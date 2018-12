Stiri pe aceeasi tema

- Mario Fresh, unul dintre cei mai iubiți artiști ai tinerei generații, a fost foarte discret de-a lungul timpului in privința familiei sale. Astazi insa, și-a surprins fanii cu o declarație de dragoste pentru o femeie importanta a vieții sale. Cum nu este vorba despre Alexia Eram, iubita sa, cui sa-i…

- Alergata cu drujba pornita, prin curte, in vazul fetitei lor de numai 5 anisori! Viata unei tinere mame s-a transformat intr-un cosmar. Printre lacrimi, fata povesteste ca tatal copilului sau a incercat sa o omoare de mai multe ori! Intreaga drama o aflam de la ea.

- O femeie si-a pierdut viata si o alta a fost grav ranita, dupa ce masina condusa de un preot depistat cu alcoolemie in aerul expirat, le-a acrosat. Dupa impact, preotul a parasit locul faptei, dar a fost identificat dupa o ora.

- Maria Constantin și Dacian Varga au fost surprinși zilele trecute la un eveniment ținandu-se de mana, ceea ce inseamna ca artista iși asuma relația cu fotbalistul. Cu toate astea, vedeta nu vrea sa dea mai multe detalii despre legatura dintre ei. Interpreta de muzica populara nu doar ca traiește o noua…

- Fostul actionar dinamovist, Cristi Borcea, are sapte copii din trei mariaje si alte relatii, iar Valentina, actuala sotie, ii va mai darui doua gemene. Totusi, omul care era numarul unu la echipa ros-alba a anuntat cati urmasi va mai avea si cine va fi de acum singura femeie din...

- Drumul popularilor europeni catre șefia Comisiei Europene și ascensiunea lui Manfred Weber par a fi mai ușoare, dupa ce fostul cancelar austriac, Christian Kern, a anuntat, sambata, ca se retrage din viața politica.

- O femeie a fost recuperata in viața de sub daramaturi, in orașul indonezian Palu, devastat de cutremurul de 7,2 pe Richter și tsunamiul care urmat, potrivit imaginilor publicate de SKY News . Momentul a fost filmat de salvatori, iar in imagini era filmare apare femeia extrem de slabita, in timp ce este…