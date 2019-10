VIDEO Accident cu șase victime pe DN1. Trafic blocat total Traficul rutier este blocat la aceasta ora pe Drumul Național 1, in județul Brașov, in urma unui grav accident de circulație. Șase persoane au fost ranite dupa ce doua autoturisme s-au ciocnit la Timișul de Sus. Patru echipaje de ambulanța SMURD și o autospeciala de pompieri se deplaseaza la fața locului. Conform reprezentanților ISU Brașov, in accident au fost raniți patru adulți și doi copii. Polițiștia a deschis o ancheta in acest caz și continua cercetarile. Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

