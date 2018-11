VIDEO: Accident groaznic cu un tânăr care conducea un BMW! Acesta a murit pe loc Șoferul unui autoturism BMW, din județul Mehedinți, a murit, luni, dupa ce s-a rasturnat, cu mașina, din cauza vitezei. Acesta circula pe DN 67, in localitatea Halanga, in momentul in care a pierdut controlul volanului. „Este vorba despre un tanar de 22 ani din comuna Godeanu, județul Mehedinți, care se deplasa pe DN67, in localitatea … Articolul VIDEO: Accident groaznic cu un tanar care conducea un BMW! Acesta a murit pe loc apare prima data in GorjDomino - cotidian local! . Citeste articolul mai departe pe gorj-domino.ro…

Sursa articol: gorj-domino.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Viteza l-a impins spre moarte pe un tanar de 22 de ani, din județul Mehedinți. In aceasta dimineața, barbatul a apasat prea tare pedala de acceleratie, a intrat cu BMW-ul intr-un canal, dupa care mașina s-a rasturnat. Evenimentul s-a produs in zona localitatii Halanga, pe DN 67. „Este vorba…

- Un accident grav a avut loc in comuna Slatina, din județul Suceava, unde o mașina VW Golf a pierdut controlul volanului și a intrat intr-un stalp. Doua victime au fost implicate, unul dintre ele este un baiat de 17 ani, care a murit pe loc. La fața locului s-au deplasat pompierii military falticeneni,…

- UPDATE: Din accident a rezultat decesul unui barbat de 33 ani din Lugoj, șoferul BMW-ului. Soferul tirului, in varsta de 50 de ani, din Macedonia, a fost testat cu etilotestul, rezultatul fiind 0. Cauza coliziunii o reprezinta depașirea neregulamentara pe marcaj ...

- Un tanar in varsta de 22 de ani a murit, iar o adolescenta in varsta de 16 ani a fost grav ranita, intr-un accident de circulatie care a avut loc sambata pe un drum judetean care face legatura intre localitatile Hobita si Rau Barbat din depresiunea Hategului.

- O femeie de 34 ani, din judetul Galati, a murit, dupa ce a fost lovita de o masina condusa de un tanar de 24 de ani aflat sub influenta alcoolului, a declarat sambata, purtatorul de cuvant al Inspectoratului Judetean de Politie Galati, Gabriela Costin pentru Agerpres.ro Potrivit acesteia, accidentul…

- Evenimentul rutier a avut loc, in urma cu puțin timp, pe Drumul Național 6, in apropierea localitații Arginești, la limita dintre județele Dolj și Mehedinți. Trei persoane au fost ranite, dupa ce doua autoturisme s-au ciocnit. Medicii, pompierii și polițiștii se afla la fața locului. Primele verificari…

- Impactul a avut loc aseara la intersecția bulevardului Dacia cu strada Bacioii Noi. La fața locului a fost nevoie de intervenția a patru ambulanțe. Mașina în care se afla adolescentul, era condusa de tatal sau. Cei doi se îndreptau spre satul Bacioi. "Veneam…

- Un motociclist in varsta de 28 de ani a murit joi dimineata, in judetul Constanta, dupa ce a fost lovit de o masina care a virat pentru marcajul dublu continuu. Șoferul acelei mașini se afla sub influenta bauturilor alcoolice, iar tanarul nu avea permis de conducere.