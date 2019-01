Stiri pe aceeasi tema

- Dacia intenționeaza sa lanseze și a treia generație Sandero, intrucat primele s-au bucurat de popularitate, atat in Romania, cat și in restul Europei. O revista franceza a publicat deja un posibil design al viitoarei Dacia Sandero.

- Adrian Mutu a facut o obisnuinta din a-si petrece sarbatorile de iarna departe de casa. Aproape de fiecare data, Briliantul si-a suprins placut familia cu cate o vacanta-n tari exotice. Numai ca, anul acesta, va fi cu totul diferit. Si asta pentru ca acum antreneaza in Emirate, acolo unde duce o viata…

- Romanii au platit cu 10-15% mai mult in acest an pentru vacantele din perioada Sarbatorilor de iarna, cele mai multe cereri fiind pentru statiunile montane autohtone - Sinaia, Poiana Brasov, Busteni si Paltinis, dar si pentru destinatii exotice, precum Mauritius, Maldive, Republica Dominicana, Egipt,…

- Cea mai buna jucatoarea a lumii, Cristina Neagu, s-a accidentat ingrozitor in minutul 52 al meciului decisiv cu Ungaria. Primele informații duc catre o ruptura de ligamente incrucișate. Jucatoarea CSM-ului a fost dusa de urgența la spital. Mai multe jucatoare, inclusiv din echipa Ungariei, s-au speriat…

- „Transalpina sau DN 67C situata in grupul Muntii Parang, in Carpatii Meridionali din Romania, este unul dintre cele mai inalte drumuri ale Muntilor Carpati. Conecteaza Novaci, la sud de Muntii Parang, la Sebes, in nord", suna textul care insoteste filmarea lui Mihai Popa de pe YouTube. Potrivit Wikipedia,…

- A inceput deja sa ninga in Romania. In județul Harghita, stratul de zapada masoara deja cațiva centimetri, in timp ce la Azuga, in judetul Prahova, au cazut deja in noaptea de miercuri spre joi primii fulgi de zapada. In acelasi timp, meteorologii avertizeaza ca un val de aer rece se va abate…

- Un vlogger celebru din Romania șs-a casatorit in acest weekend, iar naș de cununie i-a fost nimeni altul decat Silviu Prigoana, o prezența tot mai rara in spațiul public. Marian Ionescu – Mariciu – este un vlogger cunoscut de internautii din Romania pentru vlogul sau in care ne arata cate o zi din…

- Asociația Pro Infrastructura va prezinta in premiera imagini aeriene cu Varianta de Ocolire Carei! Urmariți aici filmarea: https://youtu.be/UqNhoNyzMU4 . Execuția acestui drum in lungime de 10,5 km a fost inceputa in anul 2012 dar a fost blocata in 2016 dupa rezilierea contractului cu antreprenorul…