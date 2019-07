Stiri pe aceeasi tema

- Andronescu vorbea despre situatia din invatamant in judetul Teleorman cand a pronuntat „judetul Alexandria", ceea ce a starnit amuzamentul salii. Alexandria este municipiul de resedinta al judetului Teleorman.

- Liderii PSD, in frunte cu noul presedinte, Viorica Dancila, s-au reunit, duminica, pe scena Universitații Valahia, pentru alegeri in filiale judeteana condusa de Adrian Gadea. Cei prezenti s-au distrat, insa, pe seama balbelor celor care au urcat sa vorbeasca la microfon. Cativa membri ai Guvernului,…

- Polițiștii din Cluj cauta o minora in varsta de 14 ani, din Alexandria, județul Teleorman, care a plecat dintr-un centru social din Florești, județul Cluj, și nu a mai revenit. Inspectoratul de Poliție Județean Cluj a fost sesizat cu privire la faptul ca la data de 14 iunie a.c., in jurul orei 07.30,…

- Liceul Teoretic „Constantin Noica” din Alexandria a caștigat un nou proiect Erasmus+ in Social / on 12/06/2019 at 16:20 / Liceul Teoretic „Constantin Noica” din municipiul Alexandria va primi finanțare pentru un proiect de mobilitate Erasmus+ in domeniul educației școlare, actiunea Cheie 1. E-aplicația…

- Un tanar din județul Suceava a fost ranit, dupa ce motocicleta cu care circula pe Transrarau a fost lovita de un cerb. Barbatul de 19 ani conducea motocicleta pe drumul Transrarau (DJ 175 A), din apropierea comunei Crucea, in momentul in care un cerb a ieșit din padure și a lovit din lateral vehiculul,…

- Ministrul Educatiei, Ecaterina Andronescu, a declarat luni ca Partidul Social Democrat trebuie sa recunoasca decizia luata de justitie in privinta presedintelui formatiunii, Liviu Dragnea, si sa gaseasca solutii pentru a merge mai departe, ca partid aflat la guvernare. "Trebuie sa judecam la rece si…

- Primaria Tiganesti din judetul Teleorman a achizitionat prin sistemul informatic colaborativ pentru mediu performant de desfasurare al achizitiilor publice (SICAP) bomboane… multe bomboane. Mai exact, primaria a luat, potrivit contractului citat de Liber in Teleorman, bomboane in valoare de 4.115…