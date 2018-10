Stiri pe aceeasi tema

- Tragedia a avut loc pe Calea Dezmirului din Cluj-Napoca. Baiatul aflat la volan a pierdut controlul autoturismului și a ajuns pe trotuar, unde a intrat in plin in mulțime. Un tanar de 27 de ani a murit pe loc, iar altul de 47 de ani a fost transportat la spital cu rani grave. Ambele victime…

- Trei tineri au murit și doi au fost raniți, in județul Cluj, dupa un impact frontal intre doua mașini. Gravul accident rutier a avut loc in dimineața zilei de duminica, 30 septembrie, in jurul orei 06.00, pe șoseaua ce leaga orașele Cluj și Oradea, circulația fiind blocata mai multe ore la intrarea…

- Un alt șofer care s-a crezut prea stapân pe mașina sa a zburat de pe țosea direct în Someș, în zona BT Arena. Accidentul a avut loc pe strada Splaiul Independenței, duminica dumineața, în jurul orei 8.10. Șoferul nu era baut,…

- Tragedie intr-o familie din raionul Ungheni. O fetița de 9 ani, din satul Blindești, a fost lovita mortal de automobilul primarului comunei, Vasile Casian, scrie www.jurnal.md [caption id="attachment_42078" align="alignleft" width="426"] Sursa: jurnal.md[/caption] Rudele fetiței, sfașiate de durere,…

- De-o soarta crunta a avut parte Andreea Ursuț, o tanara de doar 25 de ani, care a fost spulberata, impreuna cu fiica ei de trei ani, de o mașina condusa de un șofer beat in Borșa. Tanara mama a murit la spital, dupa o saptamana de suferința. Cu un ultim gest, femeia și-a impins fetița din calea mașinii.…

- Un barbat in varsta de 43 de ani din comuna Borsa, judetul Cluj, a fost retinut, miercuri, de politisti, dupa ce a lovit cu masina o femeie si pe fiica sa. Soferul era baut si a parasit locul accidentului, transmite Mediafax. Potrivit unui comunicat al IPJ Cluj transmis, miercuri, dupa producerea accidentului,…

