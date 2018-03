Stiri pe aceeasi tema

- In cursul acestei seri, ora 19.30, un barbat, in varsta de 61 de ani, din Constanta, a condus un autoturism pe strada Constantei, din Navodari, unde la intersectia cu strada Midiei, acesta nu ar fi acordat prioritate, intrand in coliziune cu un autoturism care circula din sens opus.Potrivit IPJ Constanta,…

- Ieri dimineata, in jurul orei 09.20, politistii au intervenit la un accident de circulatie produs pe D.N.1C. Un barbat de 52 de ani din Iasi, care conducea un tir pe directia Dej – Baia Mare, nu a adaptat viteza la conditiile de drum si intr-o curba deosebit de periculoasa a pierdut controlul directiei…

- Polițiștii din Turnu Magurele au fost sesizați prin apelul SNUAU 112 cu privire la faptul ca pe DN 52, in comuna Crangu, a avut loc un accident de circulatie soldat cu victime omenești. Oamenii legii au constatat ca este vorba despre un barbat in varsta de 55 ani din București. Acesta conducea un autoturism…

- Un accident rutier a avut loc astazi pe bulevardul IC Bratianu in municipiul Constanta, in sensul giratoriu de la Cora. Din primele informatii un pieton a fost ranit in timp ce traversa pe marcajul pietonalCadrele medicale de la Serviciul de Ambulanta al Judetului Constanta. ...

- Accident rutier in localitatea Bucsoaia, orasul Frasin, pe D.N.17, marti dimineata. Un microbuz scolar a fost lovit din spate de o autospeciala de politie din cauza ca agentul care era la volan nu a pastrat distanta regulamentara in mers. Microbuzul era plin de copii care mergeau la scoala…

- Un accident rutier soldat cu avarierea a șase autoturisme a avut loc, în acest weekend, pe strada Gheorghe Dima, din Cluj-Napoca.”La data de 10 martie a.c., în jurul orei 1:40, politistii din cadrul Politiei municipiului Cluj-Napoca, Biroul Rutier, au fost sesizati…

- Accident teribil duminica noapte in Capitala, soldat cu moartea unei femei și ranirea foarte grava a trei persoane, care se zbat intre viața și moarte. In accident au fost implicate trei mașini, iar soferul care a provocat tragedia este in stare grava la spital.

- Din primele informatii furnizate de purtatorul de cuvant al Politiei Vrancea, Paula Enache, accidentul s-a produs pe drumul judetean 204 D, care leaga Focsaniul de localitatea Suraia, in zona cunoscuta drept Podul Zamfirei. Un autoturism a lovit un microbuz de transport persoane, in momentul…

- Politia Municipiului Tecuci a fost sesizata prin apelul de urgenta 112, cu privire la faptul ca in localitate, s-a produs un eveniment rutier, soldat cu ranirea a doua persoane. Din primele verificari a reiesit ca un barbat de 43 ani a condus un autoturism pe strada Aleea Capitan Gheorghe Decuseara…

- Un barbat de 43 de ani este cercetat pentru vatamare corporala din culpa dupa ce a ignorat un indicator rutier intr-o intersectie si a lovit in plin cu masina pe care o conducea un alt autovehicul care circula regulamentar.

- Barbatul decedat era pasager intr-o masina condusa de o femeie de 63 ani, domiciliata in localitatea bistriteana Susenii Bargaului, care, din primele date, a pierdut controlul asupra volanului si a patruns pe contrasens, unde a lovit un microbuz in care se aflau doi adulti si doi copii.In…

- O femeie si-a pierdut viata, iar alte trei persoane, printre care un copil, au fost ranite, in urma unui accident rutier care a avut loc sambata, pe DN6, in apropierea localitatii Jupa, in judetul Caras- Severin. Traficul rutier este blocat pe ambele sensuri de mers. Potrivit reprezentantilor…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca judetul Cluj, pe DN1 Huedin – Oradea, la kilometrul 544+100 de metri, traficul este blocat din cauza unui accident in care au fost implicate doua autoturisme si un autotren. Potrivit primelor informații, un autoturism marca…

- Un accident rutier a avut loc sambata seara in Alba Iulia, pe strada Vasile Goldiș. Un biciclist a fost lovit de un autoturism aparținand unei firme de taxi din oraș. Un biciclist a fost lovit de un autoturism, sambata seara, in jurul orei 20.00, pe strada Vasile Goldiș din Alba Iulia. Potrivit martorilor,…

- Un accident rutier grav, soldat cu ranirea unei persoane, a avut loc, joi dimineața, pe strada Teodor Mihali, din Cluj-Napoca.La fața locului s-au deplasat autospeciale ale ISU Cluj, ambulanțe și echipaje ale Poliției.”Conform primelor informatii, un conducator auto…

- Accident rutier grav in Peru. Peste 40 de oameni au murit, iar 20 au fost raniti dupa ce autobuzul in care se aflau s-a prabusit intr-o prapastie. Potrivit medicilor, numarul victimelor ar putea creste intrucat mai multe persoane sunt in stare grava.

- Un accident grav s-a produs, miercuri dupa-masa, pe strada Frunzișului din Cluj-Napoca. Un autoturism Audi condus cu viteza pe sensul de coborare a patruns pe contrasens și s-a izbit frontal de un Logan care circula regulamentar pe sensul de urcare. In urma impactului, trei persoane au fost ranite grav.…

- Drama pe sosea. Un mort si cinci raniti, intre care 2 copii. Un autoturism a patruns pe contrasenssi s-a izbit frontal de o alta masina. FOTO O persoana a murit, iar alte cinci, intre care doi copii, au fost ranite intr-un accident rutier produs pe DN 7, in zona localitatii Santuhalm din judetul Hunedoara,…

- Accident rutier DN 2 E85, sat Domnești comuna Pufești: doua victime conștiente. Intervine Secția de Pompieri Adjud cu modulul SMURD și o ambulanța SAJ. ISU Vrancea UPDATE 1!!! Unul dintre șoferi era baut ISU Vrancea: Revenire accident rutier comuna Pufești: au fost trasportate…

- Un Audi, care venea dinspre Podul de Piatra, a intrat pe contrasens si a lovit in lateral o betoniera. Masina germana a fost avariata serios. Soferul autorismului Audi ar fi un avocat cunoscut in Iasi. El s-a lovit la cap, la fel si pasagerul din dreapta sa.

- Un tanar de 27 de ani din Republica Moldova este cercetat pentru vatamare corporala din culpa dupa ce a patruns pe contransens cu masina pe care o conducea, lovind in plin o autoutilitara care circula regulamentar, scrie adevarul.ro.

- Un apel la 112 a anunțat azi in jurul orei 15:00 faptul ca un accident rutier s-a produs pe strada Mihai Eminescu din Gherla. Din primele informații reiese faptul ca evenimentul rutier s-a produs din cauza unei neacordari de prioritate. Șoferul unu autoturism marca BMW care s-a angajat intr-un viraj…

- Accindent rutier in zona Selgros. Șoferul unui Audi Q5 nu a acordat prioritate la ieșirea din parcarea Selgros unui autoturism Opel care circula din direcția Ford spre Coșoveni. In urma coliziunii, o femeie de 55 de ani care statea pe ...

- Un adolescent in varsta de 16 ani a murit, iar doi adulti au fost raniti, in noaptea de vineri spre sambata, dupa ce masina in care se aflau a iesit in afara partii carosabile si a lovit o teava de gaz, in Alba, peste 2.000 de persoane ramanand fara gaz. Un adolescent in varsta de 16 ani a murit, iar…

- Accident sambata dimineața pe Defileul Jiului, in zona numita "carligul intors". Șoferul unui Logan nu a adaptat viteza la condițiile de drum și a lovit din fața un autotren care circula regulamentar din sens opus. Șoferu...

- Un accident rutier, in care au fost implicate doua autoturisme, a avut loc, in urma cu putin timp, pe strada Potelu din Craiova. Doua persoane au fost ranite in urma coliziunii, iar una a ramas incarcerata. La fata locului au ...

- Șoferul are 30 de ani și este din Gorj In data de data de 01.02.2018, in jurul orei 07:45, un barbat care conducea un microbuz (VW Caravan) pe DN66, din directia Hateg – Petrosani, pe fondul neadaptarii vitezei la conditiile de drum, a derapat si a iesit in afara partii carosabile, lovind gardul…

- Soferul turc care conducea ansamblul agabaritic, format dintr-un cap tractor si o semiremorca tip trailer, este si el anchetat de politisti pentru vatamare corporala din culpa si parasirea locului faptei fara incuviintarea organelor de politie.

- UPDATE ora 13:00 – O persoana a decedat si alte doua au fost grav ranite in urma unui accident rutier petrecut astazi, in jurul pranzului, pe DN 2, pe raza localitatii Horia, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Neamt, Adrian Rotaru. Potrivit acestuia,…

- Accidentul se datoreaza tot vitezei excesive, neatenției și nepastrarii distanței corespunzatoare. De reținut ar fi faptul ca unul dintre șoferii implicați in accident, șoferul din microbuz, deși la prima vedere nu pare vinovat fiind pe drumul prioritar a fugit de la locul impactului. Adica, a tras…

- In urma impactului a rezultat ranirea usoara a 2 persoane, una dintre acestea fiind cadru ISU Valcea, sublocotenent Boian Catalin. Soferul autoturismului vinovat de producerea evenimentului, care nu a acordat prioritate, este maistrul militar Nedelcu Robert, care a fugit de la fata locului,…

- Un grav accident rutier a avut loc in aceasta seara pe DN22 Tulcea Constanta, la iesire din localitatea Mihail Kogalniceanu din judetul Tulcea catre Babadag. Potrivit unor martori doi cai lasati nesupravegheati au intrat pe sosea. Soferul unui autoturism Opel Astra a observat prea tarziu animalele de…

- 11 persoane au murit si alte 46 au fost ranite in noaptea de vineri spre sambata in Turcia cand autocarul in care se aflau a iesit de pe sosea si s a izbit de copacii de la marginea drumului, potrivit Agerpres.Plecat din Ankara, autocarul transporta in principal familii de turisti in drum spre statiunea…

- Un accident rutier grav a avut loc pe DN 73D, in localitatea argeșeana Vulturești. Șoferul unui autoturism care se deplasa din direcția Campulung Muscel a pierdut controlul volanului și a lovit un copac. Conducatorul auto, un tanar in varsta de 23 de ani din Vulturești, care era singur in mașina, a…

- Tanarul din Cașeiu reținut pentru furt in scop de folosința, distrugere, conducerea unui vehicul sub influența alcoolului și fara permis a fost prezentat Parchetului de pe langa Judecatoria Dej, in acest caz fiind dipusa masura preventiva a controlului judiciar pentru 60 de zile. Va reamintim, in noaptea…

- O femeie a murit si trei barbati au fost raniti in urma unui accident rutier produs, luni, pe DN7 (Valea Oltului), la kilometrul 202 (intre localitatile Calimanesti si Brezoi), potrivit...

- Un accident rutier grav s-a produs, duminica, pe Drumul National 66 A, la iesirea din Uricani. Soferul unei masini in care se mai aflau doi pasageri a pierdut controlul acesteia si s-a prabusit in raul Jiu. Doua dintre victime au murit.

- Un accident rutier grav s-a produs, duminica, pe Drumul National 66 A, la iesirea din Uricani. Soferul unei masini in care se mai aflau doi pasageri a pierdut controlul acesteia si s-a prabusit in raul Jiu. Doua dintre victime au ajuns in stop cardiac.

- In noaptea de 10/11 ianuarie a.c., in jurul orei 02.30, Politia orasului Cugir a intervenit pentru solutionarea unui eveniment rutier produs pe strada George Coșbuc din oras. Din primele cercetari efectuate de politisti a rezultat ca un tanar de 28 de ani, din Cugir, in timp ce conducea un autoturism,…

- Un grav accident a avut loc, in urma cu putin timp, in Mamaia Nord, intre Summerland si Navodari. Doi tineri au fost scosi cu greu dintre fiarele contursionate ale unui Matiz, cu numere de inmatriculare de Constanta, care din cauze necunoscute a intrat intr un stalp de pe marginea bulevardului Mamaia.Cei…

- Un accident rutier soldat cu trei persoane ranite s-a produs, miercuri-seara, 3 ianuarie 2018, pe DJ 677, la intersecția cu drumul european 574. Doua mașini s-au ciocnit, iar in interiorul lor se aflau șase persoane. Conform informațiilor ISU Olt, trei persoane au ...

- Un accident grav de circulație a avut loc marti. Patru mașini au fost implicate, rezultand trei persoane care au necesitat ingrijiri medicale. Traficul rutier a revenit la normal pe centura orasului Avrig, pe DN1, la kilometrul 284, unde a avut loc marti un accident rutier soldat cu cinci raniti, fiind…

- Un accident rutier grav, cu cinci autoturisme implicate, a avut loc, miercuri dimineața, pe strada Fabricii de Zahar, din Cluj-Napoca.Din priemele informații, un conducator auto nu ar fi acordat prioritate, intrând în coliziune cu un alt autoturism, pe care l-a proiectat…

- O femeie de 48 de ani a murit in ziua de Craciun si alte cinci persoane au fost ranite in urma unui accident rutier produs pe strada Calea Baciului, la iesirea din Cluj-Napoca spre judetul Salaj.

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN17, in zona localitatii Pojorata, judetul Suceava, a avut loc un accident rutier pe sensul de mers Vatra Dornei Campulung Moldovenesc, in care a fost implicat un microbuz de transport persoane.Soferul acestuia a pierdut…

- Doi tineri si-au pierdut viata, in noaptea de vineri spre sambata, intr-un teribil accident de circulatie petrecut pe un drum judetean din judetul Mehedinti. Cel care se afla la volanul autoturismului nu avea permis de conducere, scrie adevarul.ro . In data de 22 decembrie, la ora 23, un barbat in varsta…

- Un tragic accident rutier in care au fost implicate un TIR si trei autoturisme a avut loc in urma cu putin timp in apropiere de Arad. La iesirea din comuna Vladimirescu, la doar cativa kilometri de Arad, pe DN 7 un TIR cu remorca venea in coloana spre Arad. Se pare ca nu a adaptat […] The post Tragic…

- Accident grav de circulație a avut lor in comuna Barsanesti, din județul Bacau, accident rutier produs in urma coliziunii dintre un autocar și un microbuz. La nivelul județului a fost activat Planul Roșu de Interventie.

- Doua persoane au fost ranite intr-un accident rutier care a avut loc, in aceasta dimineata, pe strada Brestei din Craiova. Soferul unui taxi, marca Fiat, nu s-a asigura cand a schimbat directia de mers si a lovit o masina marca ...