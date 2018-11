Stiri pe aceeasi tema

- Mihaela și Silviu Prigoana sunt impreuna de mai bine de trei ani și formeaza unul dintre cele mai discrete cupluri de la noi. Soția afaceristului a vorbit pentru prima oara despre casnicia ei și despre problemele cu care s-au confruntat pana acum. „Au trecut trei ani si jumatate, au fost si frumosi,…

- Andi Moisescu este un tata modern și relaxat care incearca sa țina mereu pasul cu generația tanara, implicit, sa fie in același ritm cu copiii sai care deja au crescut și in curand vor deveni adolescenți. Andi Moisescu, 46 de ani, este casatorit din 2004 ani cu Olivia Steer, 42 de ani, și au impreuna…

- Poți aprinde o lumanare, o stea, la Timișoara, pentru copiii care abandoneaza școala din cauza saraciei. Poți și dona la evenimentul „Un milion de stele- Spune nu abandonului școlar!”, care se va desfașura la Timișoara, pentru a sprijini acești copii. The post Lumanari aprinse la Timișoara, pentru copiii…

- Un medic neurolog a tras un puternicsemnal de alarma, declanșând o dezbatere naționala. Mihaela Pungan acuza direct sistemul și spune ca îi îmbolnavește pe copii. ”Sunt indingnata si pe de alta parte trista! Fetița…

- Cele doua ore de educație fizica, obligatorii in programa școlara, sunt, pentru mulți copii, singura ocazie in care fac mișcare in cadru organizat, respectand reguli și, sub supravegherea cuiva priceput, asigurandu-și mens sana in corpore sano. Adevarul din celebrul dicton nu ia in calcul, insa, vremurile…

- Copiii care nu au fost admisi la 1 septembrie in procesul educational pe motiv ca nu erau vaccinati contra rujeolei se vor putea intoarce la scoala. Anuntul l-a facut Valeriu Ghiletchi, vicepresedintele Parlamentului, dupa o sedinta a coalitiei de guvernare, transmite IPN.

- Copiii din Sectorul 5 al Capitalei vor primi vouchere educationale, cu care vor putea sa-si cumpere manuale si alte carti necesare la scoala, a anuntat primarul Sectorului 5, Daniel Florea. „Toti copiii din sector vor primi niste vouchere educationale in aceasta saptamana in baza carora vor putea sa-si…

- Pe 10 septembrie suna clopotelul, iar cei de la Casa Share vor sa-i ajute sa mearga la scoala pe copiii carora le-au oferit deja un acoperis deasupra capului. A demarat deja actiunea: "Ghiozdanul Casa Share". A fost intocmita o lista in care au fost trecute numele, varstele si casele de unde provin…