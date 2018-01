​VIDEO Activista topless catre presedintele Cehiei: Zeman - tarfa lui Putin

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump a anuntat ca a decis prelungirea pentru ultima data a suspendarii sanctiunilor impuse Iranului cu privire la programul nuclear al acestei tari, dar vrea ca in perioada urmatoare Washingtonul si aliatii sai europeni sa corecteze “erorile teribile” din acordul din 2015,…

- O tanara la bustul gol l-a interpelat vineri dupa-amiaza pe presedintele la final de mandat Milos Zeman, care se pregatea sa voteze la scrutinul prezidential, si a strigat 'Zeman, tarfa lui Putin', relateaza AFP si Reuters. Imbracata doar cu o pereche de blugi, femeia a iesit dintr-un…

- Washington, 12 ian /Agerpres/ - Presedintele american Donald Trump a respins vineri planul propus de un grup de senatori republicani si democrati cu privire la situatia tinerilor intrati clandestin in SUA si beneficiari ai programului DACA (Deferred Action for Childhood Arrival), asa-numitii 'Dreamers',…

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat joi ca liderul opozitiei, Alexei Navalnii, ar fi alegerea Statelor Unite pentru presedintia Rusiei, dupa ce Washingtonul a condamnat decizia potrivit careia Navalnii nu are niciun drept legal sa candideze, relateaza site-ul agentiei Reuters. "Persoana pe care…

- In Cehia au loc vineri si sambata alegeri prezidentiale, iar presedintele in exercitiu, Milos Zeman, este creditat cu prima sansa de sondajele de opinie, informeaza DPA. Potrivit acestora, el nu va obtine insa peste 50% in primul tur, deci va avea loc si turul al doilea, pe 26-27 ianuarie, informeaza…

- Samsung Electronics estimeaza un profit operațional de 14,1 miliarde de dolari pentru perioada octombrie-decembrie 2017, cel mai mare din istorie, scrie Reuters . Rezultatul este cu 64% mai mare fața de cel inregistrat in aceeași perioada din 2016. Divizia de memorii este responsabila de acest rezultat…

- Presedintele american Donald Trump s-a intalnit marti cu mai multi congresmeni republicani si democrati pentru a discuta despre statutul imigrantilor din SUA si despre legislatia privind deportarea celor fara documente valide, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Presedintele ceh Milos Zeman conduce in sondaje inaintea alegerilor prezidentiale care vor avea loc vineri si sambata, insa actualul sef al statului ar putea fi pus in dificultate daca se va confrunta in turul al doilea cu Jiri Drahos, candidat centrist proeuropean, transmit AFP si Reuters. In afara…

- Presedintele american Donald Trump a declarat, miercuri, ca fostul strateg sef al Casei Albe Steve Bannon si-a pierdut nu doar slujba, ci si mintile, atunci cand a fost concediat, informeaza Reuters.

- Presedintele rus Vladimir Putin i-a transmis omologului sau sirian Bashar al-Assad, in mesajul de Anul Nou, ca Rusia va continua sa sustina Siria in incercarea de a-si apara suveranitatea, a anuntat Kremlinul, informeaza Reuters, potrivit news.ro."Rusia va continua sa ajute Siria pentru protejarea…

- Cel puțin 61 de persoane au fost ucise in confruntarile violente dintre diferite grupuri etnice din regiunea etiopiana Oromiya, incidente care evidențieaza creșterea instabilitații in statul african, relateaza site-ul agenției Reuters. 29 de etnici Oromis au fost uciși de catre atacatori somalezi…

- Președintele rus Vladimir Putin a anunțat, joi, ca va candida independent la alegerile din 2018, dar spune ca spera sa fie susținut de mai multe partide politice, scrie Reuters. Dupa ce saptamana trecuta a anunțat ca va candida pentru un nou mandat de președinte al Rusiei, Vladimir Putin a spus acum…

- Urmatoarea faza a discutiilor pentru Brexit va reprezenta adevaratul test al unitatii Uniunii Europene, iar succesul poate veni numai daca cele 27 de state membre vor colabora, a declarat joi presedintele Consiliului European, Donald Tusk, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Presedintele palestinian Mahmoud Abbas a declarat miercuri, la Istanbul, ca va cere Adunarii Generale a ONU sa anuleze statutul de membru al Israelului si, concomitent, aderarea deplina a Palestinei la Organizatia Natiunilor Unite, transmite Reuters.'Ne vom adresa Adunarii Generale in legatura…

- Presedintele ceh Milos Zeman a numit miercuri un guvern minoritar condus de premierul Andrej Babis, care a anuntat imediat ca va incerca sa obtina votul de incredere in parlament la 10 ianuarie, relateaza Reuters. Cu promisiuni de a lupta impotriva migratiei si de a eficientiza statul, partidul condus…

- Presedintele ceh, Milos Zeman, a salutat vineri decizia omologului sau american Donald Trump privind transferul ambasadei SUA in Israel de la Tel Aviv la Ierusalim si a sustinut ca Cehia ar fi trebuit sa faca la randul ei acest pas de mult timp, transmite agentia EFE.Zeman a mai spus ca, in…

- Miliardarul ceh Andrej Babis, a carui mișcare populista ANO a caștigat detașat alegerile parlamentare din luna octombrie, a fost desemnat miercuri de președintele Milos Zeman pentru a deveni șef al noului executiv de la Praga, transmit Reuters, AFP și EFE. Președintele ceh i-a încredințat…

- Senatul american a aprobat sambata o ampla reforma fiscala, aducandu-i mai aproape pe republicani si pe Donald Trump de atingerea obiectivului de a reduce taxele pentru companii si pentru cei cu venituri mari. Ceea ce ar putea fi cea mai mare reforma fiscala din ultimele decenii va avea pentru…

- Președintele american Donald Trump le-ar fi cerut in repetate randuri, pe parcursul verii, republicanilor de marca din Senatul SUA sa renunțe la ancheta Comisiei pentru serviciile de informații din aceasta camera a Congresului SUA pe tema presupusului amestec al Rusiei in alegerile prezidențiale…

- Presedintele francez Emmanuel Macron, aflat marti la Ouagadougou, in Burkina Faso, a spus ca urmeaza ''sa propuna o initiativa euro-africana'' pentru ''a ataca organizatiile criminale si retelele de calauze'' care ii exploateaza pe migrantii subsaharieni, dintre care unii sunt redusi la sclavie in…

- Guvernul Cehiei in exercițiu iși va depune demisia la urmatoarea sa reuniune pe 29 noiembrie, a anunțat vineri pe Twitter premierul ceh Bohuslav Sobotka, deschizand calea unei noi administrații in urma alegerilor legislative din luna octombrie, relateaza Reuters. Președintele ceh Milos…

- Partidul Liber-Democrat (FDP) din Germania a anuntat miercuri ca nu va exclude participarea sa la noi consultari tripartite pentru formarea guvernului de la Berlin daca blocul conservator CDU/CSU (Uniunea Crestin-Democrata/Uniunea Crestin-Sociala) si Verzii vor prezenta 'un pachet complet nou' de…

- Procorurii cehi au cerut, marti, Parlamentului de la Praga sa ridice imunitatea lui Andrei Babis, mandatat sa formeze un nou Guvern, pentru a permite inceperea urmaririi penale a acestuia intr-un caz de frauda a fondurilor europene, informeaza agentia de stiri CTK, citata de site-ul Reuters.…

- Presedintele statului Zimbabwe, Robert Mugabe, si sotia lui, Grace, sunt "pregatiti sa moara in numele corectitudinii" si nu intentioneaza sa renunte la conducerea tarii, pentru a nu legitima lovitura militara, a declarat sambata nepotul lui Mugabe, Patrick Zhuwao, relateaza agentia Reuters, conform…

- Presedintele parlamentului unicameral bulgar Dimitar Glavcev a demisionat vineri pentru a evita o criza politica in momentul in care Bulgaria se pregateste sa preia in ianuarie presedintia semestriala a Uniunii Europene, relateaza Reuters, preluat de MIA, scrie agerpres.ro. Socialistii din…

- Duma de Stat a Rusiei pregatește un proiect de lege prin care posturi de radio sau de televiziune precum Deutsche Welle, CNN, Radio Liberty și Voice of America ar putea fi declarate ”agenți straini”, a declarat deputatul Andrei Isaev, membru al Partidului pro-Putin „Rusia Unita”, potrivit Reuters. Proiectul…

- Donald Trump a aratat duminica ca omologul sau chinez, Xi Jinping, a acceptat sa intensifice sanctiunile contra Coreei de Nord, ca raspuns la programul nuclear al Phenianului, transmite AFP. "Presedintele chinez Xi a declarat ca intensifica sanctiunile contra Coreei de Nord", a…

- Un acord intre Washington si Moscova ar salva multe vieti, a declarat sambata presedintele american Donald Trump dupa un dialog cu omologul sau rus, Vladimir Putin, la un summit in Vietnam, informeaza site-ul agentiei de stiri Reuters. "Am cazut de acord foarte rapid", le-a spus Trump…

- Președinții american și rus, Donald Trump și Vladimir Putin, și-au dat vineri mâna și au schimbat câteva vorbe la summitul Forumului de Cooperare Economica în Asia-Pacific (APEC), desfașurat la Danang, în Vietnam, relateaza agențiile EFE și Reuters. Trump s-a…

- Presedintele SUA Donald Trump nu are programata o intalnire oficiala cu liderul de la Kremlin Vladimir Putin cu ocazia Summitului de Cooperare Economica Asia Pacific, a anuntat secretarul de presa al Casei Albe, citat de Reuters. Trump si Putin vor participa la Summit-ul APEC care se va desfasura in…

- Presedintele rus Vladimir Putin a acuzat joi Statele Unite ca vor sa provoace probleme la viitoarele alegerile prezidentiale din Rusia, ca raspuns la presupusul amestec al Moscovei in scrutinul prezidential american din 2016, transmite Reuters, citand agentia de presa RIA Novosti.De asemenea,…

- Președintele american Donald Trump a sosit miercuri în China pentru o vizita de stat de trei zile, etapa cea mai delicata a turneului sau asiatic, în cursul caruia încearca sa construiasca un front unic împotriva ambițiilor nucleare ale regimului nord-coreean, relateaza agențiile…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan se va afla in vizita in orasul rusesc Soci pe 13 noiembrie, iar in ziua urmatoare va merge in vizita in Kuweit, a anuntat luni cabinetul sau, relateaza Reuters. Vizita la Soci a presedintelui turc va avea loc pe fondul aparitiei unor informatii privind posibile…

- Președintele american Donald Trump a afirmat ca nu este sigur daca secretarul de stat Rex Tillerson va ramane in funcție pana la finalul mandatului sau la Casa Alba și s-a declarat nemulțumit ca unii membrii ai staffului de la Departamentul de Stat nu-i susțin agenda, relateaza Reuters. …

- "Sunt sanse sa ma intalnesc cu Putin. Putin este foarte important pentru ca (Rusia) ne poate ajuta in privinta Coreei de Nord, a Siriei. Trebuie sa vorbim si despre Ucraina", a spus Trump, intr-un interviu pentru Fox News. Președintele american efectueaza un turneu in Japonia, Coreea de Sud,…

- Cel puțin 15 persoane au fost ucise și 27 ranite in explozia unui camion-cisterna transportand combustibili miercuri in orașul Charikar, la nord-vest de capitala afgana Kabul, distrugand de asemenea un autobuz in apropiere, informeaza Reuters și dpa, citand locuitori și oficiali locali. …

- O puternica explozie a zguduit marți cartierul diplomatic din capitala afgana Kabul, in urma deflagrației numarul victimelor fiind de cel puțin trei morți și zece raniți, a anunțat purtatorul de cuvant al Ministerului afgan al Sanatații Publice, Ismail Kawusi, citat de DPA și Reuters. Explozia…

- Atletul jamaican Jason Livermore, medaliat cu aur si cu bronz la Jocurile Commonwealth-ului, in 2014, a fost suspendat doi ani pentru dopaj, a anuntat, vineri, Comisia Antidoping Independenta din Jamaica, potrivit Reuters. Sanctiunea este valabila din februarie 2017, cand Livermore a fost anuntat…

- Trenul de calatori plecase din Quetta, captala Balucistanului si se indrepta spre orasul Lahore cand a fost detonata bomba, informeaza Reuters. Trenul a afost avariat in urma exploziei si o portiune din calea ferata a sarit in aer, au informat autoritatile pakistaneze, potrivit rt.com.…

- Cel putin 27 de persoane si-au pierdut viata si alte 35 au fost ranite intr-o explozie, urmata de un incendiu, la o fabrica de artificii dintr-o zona de la sud-vest de capitala indoneziana Jakarta, au indicat joi media locale, relateaza Reuters, DPA, Xinhua, scrie agerpres.ro. In imaginile…

- La citeva zile dupa moartea ziaristei malteze Daphne Caruana Galizia, președintele Cehiei, Milos Zeman, a facut un gest care a provocat consternare in rindul breslei jurnaliștilor. Milos Zeman, cunoscut pentru pozițiile sale publice scandaloase, a aparut recent la o conferința de presa cu un Kalașnikov…

- Presedintele rus Vladimir Putin a afirmat, joi, ca omologul sau american Donald Trump ar trebui respectat, pentru ca el a obtinut mandatul în mod democratic, scrie stirile protv.ro. „A fost ales de poporul american si macar din acest motiv, ar trebui sa fie respectat, chiar daca…

- Liderii Uniunii Europene au cerut joi Maltei sa ancheteze riguros, cu sprijin internațional, asasinatul jurnalistei de investigații Daphne Caruana Galizia, informeaza Reuters. Parlamentul European urmeaza sa discute marțea viitoare libertatea de exprimare în Malta, dupa atentatul…