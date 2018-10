Stiri pe aceeasi tema

- Caz halucinant in Dambovita, acolo unde un baietel de opt anisori a trecut printr-o trauma teribila, dupa ce unchiul lui l-a batjocorit. Oamenii sustin ca acela ar fi chiar fiul lui, barbatul ar fi intretinut relatii incestuoase cu sora sa, mama baiatului, timp de 1 an.

- In țara noastra, nici consumatorii și nici guvernanții nu sunt solidari cu producatorii / "Autoritațile Republicii Moldova sunt șantajate, de aceea nu protejeaza producatorul intern. Sunt șantajate de factorii extern pentru ca toate creditele acestea care noua ni se dau sunt din consumul nostru al…

- "Noi suntem impreuna in UE și impreuna vrem sa construim o uniune mai puternica. Daca intr-o parte apar probleme care atrag atenția, e bine ca toata lumea sa reacționeze in ideea de a imbunatați intregul mers. Știu ca in politica romaneasca sunt voci care acuza ca partenerii noștri se amesteca in…

- Un tren a ramas fara frane și n-a mai putut stopa la Barlad. Sute de calatori au tras o spaima pe cinste. Trenul interregio 1661, pe ruta București Nord – Iași, trebuia sa ajunga la ora 10.30 in stația Barlad. Trenul a ajuns, dar n-a mai putut sa și opreasca in stație, fiindca i-au cedat franele, a…

- Secretarul de stat al Ministerului Agriculturii, Sorin Roșu- Mareș, a declarat vineri, in cadrul unei conferințe de presa, susținuta la sediul ALDE BN, ca pericolul ca virusul de pesta porcina sa ajunga in județul Bistrița- Nasaud este la fel de mare ca in oricare alt județ. Intrebat despre cat de…

- Florin Matache, portarul care a calificat-o pe Dinamo in grupele Ligii Europa acum noua ani, aparand penalty-ul decisiv cu Slovan, este antrenor-jucator la divizionara a treia valceana A ajuns la 36 de ani și nu s-a ferit sa o ia de la capat. Adica din liga a patra! Florin Matache, portarul care a facut…

- Oamenii care dorm prea mult se supun unui risc mai mare de a muri inainte de vreme decat cei care obișnuiesc sa doarma puțin, potrivit unui nou studiu științific, care detaliaza numarul de ore de somn care este recomandat.