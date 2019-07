Stiri pe aceeasi tema

- Patru persoane au fost ranite, dintre care una grav, in urma unui accident in care au fost implicate trei mașini, la Neptun. Accidentul a avut loc vineri pe DN39, Constanța-Mangalia. Un sofer de 32 de ani care circula dinspre Mangalia n-a pastrat distanța regulamentara și a lovit un autoturism condus…

- Un tanar a ajuns la spital dupa ce a intrat cu ATV-ul pe contrasens și a lovit un autoturism. Accidentul a avut loc marți dupa amiaza, pe strada Piatra Pinului din orașul Gura-Humorului. ATV-ul era condus de un localnic de 27 de ani iar la volanul mașinii se afla un alt humorean, in varsta de […]

- La data de 30 mai a.c., polițiști din cadrul Sectiei 6 Politie Rurala Targu Carbunesti au fost sesizati prin apelul 112, cu privire la faptul ca, pe raza localitații Țanțareni, ar fi avut loc un accident rutier, soldat cu victime. Din cercetarile efectuate la fata locului, s-a constatat faptul ca…

- O manevra riscanta putea duce la o tragedie, in noaptea de sambata spre duminica. Un sofer a intors masina fara sa se asigure si a fost lovit de un alt autoturism. Accidentul a avut loc pe raza comunei Balteni. Trei persoane au ajuns la spital in urma impactului. „Din cercetarile efectuate…

- Accidentul se pare ca a avut loc din cauza neadaptarii vitezei la condițiile de drum și se putea încheia tragic în condițiile în care unul dintre autovehicule avea atașat o cisterna destinata transporturilor petroliere. La locul faptei s-au deplasat mai multe autospeciale…

- Un autoturism s-a rasturnat aseara pe strada Mitocelului din municipiul Suceava, a anunțat purtatorul de cuvant al ISU Suceava, Alin Galeata. El a aratat ca o persoana a fost incarcerata care a fost declarata in final decedata. Victima este un barbat de 32 de ani. Evenimentul a fost anunțat la 112 in…

- Doua persoane au fost ranite grav in urma unui accident produs marti noaptea in zona industriala, pe soseaua de centura. Accidentul s-a produs la intersectia strazii Tapia cu soseaua ocolitoare a municipiului. ”In accident au fost implicate un autotren si un autoturism, si 3 persoane. Din informatiile…

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dupa amiaza in localitatea Lumina judetul Constanta. Potrivit ISU Dobrogea, din primele informatii un microbuz si un autoturism au fost implicate. Trei persoane au fost ranite, victimele nefiind incarcerate. Politistii rutieri au deschis o ancheta in acest caz…