Stiri pe aceeasi tema

- Paul Manafort, fostul șef de campanie al președintelui american Donald Trump la alegerile din 2016, a fost gasit vinovat pentru opt fapte de evaziune fiscala, frauda bancara și ascunderea unor conturi ca parte a investigației privind interferența Rusiei in alegerile din 2016, informeaza postul CNN.…

- Oficialii companiei Microsoft au anunțat ca hackerii ruși coordonați de GRU pregateau noi atacuri informatice inaintea alegerilor legislative parțiale din SUA, programate in toamna acestui an. De data aceasta, țintele sunt doua think tank-uri conservatoare americane și trei echipe de campanie, potrivt…

- "Inainte sa vin la emisiune m-am intalnit cu socrul meu si primise o hartie de la DNA. Socrul meu care, sigur, e persoana cea mai apropiata de familia mea si cu care stam, ne vedem in fiecare zi, stiti ca a avut mandat de interceptare totala, telefoane, ambiental, tot-tot-tot, asa, ca la teroristi.…

- "Inainte sa vin la emisiune m-am intalnit cu socrul meu si primise o hartie de la DNA. Socrul meu care, sigur, e persoana cea mai apropiata de familia mea si cu care stam, ne vedem in fiecare zi, stiti ca a avut mandat de interceptare totala, telefoane, ambiental, tot-tot-tot, asa, ca la teroristi.…

- Un numar record de 266 de pelicule vor fi proiectate in selectia oficiala a celei de-a 24-a editii a Festivalului de Film de la Sarajevo (SFF), a anuntat luni directorul evenimentului, Mirsad Purivatra, citat de Xinhua. Intr-o conferinta de presa organizata intr-un cinematograf local, Mirsad Purivatra…

- Liderul liberalilor, Ludovic Orban, a declarat joi ca PNL si AEP nu au primit un raspuns, pana in prezent, din partea ANAF cu privire la cheltuielile din campania electorala din 2016 si si-a exprimat speranta ca institutiile statului actioneaza in conformitate cu legea si nu cu "ordinele" primite…

- Partidul Acțiune și Solidaritate și Partidul Platforma Demnitate și Adevar și-au început deja campania pentru alegerile parlamentare. Acest lucru se manifesta inclusiv prin acțiunile de protest. De aceasta parere este jurnalistul Victor Nichituș, exprimata în cadrul emisiunii „Fabrika”…

- "Nu putem transforma Bosnia in 'hotspot'. Putem fi doar teritoriu de tranzit", a avertizat el in timpul unei vizite intreprinse saptamana trecuta la Bihaci. Majoritatea migrantilor blocati in Bosnia se afla in aceasta localitate cu 65.000 de locuitori, in apropiere de Croatia, tara membra a UE.Recent,…