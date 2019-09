VIDEO Accident cu trei morți și trei răniți, pe E85, la Mihăilești. Printre victime este și o fetiță Un grav accident rutier s-a produs, duminica dupa-amiaza, pe drumul european DN2 E85, pe raza localitații Mihailești. Potrivit Poliției, in accident au fost implicate trei autoturisme. UPDATE Ora 19.00 Numarul persoanelor decedate in accidentul de la Mihailești a crescut la trei, intre care și o fetița de aproape 3 ani. ȘTIREA INIȚIALA Doua persoane au murit in urma impactului violent, iar alte patru au fost ranite. La fața locului au fost trimise mai multe echipaje de ambulanța și SMURD. In zona producerii accidentului traficul se desfașoara alternativ. Șoferii sunt sfatuiți sa respecte indicațiile… Citeste articolul mai departe pe stiridebuzau.ro…

Sursa articol si foto: stiridebuzau.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un grav accident rutier s-a produs, duminica dupa-amiaza, pe drumul european DN2 E85, pe raza localitații Mihailești. Potrivit Poliției, in accident au fost implicate trei autoturisme. UPDATE 19.00 Numarul persoanelor decedate in accidentul de la Mihailești a crescut la trei, intre care și o fetița…

- Un grav accident de circulație s-a produs in aceasta dupa-amiaza pe șoseaua europeana, pe raza localitații Mihailești. Primele date arata ca in accident sunt implicate trei autoturisme. Doua persoane sunt decedate, iar alte patru au fost ranite. La fața locului au fost trimise mai multe echipaje de…

- Potrivit autoritatilor indiene, sunt 12 morti si aproximativ 50 de raniti in urma seriei de explozii care s-au produs in fabrica respectiva. O oficialitate a spitalului din districtul Dhule a confirmat numarul de 12 morti. In spital sunt 37 de raniti si inca 12 au fost transferati in alt spital,…

- Ministrul Sanatații, Sorina Pintea, și-a trimis, de urgența, Corpul de Control, pentru a verifica situația de la Spitalul de Psihiatrie și pentru Masuri de Siguranța Sapoca. A fost o noapte de coșmar la Spitalul de Psihiatrie și pentru masuri de Siguranța Sapoca, din județul Buzau. Un pacient in varsta…

- Talibanii au detonat duminica un automobil-capcana in provincia Ghazni din centrul Afganistanului, relateaza Reuters, citat de Agerpres . Explozia a ucis cel putin opt membri ai fortelor de securitate afgane si sase civili au ranit peste 140 de persoane, conform unor oficiali guvernamentali.

- Talibanii au detonat duminica un automobil-capcana in provincia Ghazni din centrul Afganistanului, transmite Reuters, citat de Agerpres. Explozia a ucis cel putin opt membri ai fortelor de securitate afgane si sase civili au ranit peste 140 de persoane, conform unor oficiali guvernamentali.

- Politia londoneza a efectuat 14 arestari in urma unui nou val de incidente survenite in mai multe burguri din Londra, si care aparent nu au nicio legatura intre ele. Semnele unei cresteri a criminalitatii din capitala britanica devin alarmante pentru autoritati dupa ce trei tineri au fost ucisi si alti…

- Un accident cumplit a avut loc pe o autostrada din Polonia. Sase oameni au murit si 11 au fost raniti, dupa ce un camion a intrat in plin intr-o coloana de masini. Imaginile carnagiului sunt socante, iar printre victimele decedate sunt 3 copii, ucisi in masina alaturi de parintii lor. Trei copii si…