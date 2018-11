Stiri pe aceeasi tema

- Un grav accident a avut loc, in urma cu cateva minute, pe DN2, potrivit Centrului Infotrafic al Politiei Romane.Conform aceleiasi surse evenimentul rutier a fost inregistrat pe DN 2 Bucuresti Urziceni, in localitatea Lilieci, judetul Ialomita.O femeie a fost ranita, dupa ce a fost lovita pe trecerea…

- Doi oameni și-au pierdut viața in urma unui accident teribil care a avut loc luni seara, in județul Buzau. Pe DN 2, o caruța a fost spulberata de o mașina, in afara localitații Racovițeni. In urma inpactului, doua persoane și-au pierdut viața, iar una este grav ranita. Din primele informații, toate…

- Potrivit primelor informatii, femeia se angajase in traversarea strazii, o autoutilitara a oprit sa acorde prioritate, dar de pe banda 2 a venit, fara sa se asigure, un alt autoturism care a lovit-o in plin.La fata locului a sosit imediat un echipaj SMURD care i-a acordat primul ajutor, dupa care…

- Un accident rutier grav, soldat cu ranirea unei adolescente, a avut loc, luni dimineața, pe raza localitații Câmpia Turzii.”La data de 10 septembrie a.c., în jurul orei 10.35, pe strada 1 Decembrie 1918 din municipiul Câmpia Turzii a avut loc un accident rutier…

- La data de 5 august 2018, in jurul orei 19.10, politistii din Sebes au intervenit pentru solutionarea unui accident rutier produs pe DN 67 C, pe raza localitatii Laz. Din primele cercetari efectuate de politisti a rezultat ca un tanar in varsta de 33 de ani, din comuna Unirea, judetul Alba, in timp…

- Accident in sectorul Centru al Capitalei. Un barbat aflat la volanul unui microbuz a lovit o femeie chiar pe trecerea de pietoni. Secventele video surprinse dupa producerea impactului au fost filmate de un alt conducator auto care se afla in trafic.

- Un accident cumplit a avut loc in aceasta dimineața, in Constanța.Un tanar de 22 de ani a lovit pe trecerea de pietoni o fetița de doar 11 ani, care traversa regulamentar pe trecerea de pietoni. Fetița a fost transportata de urgența la Spitalul Județean din Constanța, iar fetița ar…

- Un septuagenar din Salonta a murit, sambata dimineata, lovit de un autoturism BMW, in timp ce traversa strada neregulamentar, prin loc nemarcat. In ciuda interventiei echipajelor SMURD, barbatul nu a mai putut fi salvat. Teribilul accident s-a petrecut in jurul orei 9.20, pe DN79, la iesire din Salonta…