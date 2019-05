VIDEO Alegeri în Australia: Conservatorii premierului Scott Morrison obţin o victorie "miraculoasă" Prim-ministrul Australiei, Scott Morrison, si-a anuntat sâmbata victoria în alegerile legislative desfașurate în acesta țara, rezultatele aratând faptul ca Alianta Național Liberala este pe cale sa se întoarca la guvernare, relateaza Mediafax citând CNN.



"Întotdeauna am crezut în miracole", a declarat el în fata sustinatorilor sai din Sydney care sarbatoreau victoria. "Și în seara asta ne-am asigurat înca unul", a adaugat acesta.



A fost o întorsatura uimitoare întrucât sondajele…

Sursa articol: hotnews.ro

