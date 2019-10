Stiri pe aceeasi tema

- Doua persoane și-au pierdut viața intr-un accident rutier grav petrecut vineri dimineața pe DN66, in județul Hunedoara, pe raza comunei Bacia, informeaza Romania24.ro Șoferul unui microbuz care circula din direcția Petroșani-Simeria a patruns pe contrasens și a intrat in coliziune cu un TIR, potrivit…

- Un accident grav a avut loc, vineri dimineața, in Hunedoara. Doi oameni au murit, in timp ce alte doua persoane au fost grav ranite, dupa ce un microbuz a intrat pe contrasens și s-a lovit din plin de un TIR.

- Un microbuz din Republica Moldova cu 9 pasageri, cetațeni ai țarii noastre, a fost implicat intr-un grav accident in Romania. Doi moldoveni au murit, iar șapte au fost raniți, dintre care unul se afla in stare extrem de grava.

- Accident cumplit in judetul Bihor din Romania. Doi moldoveni au murit, iar alti sapte au fost raniti, dupa ce microbuzul in care se aflau s-a ciocnit cu un camion. Tragedia s-a produs dimineata, in jurul orei 06:20. Potrivit presei romane, victimele mergeau la munca in Cehia.

- Accident groaznic, in aceasta dimineata, pe E60, in localitatea Uileacul de Cris, Bihor. Doi oameni au murit, iar alti 7 sunt raniti dupa ce un microbuz s-a ciocnit violent cu un TIR. Dintre persoanele ranite, doua au leziuni extrem de grave. Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al…

- Paisprezece persoane au murit si 28 au fost ranite joi intr-un accident de microbuz care transporta migranti in provincia turca Van (sud-estul tarii), a informat agentia privata de stiri DHA - transmite France Presse.

- Un accident de circulatie a avut loc noaptea trecuta in comuna Apahida, la intrare in Cluj-Napoca, Romania. Un microbuz inmatriculat in Republica Moldova a derapat de pe sosea si s-a oprit intr-un cap de pod. Din fericire, pasagerii au scapat teferi.

- Grav accident feroviar in Pakistan. 11 persoane au murit și alte peste 60 au fost ranite in urma coliziunii dintre un tren de pasageri și un tren de marfa ce staționa. Akbar Express, care se indrepta dinspre orasul Quetta din vestul Pakistanului spre Lahore, a intrat intr-un tren de marfa in zona Sadiqabad…