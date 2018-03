VIDEO: Adăposturi antiglonț pentru școlile americane O companie din Utah iși promoveaza noile sale adaposturi antiglonț pentru salile de clasa. Directorul executiv al "Shelter-in-Place" a declarat ca vanzarile au inceput sa creasca dupa masacrul din Parkland, scrie Motherboard. Potrivit videoclipului promoțional, este un spațiu ideal pentru atacuri armate, dar și pentru tornade și uragane. Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

- Administratia Trump este dispusa sa ajute statele americane care vor sa îi pregateasca în folosirea armelor pe profesorii sau angajatii din scoli, pentru a preveni atacuri ca cel de luna trecuta din Florida, soldat cu 17 morti, au anuntat duminica

- Congresul din Florida a adoptat o lege care restrange accesul la arme de foc si deschide calea inarmarii anumitor profesori si unor membri ai personalului scolar, in urma sangerosului atac armat de la Parkland, scrie AFP, conform news.ro.Unii dintre supravietuitori si parinti ai victimelor…

- Guvernatorul republican al Floridei s-a pronuntat vineri pentru prezenta obligatorie a unui agent al fortelor de ordine in fiecare scoala publica din acest stat american, pledand de asemenea pentru cresterea varstei legale in vederea cumpararii unei arme la 21 de ani, relateaza AFP. In planul…

- Presedintele american Donald Trump a spus ca inarmarea profesorilor ar putea preveni atacurile armate din scoli, precum cel din Florida de saptamana trecuta in urma caruia au murit 17 persoane, potrivit BBC. Un membru al staff-ului cu o arma ar putea incheia o astfel de actiune „foarte rapid”,…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a vizitat vineri, impreuna cu sotia sa, Melania Trump, victimele spitalizate ale atacului armat de miercuri de la un liceu din Parkland, in statul Florida, informeaza Reuters. Cuplul prezidential dorea sa-si prezinte omagiile celor raniti si sa multumeasca personalului…

- 'Este cel de-al 291-lea atac intr-o scoala de la inceputul anului 2013', a reactionat Shannon Watts, fondatoarea 'Moms Demand Action For Gun Sense In America', o organizatie care lupta impotriva proliferarii armelor de foc. Scolile americane devin din ce in ce mai putin sanctuare crutate de…

- Un adolescent in varsta de 19 ani a deschis focul intr-un liceu din Florida și a ucis 17 elevi. Autorul atacului a fost identificat drept Nikolas Cruz, un nume cunoscut in liceul din Parkland, deoarece acesta fusese un elev problema. Nikolas Cruz (19 ani) a fost prins in apropiere de liceul Marjory…

