

- Ministrii de externe ai UE, printre care și Teodor Meleșcanu, au cazut de acord luni sa impuna noi sanctiuni asupra unor cetateni rusi in legatura cu criza din Ucraina, a declarat sefa diplomatiei UE, Federica Mogherini, dupa reuniunea Consiliului Afaceri Externe (CAE) de la Bruxelles, relateaza…

- Ministrul britanic al Apararii Gavin Williamson a vizitat vineri Ucraina unde i-a spus omologului sau ucrainean ca Marea Neagra nu aparține Rusiei și ca Regatul a trimis o nava a Marinei Regale pentru a demonstra Kievului ca nu este singur, scrie Reuters.

- Accidentele de circulatie produc un numar tot mai mare de victime in lume, cu 1,35 milioane de morti pe an, a atras atentia vineri Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), ingrijorata de lipsa de masuri de securitate in tarile sarace, potrivit AFP. In raportul sau mondial privind securitatea rutiera,…

- Toti cei 24 de marinari ucraineni retinuti de Rusia au fost pusi sub acuzare pentru trecerea ilegala a granitei. „Acuzatiile au fost formulate imediat dupa arestarea lor. Toti sunt acuzati ca au incalcat granita Rusiei, conform articolului 322.3 din Codul Penal al Rusiei”, a declarat Polozov.El…