- Maria Sharapova, numarul 41 WTA, nu va mai fi prezenta la turneul de la Miami, care va incepe luni. Tenismena și-a anunțat retragerea din cauza unor probleme pe care le are la antebrațul stang. "Imi pare foarte rau ca trebuie sa ma retrag de la unul dintre turneele mele favorite,…

- Inspectoratul de Poliție al Județului Tulcea a deschis o ancheta dupa ce pe Facebook au aparut imagini în care se vede cum o adolescenta în vârsta de 16 ani este agresata de alte doua fete. Pe o pagina de Facebook a aparut azi, un filmuleț în care se vede cum o fata o cearta…

- Pe o pagina de Facebook a aparut vineri, un filmulet in care se vede cum o fata o cearta pe alta intr-o statie de autobuz, iar una dintre acestea sta pe banca. Apoi, apare o alta fata care o trage de par pe victima, o tranteste la pamant, o loveste cu piciorul dupa care se indeparteaza. Adolescenta…

- Autoritatile au confirmat ieri trei noi decese provocate de gripa, bilantul de la inceputul sezonului ajungand astfel la 90. Este vorba despre o tanara de 17 ani din Covasna si doua femei de 79 si 75 de ani din Mures si din Arad. Cele trei persoane nu erau vaccinate antigripal si sufereau si de alte…

- Gripa continua sa faca victime. Numarul persoanelor care au murit din cauza gripei a ajuns la 88, potrivit Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului National de Sanatate Publica. Ultima persoana care a murit din cauza gripei avea conditii medicale…

- Traficul rutier va fi restrictionat temporar vineri pe Autostrazile A1 si A2 din cauza unor lucrari pentru inlocuirea parapetului median si lucrari de reparatii asupra carosabilului. Potrivit Centrului Infotrafic al Politiei Romane, in intervalul orar 10.00-17.00, pe Autostrada A1 Bucuresti - Pitesti,…

- O eleva a clasa a IX-a a fost gasita in baie, cu cateva minute inainte de pauza de la ora 9. "Fetita de 15 ani era cazuta. Nu stim ce s-a intamplat, din ce cauza a cazut. Avea pe mana niste zgarieturi, superficiale, iar pe jos erau cateva picaturi pe sange, nici n-am stiut de unde sunt",…

- Liviu Varciu iși boteaza fetița pe 19 mai. Vedeta tocmai a stabilit data la care va fi creștinata micuța Anastasia Maria, care a venit pe lume la sfarșitul lunii septembrie, anul trecut. Liviu, care a trecut recent printr-o aventura extrema in timpul filmarilor la “Asia Express” , e topit dupa cea mica…

- Vitalie Șalari, primarul comunei Bacioi și fost membru PL, spune ca a parasit partidul din cauza comportamentului lui Mihai Ghimpu și al lui Dorin Chirtoaca și nu din cauza presiunii PD. Șalari este acum membru al Partidului Unitatea Naționala.

- Un studiu recent arata ca riscul apariției cancerului este influențat de grupa de singe. Cei ce au grupa de singe 0 prezinta un risc mai mic de a face cancer gastric. "Cauza principala a cancerului gastric este un microb. Bacteria numita Helicobacter pylori este una dintre cele mai cunoscute cauze…

- Institutul Național de Sanatate Publica a anunțat, vineri, ca numarul deceselor provocate de gripa a ajuns la 52. Un barbat de 62 de ani din Arad a murit din cauza gripei. Aceeași soarta a avut-o și un barbat de 58 de ani din județul Timiș . Niciunul dintre barbați nu era vaccinat impotriva virusului…

- La Liceul cu program sportiv din Arad, un elev in clasa a IX-a, in varsta de 17 ani, repetent de trei ori, a venit cu petarde la ore. In timp ce in clasele vecine se derulau probele pentru Bacalaureat, elevul a aruncat cu petardele in clasa, potrivit ziuadevest.ro. Elevul care a aprins petarde…

- Un microbuz a fost distrus in aceasta dimineata, dupa ce a derapat in timp ce circula pe DN7. Autovehicolul se deplasa inspre Arad, atunci cand soferul a pierdut controlul volanului si s-a rasturnat de-a latul soselei, conform arq.ro. Nici șoferul, nici vreuna dintre cele trei persoane aflate in microbuz…

- Patru noi decese de gripa anuntate in decurs de numai cateva ore. Potrivit datelor oficiale, bilantul oamenilor rapusi de virusul gripal a ajuns la 22. Noile cazuri fatale provin din toate colturile tarii: Arad, Oradea, Iasi si Calarasi.

- Institutul National de Sanatate Publica (INSP) anunta ca, luni, au fost inregistrate alte doua decese provocate de gripa, dupa ce o femeie de 63 de ani si un barbat de 48 de ani au murit din aceasta cauza, numarul total de decese ajungand la 21. Luni a mai murit un barbat de 67 de ani din Bihor. Institutul…

- Minora, din județul Maramureș, se afla in traversarea strazii pe trecerea de pietoni marcata și semnalizata corespunzator, cand a fost lovita de un autovehicul condus de un tanar din județul Timiș. Șoferul a fost testat cu aparatul alcooltest de catre polițiștii rutieri sosiți la fața locului, rezultatul…

- Ne-am obișnuit ca in Romania fabricile sa se inchida din motive financiare sau lipsa de rentabilitate, dar fabrica Delphi Packard din orasul Moldova Noua, judetul Caras-Severin, in care lucreaza aproape 700 de persoane, se inchide la sfarsitul lunii martie din cauza lipsei de personal. Citește…

- Spitalul Clinic „Victor Babes” si Institutul National de Boli Infectioase Prof. Dr. Matei Bals din București sunt in carantina din cauza cazurilor de gripa dupa ce numarul deceselor din cauza virusului gripal a ajuns, la nivel national, la 17. Doua spitale din Capitala, respectiv Spitalul Clinic „Victor…

- ACTUALIZARE: Din cauza conditiilor meteo, intreruperea alimentarii cu apa potabila din orasul Targu Lapus de pe strada Doinei de astazi, 9 februarie 2018 va fi reprogramata. O strada intreaga ramane fara apa potabila vineri, 9 februarie. Astfel, din cauza lucrarilor de modernizare la reteaua de apa,…

- Angelina Jolie a acordat recent un interviu in care a vorbit despre modul in care isi educa fiicele si care sunt lectiile de viata pe care Zahara (13 ani), Shiloh (11 ani) si Vivienne (9 ani) le-au invatat de la ea.

- Pisicile negre sunt condamnate de mult la o viața grea din cauza miturilor nedrepte care circula in jurul lor și care le impiedica sa-și gaseasca stapanii iubitori pe care-i merita, deși sunt la fel de iubitoare ca orice alt tip de pisici. Foarte mulți oameni inca sunt de parere ca pisicile negre aduc…

- O mamica din Constanta nu a putut cumparat medicamentele pentru copilul sau bolnav dupa ce farmacista nu a putut descifra reteta completata de un medic. Motivul pentru care mamica nu a putut lua...

- O vaca din rasa limousine a reusit sa evadeze in timp ce era transportata spre abator si s-a refugiat intr-o padure din Olanda unde traieste de peste o luna, declansand un elan de solidaritate din partea internautilor olandezi, care au luat hotararea de a o salva, informeaza AFP, conform agerpres.ro.…

- Giani Kirita este un barbat fericit si implinit. Dupa incheierea carierei de fotbalist, acesta a inceput sa cocheteze cu televiziunea si a participat la o o sumedenie de emisiuni unde s-a facut remarcat gratie umorului, spontaneitatii si atitudinii de baiat rau. Fostul sportiv pare un barbat dur si…

- Simona Halep si-a umilit pur si simplu adversara din sferturile de finala de la Australian Open. Simona i-a administrat Karolinei Pliskova o infrangere rusinoasa. Dupa meci, cehoaica s-a razbunat in declaratii. Halep a jucat de sase ori cu Pliskova si a batut-o mereu.Citește și: Comisia Europeana…

- Un angajat al Consiliului Judetean Satu Mare i-a spart nasul si maxilarul unei femei. Motivul? Femeia care iși ducea copilul la gradinița care a parcat in apropierea casei lui. Dupa incident, femeia a depus plangere la poliție, fiind deschis dosar penal pentru infractiunea de lovire sau alte violente.

- Comunele Traian și Valea Ciorii sunt la un pas sa piarda cele 10 milioane de euro, bani acordați de Uniunea Europeana pentru implementarea a doua proiecte destinate reintegrarii sociale a localnicilor din comunitațile sarace. Motivul il reprezinta dezinteresul beneficiarilor de a participa la activitațile…

- Politistii buzoieni s-au autosesizat si efectueaza cercetari, dupa ce, pe o retea de socializare au aparut imagini in care doi elevi de scoala generala, o fata si un baiat, se bateau intr-un microbuz scolar, potrivit IPJ Buzau. Potrivit sursei citate, a fost deschis un dosar de cercetare penala…

- O adolescenta in varsta de 15 ani a fost impuscata in cantina scolii in care invata din Texas, SUA. Victima a fost transportata de urgenta la spital. Politistii au retinut un suspect in persoana unui elev de 16 ani, care ar fi fost, de asemenea, elev al scolii, insa momentan nu se cunosc mai multe informatii.…

- In acest sfarșit de saptamana subunitatile Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta „Vasile Goldis” al judetului Arad au desfasurat 76 misiuni de interventie si 3 exercitii cu forte si mijloace in teren. Potrivit datelor ISU Arad, a fost nevoie de intervenția pompierilor la stingerea a 3 incendii…

- Primarului orașului Sinaia, Vlad Oprea, a anunțat suspendarea cursurilor la toate școlile și gradinițele din localitate, astazi, 18 ianuarie 2018. Motivul il constituie vremea nefavorabila, nordul județului Prahova aflandu-se sub incidența codului portocaliu de ninsoare și viscol.

- Spitalul Clinic Județean de Urgența Craiova a ramas, miercuri dupa-amiaza, de mai bine de 20 de minute, fara alimentare cu energie electrica, in urma unei pene majore de curent. „Nu știm cauza exacta, așteptam sa ne spuna specialiștii despre ce este vorba”, a declarat Cristina Geormaneanu, purtator…

- Zeci de politisti in strada, mii de intrebari fara raspuns si imaginatia bogata a unei adolescente, cam asta este reteta perfecta pentru un viol imaginar • Lipsa de atentie sau poate tragerea unui semnal de alarma mut au facut-o pe aceasta pustoaica sa bage spaima intr-un cartier intreg • Cateva declaratii…

- Iarna capricioasa le pune mari probleme locuitorilor din Arad. Dupa mai bine de 12 ore de ploaie torențiala, orașul s-a transformat intr-o veritabila piscina urbana. Din cauza canalizarii deficitare mai multe cartiere au fost inundate.

- Mai multe strazi din cateva cartiere ale municipiului Arad au fost inchise, miercuri, dupa ce, din cauza ploilor abundente, nivelul apei de pe carosabil era foarte mare, in unele locuri depasind o jumatate de metru. Traficul rutier s-a desfasurat cu dificultate, fiind necesara interventia autoritatilor…

- Președintele american este suspectat ca sufera de demența, dupa ce a baut apa intr-o maniera neindemanatica in cadrul unui eveniment oficial la Washington. In timp ce susținea un discurs despre noua strategie de siguranța naționala, Donald Trump a sorbit o gura de apa dintr-un pahar, care se afla pe…

- Ieseanca in varsta de 31 de ani a ajuns in ultima garda in Unitatea de Primire Urgente (UPU) de la Spitalul „Sf. Spiridon" cu multiple rani. Dupa ingrijiri de specialitate, victima insarcinata in sase saptamani le-a declarat salvatorilor sai ca a fost batuta de doua tinere, fara insa a da detalii despre…

- CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , continua seria dezvaluirilor tulburatoare despre povestea de dragoste dintre Andi, fostul sot al Irinei Rimes, si rusoaica din Chisinau, Nica. Apropiatii femeii il acuza pe Andi ca a parasit-o, dupa ce a ”stors-o” de bani si dupa ce Nica a pierdut doi copii, ajungand…

- O fetita in varsta de 12 ani a fost prinsa sub un tramvai, joi, in orasul Arad, Romania, pompierii reusind sa o scoata in viata. Copila a fost preluata de o ambulanta si transportata la spital, scrie realitatea.net.

- Dat ca si transferat la Sparta Praga, Nicusor Stanciu (24 de ani) se afla tot in cantonamentul campioanei Belgiei, Anderlecht Bruxelles. Spynews.ro a aflat ce anume sta in calea trecerii internationalului roman la echipa din Cehia.

- „In dimineața zilei de 7 ianuarie, in jurul orei 03:00, polițiștii au fost sesizați de catre o femeie despre faptul ca persoane necunoscute ar sustrage motorina dintr-un autobuz parcat pe strada I.L. Caragiale din Ineu. La doar 15 minute de la momentul efectuarii sesizarii, o echipa operativa formata…

- Valentina Pelinel sarbatorește al doilea Craciun alaturi de fiul ei, dar fara tatal micuțului Milan. Vedeta a publicat o imagine tradiționala de Craciun, cu puștiul langa bradul impodobit, iar prietenii virtuali i-au adus aminte ca iubitul ei, Cristian, Borcea, e dupa gratii. "I-ai dus sarmale…

- Connect’R isi doreste sa devina din nou tatic. Artistul a dezvaluit in cadrul emisiunii Cool Sunday Nights de la Antena Stars ca se gandește cu Misha sa mai faca un copil, insa nu-si doreste baiat. Motivul este ULUITOR! Inca nu si-au pus in plan sa faca urmatorul copil, insa Connect’R susține ca nu…

- Mircea Eremia, unul dintre cei mai promitatori artisti din noua generatie, a avut parte de un moment de-a dreptul coplesitor. Cantarețul a marturisit, in exclusivitate pentru Spynews, motivul uluitor pentru care a plans in hohote chiar inainte de Sarbatori.

- Drama cumplita prin care trece o batrana din cauza tratamentului aplicat de propriul fiul. Mamaia Rodica a venit in emisiunea "Acces Direct", acolo unde a dezvaluit toate dramele prin care trece din cauza bataii pe care o primește de la fiul sau.

- Ivanka Trump, fiica si consilierul prezidential al lui Donald Trump, precum si sotul ei, Jared Kushner, consilier la Casa Alba, au fost dati in judecata sub acuzatia ca au omis sa isi declare toate bunurile in declaratia de avere, scrie Politico. Avocatul Jeffrey Lovitky considera ca Trump si Kushner…