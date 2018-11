Stiri pe aceeasi tema

- O persoana si a pierdut viata intr un accident produs miercuri seara, pe DN1, pe raza localitatii Oiejdea, in urma impactului intre un autoturism si un autocamion, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta ISU Alba citat de Agerpres.ro. La fata locului actioneaza, potrivit sursei citate, opt…

- O persoana si-a pierdut viata si alte sapte au fost ranite in urma unui accident rutier in care au fost implicate doua masini, pe drumul judetean 151, pe raza localitatii Balda, a anuntat, joi, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Horea" al judetului Mures. Potrivit ISU Mures, una…

- Trei persoane au ramas incarcerate in urma unui accident de circulatie produs, luni, pe DJ 245D, in comuna Bogdanesti, autoritatile activand Planul rosu de interventie, transmite Agerpres.ro. Potrivit datelor furnizate de reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta ISU Vaslui, in accident…

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența (ISU) Brașov a fost solicitat sa intervina la un accident rutier care a avut loc pe drumul județean dintre Vulcan și Zarnești. Un autoturism s-a ciocnit cu o autoutilitara. In urma impactului, cele doua mașini au iețti ind ecor, iar dubița s-a rasturnat. The…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta ”Drobeta” al judetului Mehedinti va organiza si desfasura maine, 27 septembrie, un exercitiu intern judetean privind interventia in cazul unui accident de aviatie civila produs in mediul impadurit, pe raza comunei Prunisor. Conform scenariului exercitiului, ...

- Trei autoturisme au fost implicate joi seara intr-un accident rutier pe DN1, intre Teius si Aiud, in urma caruia traficul a fost blocat in zona pe ambele sensuri, scrie Agerpres. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Alba, la fata locului au fost trimise…

- Șase persoane au fost ranite, miercuri, in urma unui accident rutier intre cinci autoturisme, la ieșire din Reghin spre Gurghiu, traficul fiind blocat. O femeie gravida in luna a 8-a a fost transportata la spital, scrie Mediafax.Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Mureș,…