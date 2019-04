Stiri pe aceeasi tema

- Președintele ucrainean Petro Poroșenko a acceptat joi provocarea lansata de rivalul sau în turul doi al alegerilor prezidențiale, actorul de comedie Volodimir Zelenski, care i-a propus o dezbatere pe cel mai mare stadion al țarii, scrie AFP."Un stadion? Ei bine, atunci sa mergem pe…

- Bine pozitionat pentru a deveni urmatorul presedinte al Ucrainei, Volodimir Zelenski se lupta sa risipeasca un zvon: un oligarh controversat ar fi principalul sau sprijin. Este vorba despre o alegere care valoareaza câteva miliarde de dolari. Daca actorul Volodimir Zelenski va câstigat…

- Potrivit primelor rezultate date publicitații duminica seara, actorul de comedie Volodimir Zelenski a obținut cel mai mare numar de voturi in primul tur de scrutin al alegerilor prezidențiale din Ucraina. Este urmat de Petro Porosenko, actualul președinte al țarii, și de Iulia Timoșenko, fost premier…

- Cu un numar record de candidati si un actor de comedie care de acum se situeaza in fruntea sondajelor, competitia electorala din Ucraina se anunta dura pentru presedintele Petro Porosenko, cu mai putin de doua luni inaintea primului tur al alegerilor prezidentiale, al caror scor pare extrem de incert,…

- "Sentimentul profundei responsabilitati fata de tara, fata de contemporanii nostri, fata de generatiile trecute si viitoare m-a convins sa candidez din nou la presedintie”, a declarat seful statului in exercitiu in fata unor mii de sustinatori adunati la Kiev. Petro Porosenko a declarat ca…

- Fostul premier ucrainean Iulia Timoșenko se situeaza pe primul loc in preferințele de vot in cazul scrutinului prezidențial din Ucraina, programat sa se desfașoare pe 31 martie, in timp ce actualul președinte de la Kiev, Petro Poroșenko, se afla pe locul trei, potrivit unui sondaj de opinie.Timoșenko,…

- Un actor, care a interpretat rolul de presedinte al Ucrainei intr-un serial televizat, a confirmat luni ca va candida la alegerile prezidentiale din 31 martie in Ucraina, informeaza AFP, potrivit agerpres.ro.