VIDEO Accident pe DN10, la intrarea în Teliu Accident la aceasta ora, pe DN10, la intrarea in Teliu. Din primele informații, se pare ca un microbuz nu a acordat prioritate și a lovit un autoturism. La fața locului sunt echipaje de descarcerare, SMURD și de la Poliție. In urma impactului o persoana a fost accidetata. Victima este constienta. Revenim cu detalii!

