- Aflata în Costa Rica, Elena Udrea a pierdut unul dintre gemeni si trece prin momente delicate. De când a primit vestea de la medici, nu se mai poate opri din plâns. Pericolul nu a trecut.

- Elena Udrea are probleme cu sarcina. Fostul ministru a pierdut unul dintre gemeni, informeaza romaniatv.net. Fostul ministru al Turismului anunța anterior ca are o sarcina gemelara și ca se afla in Costa Rica pentru tratament. Avocatul Elenei Udrea, Alexandru Chiciu, a motivat astazi absența Elenei…

- Elena Udrea inca se afla in Costa Rica, unde se pare ca și-a gasit oaze de liniște de care are nevoie pe perioada primelor luni de sarcina. Insa lucrurile nu sunt tocmai roz pentru fosta blonda de la Cotroceni, pentru ca viitoarea mamica a povestit ca, din punct de vedere fizic, nu se simte prea bine.

- Elena Udrea are probleme cu sarcina. Ea a explicat ce i se intampla la un post de televiziune. In luna februarie a acestui an, Elena Udrea anunța ca este insarcinata și urmeaza sa devina mamica de gemeni baieți . Elena Udrea formeaza un cuplu de ceva vreme cu Andrei Alexandrov, un barbat care este mai…

- Fosta blonda de la Cotroceni, Elena Udrea, a facut un anunt alarmant direct din Costa Rica. Aceasta a dezvaluit in direct la Romania TV, la emisiunea lui Victor Ciutacu, ce probleme are cu sarcina. Udrea este insarcinata cu gemeni.Citește și: Mișcare inedita a companiei Telekom: De ce vor…

- Elena Udrea rupe tacerea direct din Costa Rica. Fosta blonda de la Cotroceni, a lansat o serie de afirmatii si acuze incredibile. Aceasta spune ca Laura Codruta Kovesi si Florian Coldea s-ar fi implicat serios in alegerile prezidentiale din 2014 pentru ca Victor Ponta sa piarda in fata lui Klaus…

- La cateva ore dupa ce au aparut mai multe imagini cu ea și Alina Bica pe Internet, Elena Udrea a facut primele declarații despre vizita ei in Costa Rica. Mai mult, in cadrul interviului, fostul ministru al Turismului a vorbit și despre problemele pe care le intampina in primul trimestru de sarcina.…

- In urma cu o zi, o serie de fotografii cu blonda de la Cotroceni si Alina Bica au aparut pe social media. Elena Udrea a relatat ca a reusit sa slabeasca doua kilograme, insa se asteapta sa ia proportii. De asemenea, aceasta are de gand sa mai stea in Costa Rica, in primul trimestru de sarcina.

- Elena Udrea a declarat, luni seara, ca traiul în Costa Rica este unul extrem de scump, mâncarea fiind de 3-4 ori ori mai scumpa ca în tara noastra, iar convorbirile telefonice sunt si mai scumpe.

- Elena Udrea a vorbit intr-o emisiune televizata despre locul in care s-a stabilit in Costa Rica si despre cum evolueaza sarcina sa. "Am facut poze in San Jose in capitala. Acolo stam noi, in San Jose, in Capitala. In acele poze eram in afara orasului. Nu stau cu Alina Bica. Eu stau la hotel acum. In…

- Dupa ce a anuntat ca este insarcinata cu gemeni, Elena Udrea a fost fotografiata in Costa Rica, impreuna cu prietena ei, Alina Bica, fosta sefa a DIICOT. Erau impreuna la restaurant, dar si prin magazine. In pozele postate pe o retea de socializare de un fotograf de ocazie roman, ambele apar fara machiaj,…

- La scurt timp dupa ce au aparut primele imagini cu Elena Udrea și Alina Bica, intr-un restaurant din Costa Rica (Vezi AICI imaginile), fosta blonda de la Cotroceni a avut o reacție destul de dura. A scris un mesaj pe rețelele de socializare, in care pare foarte deranjara de faptul ca a fost fotografiata…

- Intalnire de gradul zero in Costa Rica! Elena Udrea si Alina Bica au stat la aceeasi masa. Blonda de la Cotroceni este insarcinata si va avea doi baieti gemeni, dar acest lucru nu o tine departe de lucrurile care o fac sa se simta bine. Aceasta are pofta de...vin!

- Elena Udrea a comentat in termeni duri, pe contul ei de Facebook, aparitia pozelor cu ea si cu Alina Bica, afirmand ca "in lipsa pozelor cu Kovesi la taiatul porcului, protestatarii pro Sistem au gasit ce sa share-uiasca" si anuntand ca se va ocupa sa faca un raport in imagini al prezentei ei in…

- Elena Udrea, insarcinata cu gemeni, este, momentan, plecata din țara, preferand sa iși petreaca timpul in Costa Rica, locul in care, cu siguranța, a scapat de bataile de cap pe care i le-ar fi provocat zapada. Cu toate acestea, iubitul divei politicii romanești a ramas aici, in București și... pare…

- Curtea Suprema a respins astazi cererea depusa de Elena Udrea, prin avocatii sai, de recuzare a magistratului Ionut Matei, cel care a devenit membru al completului de judecata pentru dosarul Gala Bute la finele lunii ianuarie. Urmatorul termen in acest dosar va fi in 28 martie.

- In sfarsit, fosta „blonda de la Cotroceni” va deveni mamica. Si bucuria este cu atat mai mare cu cat asteapta gemeni. Zvonurile ca Elena Udrea ar fi insarcinata au aparut inca de la sfarșitul lunii ianuarie, dupa ce a fost vazuta ieșind dintr-o clinica medicala, specializata in probleme ginecologice,…

- „Costa Rica este o tara frumoasa si prietenoasa, insa pentru cei care traiesc aici mi se pare o tara foarte scumpa", asa incepe cea mai recenta postare a Elenei Udrea, ce ne anunta ca va mai sta ceva timp plecata. Este i...

- Aflata in Costa Rica, Elena Udrea a comentat, la Antena 3, scandalul DNA, acuzand ca nimeni nu a reactionat in primele zile dupa aparitia inregistrarilor lui Vlad Cosma, asteptand „reactia americanului“.

- Elena Udrea se afla in Costa Rica, unde iși duce sarcina mai departe liniștita, departe de agitația din Romania. Fosta apropiata a lui traian Basescu a dezvaluit ca iși petrece timpul alaturi de Alina Bica, fosta șefa DIICOT.

- Postarea integrala a Elenei Udrea: „Dupa ce a ieșit un rahat cu dezvaluirile despre abuzurile din justiție, dupa ce Sistemul a dat șah mat, și Kovesi a umilit iar toți marii politicieni și conducatori ai țarii (bravo ei), presa e gata sa mearga pe manipulare și sa faca subiect cu Elena Udrea, ca sa…

- Elena Udrea a fugit in Costa Rica, acolo unde se afla și Alina Bica, fosta șefa DIICOT, alaturi de soțul sau. Udrea i-a spus, inițial, avocatului sau ca se afla in Grecia, la Atena, unde ar fi internata intr-o clinica. Ulterior, au aparut documentele care dovedesc faptul ca Udrea e in Costa Rica.Dupa…

- Gazeta de Cluj a avut dreptate cand in urma cu trei saptamani anunta ca Elena Udrea va merge la prietena ei, Alina Bica, in Costa Rica, asa cum se lauda chiar infractorul Adrian Gurzau, un cunoscator fin al filierei din America Centrala. Jurnalistul Sabin Orcan sustine acum ca, potrivit informatiilor…

- Intai a fugit Sebastian Ghița. Apoi a fugit Puiu Popoviciu. Apoi a fugit Alina Bica. Apoi a fugit Radu Mazare, dupa ce tovarașii lui, Avraham Morgenstern și Elan Schwartzenberg, deja disparusera din țara. Marko Attila, deputatul ungur, sta la Budapesta, unde DNA nu are jurisdicție. Joi, a plecat din…

- Elena Udrea a fost exmatriculata de la Facultatea de Teologie Ortodoxa a Universitatii „Babes-Bolyai” (UBB) Cluj-Napoca. Fosta blonda de la Cotroceni a fost exmatriculata pentru ca nu s-a prezentat la niciun examen. Udrea se inscrisese in anul 2016 la masterul de Consiliere Pastorala si Asistenta Psihosociala,…

- Deunazi aflam ca fosta politiciana ar fi ramas insarcinata cu iubitul sau, Adrian Alexandrov. Iata ce spune blonda de 44 de ani. Elena Udrea si Adrian Alexandrov De acum un an si jumatate, de cand s-a aflat de relatia ei cu Adrian Alexandrov, toata lumea asteapta sa auda de nunta si botez. De inelul…

- Condamnata in prima instanta in doua dosare de coruptie, fosta sefa a DIICOT, Alina Bica, a depus intr-unul dintre dosarele in care este judecata un document medical semnat de un medic din San Jose, Costa Rica, potrivit careia Bica ar suferi de mai multe afectiuni.

- Fostul ministru Elena Udrea reacționeaza dupa ce Klaus Iohannis a anuntat ca a decis sa mai dea PSD o sansa si sa o desemneze premier pe Viorica Dancila. Udrea spune, intr-o postare pe Facebook, ca se rezuma la a constata ca `un lucru bun sigur s-a intamplat`, facand trimitere la propunerea PSD,…