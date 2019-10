Stiri pe aceeasi tema

- Sute de protestatari, inclusiv membri ai miscarii ecologiste Extinction Rebellion (XR), au ocupat sambata un centru comercial din sud-estul Parisului, impiedicand intrarea clientilor, pentru a atrage atentia asupra inactiunii guvernului in privinta schimbarilor climatice, informeaza AFP si dpa, potrivit…

- Cu aceasta operatiune, supranumita "Ultima ocupatie inainte de sfarsitul lumii", ei au explicat ca vor sa ocupe un "simbol al capitalismului", ca preludiu al unei saptamani de actiuni la nivel international pentru a solicita guvernelor sa actioneze pentru combaterea schimbarilor climatice. Rebellion…

- Miscarea ecologista Extinction Rebellion a stropit cu sange fals sediul Ministerului britanic al Finantelor, la Londra, cu ajutorul unui vehicul al pompierilor, o actiune spectaculoasa, menita sa denunte finantarea unor proiecte care dauneaza mediului, relateaza AFP, potrivit news.ro.Activisti…

- ''Decizie importanta a Tribunalului Suprem de a hotari ca suspendarea parlamentului este ilegala. Orice acord privind Brexitul trebuie sa fie aprobat atat de Regatul Unit, cat si de Parlamentul European, asadar analiza democratica adecvata de ambele maluri ale Canalului Manecii este esentiala'',…

- Grupul "Heathrow Pause" a anuntat ca intentioneaza sa forteze suspendarea zborurilor de pe Heathrow "in replica la lipsa progresului constructiv al guvernului in problema urgentei de mediu si climatice declarate de parlament pe 1 mai".Laurence Taylor, comisar adjunct in cadrul Politiei…

- Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a avut o intalnire oficiala cu omologul sau britanic Boris Johnson, joi, in Londra, au anunțat oficialii biroului prim-ministrului Johnson și premierul israelian, conform MEDIAFAX.Citește și: Noi declarații facute de Traian Basescu! ‘Trebuie sa ma…

- Un esfodaj de 13 metri inaltime, la un imobil RATP aflat in reabilitare, in arondisemntul al XIII-lea, la Paris, s-a surpat marti si a ucis un muncitor si a ranit grav alti trei, relateaza news.ro.Accidentul a avut loc in cartierul Place d'Italie, in sudul Parisului, pe un santier de reabilitare…

- Podul Westminster, unul dintre cele mai importante poduri din Londra peste Tamisa, a fost închis sâmbata, dupa ce o ambarcatiune cu turisti a intrat într-un pilon, a anuntat Politia, citata de The Independent. Podul Westminster a fost închis temporar dupa ce o…