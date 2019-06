Stiri pe aceeasi tema

- Din aceasta seara, incepand cu ora 22.30, 36 de localitați din Alba raman fara apa, timp de aproape doua zile, pentru relocarea unei conducte, in cadrul lucrarilor de la autostrada Sebeș-Turda. ”Datorira lucrarilor la autostrada Sebes-Turda (tronson 1), SC Apa CTTA SA Alba anunta consumatorii ca in…

- O expozitie cu lucrari de arta realizate de un robot umanoid dotat cu inteligenta artificiala (AI) urmeaza sa fie inaugurata la Oxford, Marea Britanie, si include creatii concepute cu ajutorul unui brat robotic si al unei camere incorporate, informeaza luni Press Association. Ai-Da, botezata dupa numele…

- Primaria Arieșeni a incheiat un contract in valoare de peste 10 milioane de lei pentru inființarea sistemului de canalizare al comunei • Lucrarile finanțate prin PNDL vor fi executate de S.C. ACSA S.A. și au termen de finalizare anul 2021 A fost stabilit caștigatorul licitației de peste 10 milioane…

- Trupa The Cranberries si-a luat la revedere cu ultimul sau album lansat vineri, un omagiu adus solistei Dolores O'Riordan care a murit anul trecut la varsta de 46 de ani, relateaza Reuters. "In the End" este cel de-al optulea album de studio al trupei devenita faimoasa la inceputul anilor '90,…

- [caption id="attachment_45147" align="alignleft" width="300"] Lucrarile realizate de calarașeanca Victoria Guzic[/caption] Victoria Guzic din Calarași a pierdut demult numarul lucrarilor hand-made pe care le-a creat de-a lungul anilor, nemaivorbind pe cele pe care le-a vandut sau le-a daruit. Zice ca…

- Europa trebuie sa ia o decizie referitoare la taxa digitala si ar trebui sa fie un exemplu, daca nu va exista un consens suficient la nivel global, a declarat comisarul pentru Concurenta, Margrethe Vestager, transmite Reuters, relateaza News.ro. Citește și: Fitch Ratings: Independența bancilor centrale…

- A fost nominalizata la premiul Oscar pentru rolul unei menajere in "Roma", inca de la debutul in cinematografie, iar acum actrita mexicana Yalitza Aparicio isi foloseste celebritatea abia dobandita pentru a face campanie in favoarea tuturor femeilor care sunt angajate sa aiba grija de casele celor instariti,…

- Vremea buna din ultimele zile i-a ajutat pe muncitorii care reabiliteaza trotuarele din comuna Unirea, de pe strada Avram Iancu, sa munceasca mai cu spor, daca nu și cu mai mare drag. Astfel, lucrarile de modernizare a centrului comunei avanseaza in ritm alert. Lucrarile fac parte din proiectul ”Realizare…