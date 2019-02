Stiri pe aceeasi tema

- Doua persoane au murit si trei au fost ranite grav, miercuri seara, pe Drumul National 14, in zona orasului Dumbraveni, judetul Sibiu, dupa impactul dintre trei autoturisme. Traficul rutier este blocat, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Doua femei si o fetita de trei ani au fost transportate la spital, sambata, in urma unui accident produs pe DN 1, in judetul Sibiu, in acesta fiind implicate patru autovehicule, intre care un microbuz de persoane. In total, in accident au fost implicate 13 persoane, insa zece adulti au refuzat transportul…

- Accident rutier, sambata dimineața, pe Drumul Național 7, pe raza localitații Lazaret, scrie sibiu100.ro. Citeste si Accident grav in Dolj. Un tanar a murit pe loc Un șofer in varsta de 36 de ani, din Olt, pe fondul vitezei neadaptate, in timp ce conducea spre Sibiu, a pierdut controlul…

- O fetita de noua ani a murit si alta este ranita grav, dupa ce au fost spulberate, marti, pe Drumul National 14, in localitatea Saros pe Tarnave, din judetul Sibiu. Politistii au stabilit ca fetele traversau neregulamentar.

- Doua masini si doua microbuze s-au ciocnit, duminica, pe centura orasului Avrig, din judetul Sibiu, primele informatii fiind ca 16 persoane sunt implicate. Mai multe echipaje SMURD sunt la fata locului.

- Autoritatile din judetul Sibiu au declansat Planul Rosu de Interventie dupa ce doua masini si doua autoturisme s-au ciocnit pe centura ocolitoare a orasului Avrig. Din primele informatii sunt 16 persoane implicate.Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta (IGSU) a anuntat, duminica,…

- Un autocar in care se aflau 25 de persoane si un TIR s-au ciocnit, miercuri, pe Drumul National 1, in judetul Sibiu. In urma impactului, doua persoane au fost ranite, una fiind incarcerata. Traficul in zona localitatii Bradu este complet blocat.

- O tanara din Dumbraveni a murit in urma unui accident produs pe E 85, dupa ce un șofer a pierdut controlul mașinii pe care o conducea. The post ACCIDENT MORTAL la Dumbraveni: O tanara de 21 de ani și-a pierdut viața appeared first on Vrancea Media - Stiri de ultima ora .