- Presedintia SUA va organiza, vineri, o reuniune cu managerii companiilor din domeniul online pe tema modalitatilor de combatere a extremismului violent, dupa o serie de atacuri armate produse in Statele Unite, informeaza site-urile Politico.com si Axios.com, potrivit mediafax."Este vorba de…

- Donald Trump a reiterat vineri ca Statele Unite au ”doborat” joi o drona iraniana in Stramtoarea Ormuz, dupa ce Washingtonul a anuntat ca detine probe clare in acest sens, ceea ce Iranul a dezmintit categoric, relateaza AFP, potrivit news.ro.”Nu exista vreo indoiala, am doborat-o”, a declarat…

- Serviciul de protecție si paza a demnitarilor a anunțat ca doua persoane au fost arestate joi, de Ziua Naționala a Statelor Unite, în urma incendierii unui steag pe Bulevardul Pennsylvania, în fața Casei Albe, scrie Mediafax, citând publicația Time. Incidentul s-a produs joi…

- Presedintele polonez, Andrzej Duda, va pleca marti spre Statele Unite, unde se va intalni cu Donald Trump si unde se asteapta ca ambii sa anunte o crestere a prezentei militare americane in Polonia, in ciuda opozitiei Rusiei, transmite agentia EFE. Intrevederea Duda-Trump va avea loc miercuri la Casa…

- "Cred ca am avansat astazi" (joi), a declarat seful diplomatiei mexicane dupa negocieri care au durat peste doua ore. "Vom reveni mai tarziu pentru a continua sa discutam despre diferitele puncte care au fost abordate", a adaugat el.Casa Alba apreciase mai devreme ca mexicanii "nu fac destul"…

- Eliberarea a milioane de oameni aflați sub jugul tiraniei în cursul celui de-al Doilea Razboi Mondial a "pecetluit pentru eternitate" legatura între Statele Unite și Marea Britanie, a declarat președintele SUA, Donald Trump, la un dineu privat organizat la Palatul Buckingham, potrivit…

- Președintele american Donald Trump a dezvaluit joi un plan de reformare a securitații frontierelor și migrației legale, cerând schimbari în favoarea imigranților tineri și educați în schimbul celor cu familii care au relații în Statele Unite, relateaza site-ul postului CNN, citat…

- Casa Alba a anuntat miercuri ca refuza sa coopereze cu o comisie din cadrul Congresului in privinta "anchetei ruse", acuzand-i pe democrati ca doresc sa organizeze un "proces spectacol" impotriva presedintelui Donald Trump, informeaza AFP. Avocatul principal al Casei Albe, Pat Cipollone, a respins printr-o…